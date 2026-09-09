Nền tảng thúc đẩy nghiên cứu các lĩnh vực chiến lược với đối tác Nga

Theo Tiến sỹ Lê Thành Bắc - Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng, chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tới LB Nga mở thêm cơ hội thúc đẩy hợp tác nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực chiến lược giữa hai nước.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Nga, ông bày tỏ tin tưởng những kết quả đạt được trong chuyến thăm sẽ tạo nền tảng thuận lợi để các cơ sở giáo dục đại học hai nước mở rộng hợp tác theo hướng sâu rộng, thiết thực và hiệu quả.



Tiến sỹ Lê Thành Bắc nhấn mạnh quan hệ Việt Nam-Nga có độ tin cậy cao, được xây dựng trên nền tảng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và luôn nhận được sự quan tâm, ưu tiên của lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Đây là điều kiện thuận lợi để các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam mở rộng hợp tác nghiên cứu với các đối tác Nga.



Đại học Đà Nẵng đang thúc đẩy quan hệ hợp tác với nhiều cơ sở giáo dục, nghiên cứu của Nga, trong đó có Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông (FEFU) - trường đại học có vị trí quan trọng tại vùng Viễn Đông của Nga và là nơi vừa diễn ra các hoạt động trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế phương Đông.

Tiến sỹ Lê Thành Bắc cho rằng những thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm lần này sẽ tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục đại học hai nước mở rộng hợp tác theo hướng sâu rộng, thiết thực và hiệu quả, qua đó góp phần triển khai các chủ trương về phát triển giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học.



Về những lĩnh vực hợp tác có tiềm năng, Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng cho rằng hai bên cần ưu tiên các ngành có ý nghĩa chiến lược như năng lượng nguyên tử, công nghệ cao, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo (AI), đường sắt và công nghệ tài chính.



Đáng chú ý, việc Việt Nam triển khai xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng có thể mở ra hướng hợp tác mới với FEFU, trong bối cảnh Vladivostok - nơi FEFU đặt trụ sở - cũng được lựa chọn là địa điểm dự kiến đặt trung tâm tài chính quốc tế của Nga. Theo ông, đây là cơ sở để hai bên nghiên cứu những mô hình hợp tác phù hợp trong lĩnh vực tài chính, công nghệ tài chính và đào tạo nguồn nhân lực.



Từ kinh nghiệm nhiều năm học tập, nghiên cứu chuyên ngành kỹ thuật tại Nga, Tiến sỹ Lê Thành Bắc đánh giá Nga có thế mạnh nổi bật về vật lý hạt nhân và ứng dụng công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình. Đặc biệt, việc nghiên cứu và phát triển các lò phản ứng hạt nhân công suất nhỏ đang nhận được sự quan tâm tại nhiều quốc gia.



Theo ông, năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình có thể trở thành một hướng hợp tác quan trọng, tạo cơ hội để Đại học Đà Nẵng cũng như các trường đại học hàng đầu của Việt Nam đẩy mạnh nghiên cứu, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực này.

Bên cạnh đó, công nghệ sinh học và công nghệ y sinh cũng được xác định là những lĩnh vực có nhiều triển vọng. Đây là các ngành Đại học Đà Nẵng đang có thế mạnh, tập trung đào tạo, nghiên cứu, phát triển hệ thống phòng thí nghiệm và xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao.



Tiến sỹ Lê Thành Bắc cho rằng việc kết hợp thế mạnh khoa học-công nghệ của Nga với năng lực đào tạo, nghiên cứu của các trường đại học Việt Nam sẽ tạo thêm dư địa cho hợp tác hai nước, nhất là trong những lĩnh vực công nghệ cao và có ý nghĩa chiến lược đối với quá trình phát triển đất nước./.

Việt Nam mong muốn cùng Nga đưa quan hệ hai nước phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn nhất quán coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện với Nga.

​