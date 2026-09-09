Việt Nam-Lào tăng cường hợp tác giữa các địa phương

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 8/9 tại trụ sở Văn phòng Tỉnh ủy Champasak (Lào), chính quyền tỉnh Champasak và Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả triển khai Thỏa thuận Hợp tác giai đoạn 2022-2026, đồng thời tiến hành lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm tiếp tục thắt chặt và phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào nói chung, cũng như giữa hai địa phương nói riêng.

Đoàn đại biểu tỉnh An Giang do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu tỉnh Champasak do Phó Chủ tịch Ủy ban chính quyền tỉnh Phimphon Phandanuwong làm Trưởng đoàn.

Tham dự hội nghị còn có Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Nam Lào Tạ Phương Dung, cùng đông đảo đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực lượng chức năng liên quan của hai địa phương.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo hai địa phương đã trao đổi, thông tin cho nhau về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, thu hút đầu tư nước ngoài, đảm bảo an ninh-quốc phòng và công tác đối ngoại trong thời gian qua. Đánh giá về kết quả hợp tác giai đoạn 2022-2026, hai bên vui mừng nhận thấy các nội dung trong chương trình phối hợp đã được triển khai một cách tích cực, hiệu quả và đi vào chiều sâu trên nhiều lĩnh vực.

Trong 5 năm qua, dù chịu tác động từ những biến động chung của kinh tế toàn cầu, tỉnh An Giang và tỉnh Champasak vẫn duy trì đều đặn các hoạt động trao đổi đoàn các cấp; phối hợp chặt chẽ trong công tác xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp và hỗ trợ nhau trong phát triển nguồn nhân lực.

Những kết quả đạt được không chỉ mang lại lợi ích kinh tế-xã hội thiết thực cho nhân dân hai tỉnh, mà còn góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị, củng cố đòn bẩy phát triển tại vùng Nam Lào và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Quang cảnh hội đàm và ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa tỉnh Champasak và tỉnh An Giang. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Trên cơ sở đánh giá thẳng thắn những mặt đạt được cũng như một số tồn tại cần khắc phục, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước và Phó Chủ tịch Ủy ban chính quyền tỉnh Champasak Phimphon Phandanuwong đã đại diện cho chính quyền hai tỉnh chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030, mở ra một chương mới trong quan hệ hợp tác song phương.

Nội dung Biên bản ghi nhớ khẳng định tầm nhìn chung của hai tỉnh là xây dựng mối quan hệ gắn bó khăng khít, hợp tác toàn diện, bình đẳng, trong sáng và hiệu quả, phấn đấu trở thành hình mẫu tiêu biểu trong hợp tác cấp địa phương giữa hai nước Việt Nam và Lào.

Để hiện thực hóa tầm nhìn này, hai bên đã thống nhất tập trung triển khai 5 trụ cột hợp tác trọng tâm trong giai đoạn 2026-2030, gồm: Tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư - cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp hai tỉnh tìm hiểu cơ hội đầu tư, gia tăng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa song phương, khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh về nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản và kết nối chuỗi cung ứng.

Phát triển du lịch và dịch vụ, đẩy mạnh kết nối các tuyến, điểm du lịch sinh thái, văn hóa, lịch sử giữa tỉnh An Giang thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long và tỉnh Champasak thuộc Trung tâm Du lịch Nam Lào, hướng tới hình thành các gói sản phẩm du lịch liên vùng hấp dẫn du khách quốc tế; Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực - tỉnh An Giang tiếp tục hỗ trợ cấp học bổng đào tạo đại học và sau đại học cho học sinh, sinh viên, cán bộ tỉnh Champasak, mở rộng các chương trình trao đổi chuyên môn, tập huấn kỹ thuật công nghệ cao.

Đẩy mạnh giao lưu văn hóa và đối ngoại nhân dân - tổ chức định kỳ các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, thể thao và các chương trình gặp gỡ hữu nghị nhân dân nhằm giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc; Chia sẻ kinh nghiệm quản lý và ứng dụng khoa học-kỹ thuật-tiếp tục tăng cường hợp tác chuyên môn giữa các sở, ngành trong việc chuyển giao kỹ thuật sản xuất nông nghiệp, quản lý tài nguyên thiên nhiên, ứng phó với biến đổi khí hậu và chuyển đổi số trong quản lý hành chính công.

Về cơ chế tổ chức thực hiện, hai bên thống nhất giao Sở Ngoại vụ tỉnh An Giang và Sở Ngoại vụ tỉnh Champasak làm đầu mối phối hợp với Sở Du lịch và các đơn vị chuyên trách của hai bên.

Các cơ quan đầu mối có trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành liên quan khẩn trương cụ thể hóa các nội dung Biên bản ghi nhớ thành kế hoạch hành động hằng năm, phù hợp với điều kiện thực tế và nguồn lực của từng địa phương.

Các đơn vị đầu mối sẽ chịu trách nhiệm theo dõi sát sao tiến độ thực hiện các dự án, định kỳ tổng hợp báo cáo và kịp thời tham mưu cho lãnh đạo hai tỉnh xem xét, tháo gỡ các vướng mắc phát sinh, bảo đảm các nội dung ký kết được triển khai đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao nhất./.

Thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân khu vực biên giới Việt Nam-Lào Sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tại tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lóng Sập thúc đẩy giao lưu, hợp tác và tình đoàn kết giữa nhân dân Việt Nam và Lào dịp Quốc khánh 2/9.