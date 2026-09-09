Việt-Pháp mở rộng hợp tác công nghệ, đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực

Phó Chủ tịch cấp cao Tập đoàn Thales phụ trách khu vực châu Á và Mỹ Latinh, ông Guy Bonassi nhận định quan hệ Việt-Pháp đang có động lực phát triển đặc biệt tích cực, trong đó khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện tạo điều kiện thuận lợi để hai nước vượt ra ngoài quan hệ thương mại truyền thống, thúc đẩy hợp tác lâu dài trong các lĩnh vực chiến lược, nhất là công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Paris nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Pháp, ông Guy Bonassi nhận định việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện thể hiện mong muốn chung đưa hợp tác phát triển sâu rộng hơn, với vai trò ngày càng quan trọng của tự chủ công nghệ, nâng cao khả năng ứng phó và phát triển nguồn nhân lực. Đối với tập đoàn Thales, động lực này mở ra cơ hội tăng cường quan hệ đối tác với Việt Nam trong hàng không, không gian, an ninh, an ninh mạng và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong các hệ thống trọng yếu.

Nhìn lại chặng đường hợp tác, ông Bonassi cho biết mối quan hệ giữa tập đoàn Thales và các đối tác Việt Nam đã được xây dựng từng bước trong hơn 30 năm và hiện trở nên vững chắc, đa dạng, ngày càng mang tính chiến lược. Các lĩnh vực hợp tác trải rộng từ hàng không, không gian, an ninh đến công nghệ số và an ninh mạng. Thales hiện làm việc với nhiều đối tác Việt Nam trong cả khu vực công lẫn tư nhân, trong đó có Vietnam Airlines, Vietjet, VNPT, Viettel, GTEL và MobiFone, cũng như các cơ quan và đơn vị quản lý trong những lĩnh vực liên quan.

Trong lĩnh vực hàng không, trước sự tăng trưởng mạnh mẽ của lưu lượng hàng không tại Việt Nam, Thales nhiều năm qua đã đồng hành với Cục Hàng không Việt Nam (CAAV) và Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), tham gia hiện đại hóa không phận Việt Nam thông qua các trung tâm kiểm soát không lưu, radar, hệ thống giám sát, thiết bị hỗ trợ dẫn đường và dịch vụ bảo trì, góp phần nâng cao hiệu quả và an toàn hoạt động.

Một kết quả cụ thể khác được ông Bonassi nhắc tới là hệ thống MEOLUT do Thales triển khai tại Việt Nam, có khả năng phát hiện, xác định vị trí và nhanh chóng xử lý tín hiệu cấp cứu trên biển. Hệ thống này đã được sử dụng trong bão Yagi năm 2024 và đóng vai trò quan trọng trong hoạt động tìm kiếm, cứu nạn, qua đó góp phần nâng cao năng lực ứng phó khẩn cấp của các cơ quan chức năng.

Về triển vọng hợp tác, ông Bonassi cho biết Thales xác định 4 hướng chính gồm an ninh mạng, hàng không dân dụng, không gian và chủ quyền, trong đó AI giữ vai trò trung tâm. Theo ông, Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ với tham vọng trở thành một quốc gia có vai trò quan trọng tại Đông Nam Á, trong khi khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện Việt-Pháp tạo điều kiện thuận lợi để phát triển hợp tác bền vững trong những lĩnh vực chiến lược này.

Trong lĩnh vực AI, ông Bonassi cho biết Thales đã tích hợp công nghệ này vào các hệ thống trọng yếu trong hơn 30 năm qua, đặc biệt ở những lĩnh vực đòi hỏi độ tin cậy, an toàn, an ninh mạng và khả năng kiểm soát quyết định cao. Thông qua CortAIx, bộ phận chuyên về AI của tập đoàn, khoảng 800 chuyên gia đang tham gia khoảng 100 trường hợp ứng dụng cụ thể, trong đó có những giải pháp đã được thương mại hóa.

Đối với an ninh mạng, AI giúp nâng cao khả năng phát hiện bất thường, nhanh chóng nhận diện những dấu hiệu khó nhận biết và bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu, mạng lưới cũng như các hệ thống số. Ông Bonassi cho rằng trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh số hóa, an ninh mạng trở thành một vấn đề quan trọng và là lĩnh vực phù hợp để hai bên tăng cường hợp tác công nghệ.

Việt Nam đang đẩy mạnh số hóa, an ninh mạng. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Hàng không dân dụng cũng được Thales đánh giá là lĩnh vực có nhiều cơ hội trong bối cảnh lưu lượng hàng không tăng nhanh và đầu tư cơ sở hạ tầng được đẩy mạnh. Bên cạnh Vietnam Airlines, Vietjet và VATM, tập đoàn còn hợp tác với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), đồng thời làm việc với các nhà đầu tư sân bay mới như Sun Group và Masterise Group.

Theo ông Bonassi, việc Việt Nam đầu tư phát triển một thế hệ sân bay mới đang mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong quản lý không lưu, bảo đảm an ninh sân bay, kết nối và chuyển đổi số, với việc ứng dụng AI để nâng cao hiệu quả hoạt động.

Không gian là một hướng hợp tác quan trọng khác. Theo ông Bonassi, Việt Nam đã xây dựng chiến lược quốc gia đến năm 2030 nhằm phát triển năng lực và tăng cường ứng dụng công nghệ không gian phục vụ phát triển kinh tế, đổi mới sáng tạo, kết nối, nâng cao khả năng ứng phó và giám sát môi trường. Thales đang duy trì trao đổi thường xuyên với các đối tác trong lĩnh vực không gian của Việt Nam nhằm tìm kiếm khả năng hợp tác về phát triển năng lực và công nghệ vệ tinh.

Ông Bonassi cho rằng việc đổi mới năng lực quốc gia, đặc biệt trong viễn thông vệ tinh, đáp ứng những nhu cầu thiết yếu về kết nối, duy trì thông tin liên lạc chiến lược và tự chủ công nghệ. Trong quan sát Trái Đất, công nghệ không gian có thể giúp theo dõi chính xác biến đổi khí hậu, đại dương, tài nguyên thiên nhiên và các hiện tượng thời tiết cực đoan. Khi kết hợp với AI, việc khai thác dữ liệu vệ tinh còn có thể nâng cao hiệu quả giám sát môi trường, phòng ngừa thiên tai, quản lý tài nguyên và thích ứng với biến đổi khí hậu, vốn là những vấn đề đặc biệt quan trọng đối với Việt Nam.

Theo ông Bonassi, AI vì thế trở thành yếu tố xuyên suốt nhiều lĩnh vực. Kết hợp với an ninh mạng, kết nối và các công nghệ trọng yếu của Thales, AI có thể giúp xây dựng những hệ thống an toàn, hiệu quả và có khả năng ứng phó tốt hơn. Thales mong muốn cùng Việt Nam xây dựng quan hệ hợp tác lâu dài, tập trung vào đổi mới sáng tạo, phát triển kỹ năng và tăng cường tự chủ công nghệ.

Một hướng hợp tác cụ thể được ông Bonassi đề cập là quản lý thiết bị bay không người lái và vùng trời tầm thấp. Ông cho biết các vụ việc liên quan đến thiết bị bay không người lái trong vùng trời Việt Nam trong năm 2025 và từ đầu năm 2026 đến nay đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới hàng trăm chuyến bay, kéo theo nguy cơ mất an toàn, chậm chuyến và những thiệt hại đáng kể về kinh tế.

Thực tế này cho thấy cần tăng cường quản lý hoạt động của thiết bị bay không người lái, từ phát hiện, giám sát đến xử lý các nguy cơ liên quan. Thales hiện đang phối hợp với các đối tác Việt Nam đề xuất các giải pháp tổng thể nhằm bảo đảm an toàn cho vùng trời tầm thấp.

Bên cạnh hợp tác công nghệ và công nghiệp, ông Bonassi nhấn mạnh mong muốn của Thales hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực Việt Nam trong các lĩnh vực STEM gồm khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Năm 2025, một học sinh Việt Nam đã đoạt giải trong chương trình “STEM for All” của Thales dành cho học sinh trên toàn thế giới, qua đó nhận được học bổng và được các chuyên gia của tập đoàn hướng dẫn. Theo ông Bonassi, Thales mong muốn tiếp tục đồng hành và hỗ trợ các tài năng trẻ Việt Nam trong học tập và phát triển nghề nghiệp.

Cuối cùng, ông Bonassi nhấn mạnh rằng việc kết hợp các dự án công nghiệp, đổi mới sáng tạo và đào tạo sẽ góp phần củng cố hợp tác Việt-Pháp trong dài hạn. Đây cũng chính là hướng mà Thales đang theo đuổi trong quan hệ với Việt Nam nhằm xây dựng những quan hệ đối tác công nghệ bền vững, đồng thời đóng góp vào các mục tiêu tự chủ và phát triển của Việt Nam./.



Công nghệ lõi mở dư địa mới cho hợp tác Việt-Pháp Theo bà Trần Hà My, khung chính sách mới nhất của Bộ Chính trị về phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài chính là cơ sở thể chế để hiện thực hóa những hướng đi này trong giai đoạn tới.