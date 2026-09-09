Giá dầu Brent vượt ngưỡng 100 USD mỗi thùng lần đầu tiên trong gần 7 tuần qua

Lần đầu tiên kể từ ngày 24/7/2026, giá dầu Brent vượt ngưỡng 100 USD/thùng trong phiên chiều 9/9 tại châu Á, khi các cuộc tấn công leo thang trên khắp Trung Đông gây lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung từ khu vực này.

Giá dầu Brent kỳ hạn tăng 2,2% lên 100,07 USD/thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ (WTI) của Mỹ tăng 1,83% lên 94,73 USD/thùng.

Giá dầu Brent đã tăng 25% kể từ đầu tháng 8/2026, khi hy vọng về một giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột kéo dài 6 tháng qua dần tan biến và giao tranh bùng phát trở lại.

Cuộc chiến tại Trung Đông trở nên căng thẳng hơn vào ngày 8/9, khi lực lượng Houthi tại Yemen (được Iran hậu thuẫn) đã tiến hành các cuộc tấn công vào nhiều thành phố của Saudi Arabia.

Trong một động thái leo thang xung đột, lực lượng Mỹ đã tấn công nhiều tàu chở dầu của Iran, trong khi Iran nhắm mục tiêu vào một căn cứ của Mỹ tại Jordan và cảnh báo các tàu tại những cảng của Kuwait và Bahrain có sự hiện diện của lực lượng Mỹ có thể trở thành mục tiêu đáp trả.

Các cuộc tấn công mới nhất đe dọa làm trầm trọng thêm tình trạng gián đoạn nguồn cung dầu tại Trung Đông vốn đã chịu áp lực do các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng và các tuyến đường vận tải biển huyết mạch trong khu vực.

Mặc dù Saudi Arabia đã chuyển hướng một phần hoạt động xuất khẩu để tránh đi qua eo biển Hormuz, các nhà phân tích cho rằng bất kỳ cuộc tấn công kéo dài nào nhắm vào vương quốc này cũng có thể gây khó khăn cho nỗ lực duy trì dòng chảy dầu thô đến thị trường toàn cầu.

Các nhà phân tích cũng cho rằng giá dầu tăng cao đã làm gia tăng lo ngại về lạm phát, đặc biệt là tại châu Á, nơi nhiều nền kinh tế phụ thuộc lớn vào năng lượng nhập khẩu./.

Giá dầu thế giới tăng lên mức cao nhất trong 6 tuần Giá dầu thô Brent kỳ hạn tăng 1,03 USD (tương đương 1,1%) lên chốt phiên ở mức 97,31 USD/thùng, sau khi chạm mức cao nhất kể từ ngày 24/7 là 98,06 USD/thùng.

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