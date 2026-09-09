Thổ Nhĩ Kỳ đánh giá cao vị thế đối ngoại của Việt Nam trên trường quốc tế

Thổ Nhĩ Kỳ đánh giá cao những thành tựu kinh tế-xã hội ấn tượng và vị thế đối ngoại ngày càng nâng cao của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đây là phát biểu của Thứ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Berris Ekinci tại Lễ kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026) vừa diễn ra tại Bảo tàng Dân tộc học Ankara.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Berris Ekinci khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ luôn coi trọng việc củng cố lòng tin chính trị, sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Việt Nam nhằm khai thác tối đa tiềm năng hợp tác trên các lĩnh vực then chốt.

Bà Ekinci nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ đang trên đà phát triển mạnh mẽ, thực chất.

Bà bày tỏ tin tưởng vào tương lai phát triển bền vững của quan hệ đối tác giữa hai nước, đồng thời gửi lời chúc hòa bình, thịnh vượng đến đất nước và nhân dân Việt Nam.

Về phần mình, Đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ Đặng Thị Thu Hà đã điểm lại chặng đường hợp tác giữa hai nước kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1978, khẳng định quan hệ song phương đang phát triển mạnh mẽ và thực chất trên các lĩnh vực, nhất là chính trị-ngoại giao, kinh tế-thương mại và quốc phòng-an ninh.

Thứ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Berris Ekinci và Đại sứ Đặng Thị Thu Hà tại sự kiện. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ/TTXVN phát)

Đại sứ chúc mừng Thổ Nhĩ Kỳ vừa chính thức trở thành Đối tác Đối thoại của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Đại sứ Đặng Thị Thu Hà cũng xúc động nhắc lại mối dây liên kết tinh thần bền chặt giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại của nhân dân Việt Nam và lãnh tụ Mustafa Kemal Atatürk của đất nước Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo Đại sứ, nếu lãnh tụ Atatürk để lại di sản bất hủ "Hòa bình trong đất nước, hòa bình cho nhân loại" thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định chân lý "Không có gì quý hơn độc lập, tự do." Tinh thần ấy chính là nhịp cầu vô hình nhưng vững chắc kết nối hai dân tộc qua nhiều thế hệ.

Lễ kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh Việt Nam do Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức có sự hiện diện của Thứ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Berris Ekinci cùng đông đảo Đại sứ các nước tại Ankara, đại diện Quốc hội, các bộ, ngành, địa phương và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Buổi lễ đã để lại dấu ấn sâu đậm với không gian lịch sử linh thiêng, chương trình nghệ thuật đặc sắc và không gian ẩm thực truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc.

Bảo tàng Dân tộc học Ankara - địa danh lịch sử trên đồi Namazgâh, không chỉ là nơi gìn giữ tinh hoa văn hóa, tâm hồn và bản sắc lâu đời của vùng đất Anatolia huyền thoại, mà còn từng là nơi yên nghỉ đầu tiên của nhà lãnh đạo Mustafa Kemal Atatürk.

Tại buổi lễ, các nghệ nhân ẩm thực thuộc Hiệp hội Ẩm thực Việt Nam đã giới thiệu văn hóa ẩm thực truyền thống Việt Nam tới bạn bè quốc tế và kiều bào với những món truyền thống như phở, bánh mỳ, chả giò và nem lụi.

Các khách mời dự sự kiện cũng thưởng thức chương trình nghệ thuật giao lưu văn hóa đặc sắc kết hợp giữa âm nhạc cổ điển, làn điệu dân ca Việt Nam và giai điệu Thổ Nhĩ Kỳ qua phần biểu diễn của nghệ sỹ ưu tú Thanh Loan cùng các nghệ sỹ piano Mạnh Piano và Phi Phi.

Các cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ tham gia sự kiện. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ/TTXVN phát)

Buổi lễ khép lại trong không khí ấm áp, thắm tình hữu nghị khi các nghệ sỹ và toàn thể đại biểu cùng hòa giọng trong không khí xúc động, thắm tình đoàn kết hữu nghị bằng ca khúc “Như có Bác Hồ trong ngày đại thắng."

Nhân dịp này, tòa tháp đôi của Liên đoàn các Phòng Thương mại và Sở Giao dịch Hàng hóa Thổ Nhĩ Kỳ (TOBB) tại thủ đô Ankara đã rực sáng nổi bật với hình ảnh cờ đỏ sao vàng.

Sự hiện diện trang trọng của Quốc kỳ Việt Nam trên công trình biểu tượng kinh tế hàng đầu Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ là lời chúc mừng nồng nhiệt gửi tới đất nước và nhân dân Việt Nam, mà còn thể hiện sinh động mối quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt ngày càng gắn bó và phát triển tốt đẹp giữa hai quốc gia./.

Tăng cường kết nối kinh tế địa phương Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ cam kết sẽ là cầu nối vững chắc, tích cực hỗ trợ chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp Bursa trong việc tìm hiểu thị trường, kết nối đối tác tại Việt Nam.