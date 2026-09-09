Kỳ vọng tạo xung lực mới cho hợp tác thương mại, đầu tư Việt Nam-Pháp

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Cộng hòa Pháp từ ngày 10-12/9/2026. Chuyến thăm được kỳ vọng tạo thêm động lực mới cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp, đặc biệt trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Pháp đang ở giai đoạn phát triển mạnh mẽ, sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2024. Đây là dấu mốc mở ra một chương mới trong hợp tác song phương, với nhiều cơ hội thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn.

Thương mại song phương duy trì đà tăng

Trong hợp tác kinh tế, Pháp hiện là đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam trong Liên minh châu Âu, sau Hà Lan, Đức và Italy. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 đạt 6,3 tỷ USD, tăng 16,4% so với mức 5,42 tỷ USD của năm 2024. Trong 6 tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại đạt 3,66 tỷ USD, tăng 26,4% so với cùng kỳ năm trước.

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) đang trở thành một động lực quan trọng thúc đẩy quan hệ thương mại song phương. Việc tận dụng hiệu quả EVFTA giúp hàng hóa Việt Nam củng cố vị thế tại thị trường châu Âu đồng thời tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận sâu hơn thị trường Pháp.

Năm 2024, quan hệ Việt Nam-Pháp nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện tháng 10/2024 nhân chuyến thăm chính thức Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ngay sau đó, thương mại Việt Nam-Pháp đã ghi nhận tăng trưởng mạnh mẽ.

Theo Thương vụ Việt Nam tại Pháp, nhập khẩu của Pháp từ Việt Nam sau khi giảm trong năm 2023 đã phục hồi trong năm 2024 và tăng mạnh trong năm 2025. Cụ thể, kim ngạch nhập khẩu đạt khoảng 6,96 tỷ USD năm 2023, tăng lên 7,52 tỷ USD năm 2024 và đạt 8,94 tỷ USD năm 2025, tương ứng mức tăng 8,2% trong năm 2024 và 18,8% trong năm 2025.

Bước sang năm 2026, nhập khẩu của Pháp từ Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng. Quý I/2026 đạt khoảng 2,40 tỷ USD, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm 2025 và tăng 3,0% so với Quý 4/2025. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 3,17 tỷ USD, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước.

Theo đánh giá của Thương vụ Việt Nam tại Pháp, dù tốc độ tăng có dấu hiệu chậm lại so với mức tăng rất cao của năm 2025, hàng Việt Nam vẫn duy trì được đà tăng tại thị trường Pháp trong những tháng đầu năm 2026.

Thương vụ Việt Nam tại Pháp cho biết Pháp là thị trường nhập khẩu lớn, có nhu cầu ổn định đối với hàng điện tử, thiết bị, giày dép, nông sản-thực phẩm, càphê và các sản phẩm có chất lượng, truy xuất nguồn gốc, đáp ứng tiêu chuẩn môi trường cũng như trách nhiệm chuỗi cung ứng.

Về dư địa phát triển của các ngành hàng, Thương vụ Việt Nam tại Pháp nêu rõ trong những tháng đầu năm 2026, giày dép tiếp tục là nhóm hàng có vị thế tốt nhất của Việt Nam tại thị trường Pháp. Cùng với đó, nhóm điện thoại, smartphone và thiết bị truyền/nhận dữ liệu là nhóm hàng có quy mô lớn nhất của Việt Nam tại Pháp trong giai đoạn này.

Giày dép tiếp tục là nhóm hàng có vị thế tốt nhất của Việt Nam tại thị trường Pháp. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Máy tính và linh kiện cũng ghi nhận đà tăng mạnh từ quý 1/2026 và tiếp tục tăng trong tháng 4/2026. Đây là nhóm hàng cần được tiếp tục theo dõi trong các tháng tới để đánh giá khả năng duy trì tăng trưởng.

Các nhóm dệt may hiện vẫn có tỷ trọng tương đối thấp so với tổng nhập khẩu của Pháp từ thế giới, trong khi Việt Nam đã có năng lực cung ứng. Điều này cho thấy dư địa mở rộng thị phần tại thị trường Pháp vẫn còn, nhất là trong bối cảnh EVFTA tiếp tục phát huy tác động. Nhóm hàng nội thất cần là nhóm có quy mô thị trường lớn tại Pháp và cần khai thác hiệu quả hơn.

Đưa quan hệ đi vào chiều sâu, thực chất

Không chỉ trong thương mại, hợp tác đầu tư giữa Việt Nam và Pháp cũng có nhiều dư địa phát triển. Hiện Pháp đứng thứ 16 trong số 153 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, với 746 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký khoảng 4 tỷ USD. Ở chiều ngược lại, Việt Nam có 20 dự án đầu tư tại Pháp còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký đạt 38,78 triệu USD.

Đáng chú ý, sự quan tâm của các doanh nghiệp Pháp đối với thị trường Việt Nam đang mở rộng sang những lĩnh vực có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao như năng lượng hạt nhân, hạ tầng chiến lược, giao thông đô thị, đường sắt, hàng không vũ trụ, năng lượng tái tạo, ứng phó biến đổi khí hậu, công nghệ cao và khoáng sản thiết yếu.

Đây cũng là những lĩnh vực phù hợp với định hướng phát triển mới của Việt Nam, đặc biệt là yêu cầu thúc đẩy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và xây dựng hệ thống hạ tầng hiện đại.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết quan hệ Việt Nam-Pháp đang phát triển tích cực, toàn diện, cả về chiều rộng và chiều sâu, trên nền tảng tin cậy chính trị ngày càng cao và những gắn kết sâu sắc về lịch sử, văn hóa, giao lưu nhân dân.

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, chuyến thăm lần này tiếp tục khẳng định sự coi trọng đặc biệt của Việt Nam đối với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp, đồng thời, góp phần đưa hai nước trở thành những đầu cầu chiến lược của nhau tại hai khu vực EU và ASEAN.

Chuyến thăm cũng là cơ hội để kết nối những lĩnh vực thế mạnh của Pháp về khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và các ngành công nghệ chiến lược với nhu cầu phát triển mới của Việt Nam, qua đó thu hút thêm các nguồn lực phục vụ mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của đất nước, góp phần tạo thêm động lực để đưa quan hệ đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, chuyến thăm sẽ là dịp quan trọng để hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, xác định tầm nhìn dài hạn và cụ thể hóa khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện bằng các chương trình, dự án và kết quả cụ thể, trong đó trước mắt là triển khai hiệu quả Kế hoạch hành động 2026-2028.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại Việt Nam-Pháp đạt 3,66 tỷ USD, tăng 26,4% so với cùng kỳ năm trước. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Hai bên kỳ vọng tạo chuyển biến mạnh hơn trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, đưa khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực mới của quan hệ hai nước.

Chuyến thăm cũng là dịp để hai bên mở ra những định hướng quan trọng trong các lĩnh vực chiến lược và phát triển bền vững như năng lượng mới, chuyển đổi xanh, biến đổi khí hậu, giao thông - hạ tầng, quốc phòng - an ninh, giáo dục-đào tạo đồng thời tạo ra xung lực mới cho các lĩnh vực truyền thống như văn hóa, y tế, tư pháp, nông nghiệp và hợp tác địa phương.

Với nền tảng quan hệ hơn nửa thế kỷ, khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện và đà tăng trưởng tích cực trong thương mại, chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng sẽ tạo xung lực mới, mở thêm cơ hội mở rộng hợp tác song phương, đưa quan hệ Việt Nam-Pháp ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả./.

Trong hơn 50 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Pháp đã từng bước xây dựng mối quan hệ có chiều sâu, dựa trên nền tảng chính trị ngày càng vững chắc, hợp tác kinh tế ngày càng thực chất và giao lưu nhân dân ngày càng rộng mở. Hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 12/4/1973, nâng cấp lên Đối tác chiến lược năm 2013 nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và lên Đối tác chiến lược toàn diện tháng 10/2024 nhân chuyến thăm chính thức Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.



Quan hệ Việt Nam-Pháp: Mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới sâu rộng, thực chất và hiệu quả Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Pháp đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực.

​