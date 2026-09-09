Thủ tướng Lê Minh Hưng: Hoàn thiện đồng bộ các dự án luật về đất đai để khơi thông nguồn lực

Sáng 9/9, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành liên quan về dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), trước khi các cơ quan chủ trì soạn thảo hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ, trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Tham dự cuộc họp có Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc; Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan.

Nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực đất đai, nhà ở, bất động sản cho phát triển, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng "hai con số" và bảo đảm quyền có nơi ở hợp pháp của công dân theo quy định của Hiến pháp, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tại Hội nghị lần thứ ba đã ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 28/7/2026 về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan, trong đó xác định nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm là hoàn thiện thể chế, chính sách quản lý và sử dụng đất đồng bộ với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Trước đó, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có ý kiến kết luận, định hướng phát triển nhà ở tại Thông báo số 64-TB/VPTW ngày 22/5/2026. Trung ương yêu cầu trong năm 2026 phải sửa đổi, ban hành đồng bộ Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Thực hiện chủ trương của Đảng, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan tiến hành tổng rà soát hệ thống pháp luật, các quy định có liên quan.

Chính phủ đã thông qua chính sách của cả 3 dự án luật và trình Quốc hội cho ý kiến về định hướng chính sách sửa đổi 3 luật; trên cơ sở ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội, của các Bộ, địa phương, các Bộ chủ trì soạn thảo đã tiếp thu, giải trình, hoàn thiện hồ sơ dự án luật gửi Bộ Tư pháp thẩm định; sau cuộc họp này sẽ trình Chính phủ xem xét, cho ý kiến tại Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9. Theo kế hoạch, 3 dự án luật sẽ được trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 2 vào cuối năm 2026.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì họp về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai; Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Sau khi nghe các báo cáo, ý kiến, phát biểu kết luận, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao tinh thần khẩn trương và nỗ lực của các Bộ, cơ quan trong tiến hành tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển và xây dựng Nghị quyết 21-NQ/TW của Trung ương, xây dựng các dự thảo, tổ chức hội thảo, hội nghị, lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương, các đối tượng chịu tác động và tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội đối với hồ sơ định hướng chính sách của các dự án luật.

Thủ tướng nhấn mạnh, đây là 3 luật gắn bó mật thiết, có vai trò rất quan trọng trong khơi thông các nguồn lực, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng thời gian tới; nội dung có tác động lớn đến người dân, tổ chức, nhà đầu tư, nền kinh tế, an ninh, quốc phòng.

Để đảm bảo tiến độ xây dựng và chất lượng về nội dung của các dự thảo, Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu tại cuộc họp; phối hợp với các cơ quan rà soát nội dung, bảo đảm các dự án luật này và các luật có liên quan như Luật Đầu tư, Luật Quy hoạch, Luật Thuế..., các văn bản hướng dẫn phải thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Trung ương tại Nghị quyết số 21-NQ/TW, chỉ đạo của Bộ Chính trị, kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Thông báo số 64-TB/VPTW.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì họp về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai; Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng lưu ý phải tuân thủ trình tự, thủ tục xây dựng, trình dự thảo luật theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt phải tuân thủ nghiêm nguyên tắc, quy định kiểm soát quyền lực trong xây dựng pháp luật; lấy ý kiến đồng thời về cả 3 luật một cách rộng rãi, thực chất với đối tượng chịu tác động, tham vấn ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, tổ chức, hiệp hội, đoàn thể... và khi lấy ý kiến nhân dân phải giải thích rất rõ mục tiêu, nội hàm chính sách, tránh cách hiểu khác nhau hoặc không hiểu rõ.

Các bộ chủ trì soạn thảo phải rất cầu thị, nghiên cứu, tiếp thu, giải trình đầy đủ, thuyết phục các ý kiến trên cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học để dự thảo luật khi được thông qua thực sự đi vào cuộc sống và có hiệu quả thực chất; đánh giá tác động đầy đủ khi xây dựng và ban hành chính sách, rà soát kỹ quy định xử lý chuyển tiếp, tránh tình trạng có khoảng trống hoặc xung đột pháp lý khi triển khai thực hiện làm ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, cá nhân.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan rà soát, chịu trách nhiệm về tính đồng bộ, thống nhất pháp luật khi các dự án luật được Quốc hội thông qua, không để xảy ra tình trạng luật được ban hành nhưng không triển khai được do vướng mắc của luật khác có liên quan.

Cho ý kiến về một số nội dung cụ thể, Thủ tướng yêu cầu rà soát, xác định những nhóm chính sách đưa vào các dự án luật và những nhóm chính sách đưa vào văn bản hướng dẫn; lưu ý phải thực sự cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, tránh tình trạng trên bộ giảm nhưng dưới địa phương tăng, gây ra những điểm nghẽn, rào cản với phát triển; đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện, kết nối, liên thông dữ liệu về đất đai, nhà ở, bất động sản...

Thủ tướng phân công các Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực tiếp tục chỉ đạo; Bộ Tư pháp khẩn trương gửi báo cáo thẩm định các dự án luật; Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng khẩn trương hoàn thiện các dự án luật, trình Chính phủ trước ngày 11/9/2026 để hoàn thiện các thủ tục theo quy định và báo cáo tại Phiên họp Chính phủ chuyên đề pháp luật tháng 9/2026./.

Thủ tướng chủ trì họp về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai Thủ tướng chủ trì họp với lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các bộ, ngành, cơ quan về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai; Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản.