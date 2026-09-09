Kết nối việc làm, giúp lao động thất nghiệp sớm trở lại thị trường

Sau khi thất nghiệp, nhiều lao động mong muốn sớm tìm được việc làm để ổn định cuộc sống.

Trong bối cảnh các khu công nghiệp trên địa bàn Nghệ An tiếp tục thu hút đầu tư, nhiều doanh nghiệp mở rộng sản xuất, nhu cầu tuyển dụng lao động gia tăng, các phiên giao dịch việc làm đang trở thành cầu nối thiết thực, giúp người lao động sớm trở lại thị trường lao động và giúp doanh nghiệp có thêm nguồn nhân lực phục vụ sản xuất.

Nhiều cơ hội việc làm

Sau phiên giao dịch việc làm dành cho lao động thất nghiệp được tổ chức tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Current Power (Khu công nghiệp VSIP), chị Trần Thu Ngọc đã tìm được việc làm sau hơn 4 tháng thất nghiệp.

Công việc mới là lao động phổ thông, chưa thực sự phù hợp với kinh nghiệm và chuyên môn trước đây. Tuy nhiên, với chị Ngọc, đây là cơ hội có thu nhập, ổn định cuộc sống và từng bước trở lại thị trường lao động.

Trong đợt tuyển dụng giữa năm 2026, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Current Power có nhu cầu tuyển gần 500 lao động, gồm 75 lao động văn phòng và gần 400 công nhân trực tiếp sản xuất.

Sau phiên giao dịch việc làm, bà Nguyễn Tâm, phụ trách nhân sự của công ty, cho biết doanh nghiệp đã tuyển được hơn 30 lao động thông qua Trung tâm Dịch vụ việc làm và các phương tiện truyền thông.

“Điều đáng mừng là nhiều lao động đến tìm việc đã có kinh nghiệm làm việc thực tế, nên có thể nhanh chóng tiếp cận với công việc. Qua phiên giao dịch, chúng tôi bước đầu giải quyết được một phần nhu cầu thiếu hụt nhân lực của doanh nghiệp. Đây là hình thức kết nối khá hiệu quả, giúp doanh nghiệp tiếp cận đúng đối tượng đang có nhu cầu tìm việc, đồng thời người lao động cũng có thêm thông tin để lựa chọn công việc phù hợp”, bà Nguyễn Tâm chia sẻ.

Tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn May Tinh Lợi 5 (xã Vân Tụ), anh Lê Văn Nam là một trong 4 lao động mới được tuyển dụng sau khi tham gia phiên giao dịch việc làm dành cho người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Được bố trí công việc nhân viên bảo trì, anh Nam có mức thu nhập khoảng 13 triệu đồng/tháng, cao hơn đáng kể so với công việc trước đây tại một công ty sữa.

Công ty mới lại ở gần nhà, giúp anh có thêm thời gian dành cho gia đình. “Tôi từng học ngành Chế tạo máy, Trường Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật Vinh và có 10 năm kinh nghiệm làm việc nên không gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận công việc mới. Sau hơn 4 tháng làm việc, tôi khá yêu thích công việc này và xác định sẽ gắn bó lâu dài bởi thu nhập ổn định, công việc phù hợp với chuyên môn,” anh Nam nói.

Theo bà Hoàng Thị Cẩm, Trưởng phòng Hành chính-Nhân sự, Công ty Trách nhiệm hữu hạn May Tinh Lợi, việc phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Nghệ An tổ chức các phiên giao dịch việc làm ngay tại doanh nghiệp mang lại hiệu quả rõ nét.

Hoạt động không chỉ giúp một bộ phận lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp tìm được việc làm mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa, giúp người lao động có thêm thông tin và niềm tin khi lựa chọn doanh nghiệp.

Từ tháng 5 đến nay, Công ty Trách nhiệm hữu hạn May Tinh Lợi 5 đã tuyển dụng gần 900 lao động. Cùng với số lượng, chất lượng nguồn nhân lực và hiệu quả sản xuất của doanh nghiệp cũng chuyển biến tích cực.

Nếu trước tháng 4, lao động có mức lương trên 10 triệu đồng/tháng chỉ chiếm chưa đến 5%, hiện tỷ lệ này đã tăng lên trên 50%. Trong đó, lao động có mức lương từ 10-12 triệu đồng chiếm 36%, từ 12-15 triệu đồng chiếm 24% và trên 15 triệu đồng chiếm 5%.

Theo doanh nghiệp, mức thu nhập tăng không chỉ nhờ cải tiến tổ chức sản xuất mà còn do chất lượng nguồn nhân lực được nâng lên. Nhiều lao động tuyển mới đã qua đào tạo, có kinh nghiệm, tay nghề, nhanh chóng thích nghi với công việc, góp phần nâng cao năng suất.

Hiện công ty triển khai nhiều kênh tuyển dụng, trong đó phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Nghệ An tổ chức 4 phiên giao dịch việc làm tại công ty và một số địa phương như Bạch Hà, Tân Kỳ. Đây là kênh tuyển dụng hiệu quả, giúp doanh nghiệp tiếp cận trực tiếp người lao động.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp thực hiện chính sách thưởng năng suất và thưởng cho người lao động giới thiệu nhân lực mới, qua đó mở rộng nguồn tuyển dụng.

Từ những trường hợp trên cho thấy đối với lao động thất nghiệp, việc được tiếp cận trực tiếp doanh nghiệp giúp rút ngắn thời gian tìm việc. Người lao động có thể trao đổi cụ thể về vị trí, mức thu nhập, yêu cầu và môi trường làm việc để lựa chọn phù hợp.

Đây cũng là lợi thế trong bối cảnh nhu cầu nhân lực tại Nghệ An có xu hướng gia tăng khi nhiều doanh nghiệp tại các khu công nghiệp tiếp tục hoạt động, mở rộng sản xuất.

Tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An, nhiều doanh nghiệp điện tử, cơ khí, sản xuất công nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lớn; Khu công nghiệp WHA và các khu công nghiệp phía Bắc tỉnh tiếp tục thu hút dự án mới.

Thực tế này mở thêm cơ hội việc làm, nhất là đối với lao động phổ thông, lao động kỹ thuật và người đã có kinh nghiệm sản xuất.

Kết nối cung-cầu lao động

Việc tổ chức các phiên giao dịch việc làm dành cho lao động thất nghiệp ngay tại doanh nghiệp do Trung tâm Dịch vụ việc làm Nghệ An thực hiện là cách làm mới của tỉnh trong năm 2026, nhằm tháo gỡ khó khăn cho cả người lao động và doanh nghiệp.

Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tổ chức 3 phiên giao dịch ngay tại các doanh nghiệp thuộc Khu công nghiệp VSIP, Khu công nghiệp WHA và một đơn vị tại xã Vân Tụ đang có nhu cầu tuyển dụng hơn 4.000 công nhân.

Ngoài ra, Trung tâm còn tổ chức các phiên giao dịch việc làm lưu động tại nhiều địa phương trên toàn tỉnh.Đến với các phiên giao dịch việc làm, người lao động được tiếp cận trực tiếp các vị trí tuyển dụng phù hợp, đồng thời được tư vấn, định hướng nghề nghiệp, góp phần ổn định cuộc sống và hạn chế tình trạng phụ thuộc vào trợ cấp thất nghiệp.

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm Nghệ An, trong 8 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã tiếp nhận gần 10.000 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp và mới có khoảng 600 người lao động chấm dứt hưởng trợ cấp đã tìm được việc làm mới.

Tăng cường kết nối cung - cầu lao động được xem là giải pháp quan trọng nhằm đưa người lao động trở lại thị trường việc làm trong thời gian sớm nhất. Bên cạnh các phiên giao dịch tập trung, Trung tâm đa dạng hóa hình thức tư vấn, giới thiệu việc làm trực tiếp và trực tuyến, kết nối người lao động với doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Nghệ An, cho biết từ ngày 1/1/2026, Luật Việc làm năm 2025 và Nghị định số 374/2025/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực, việc thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp có nhiều thay đổi, trong đó gắn chặt hơn với mục tiêu hỗ trợ người lao động sớm quay trở lại thị trường thông qua tư vấn, giới thiệu việc làm, học nghề và nâng cao kỹ năng.

“Chính sách bảo hiểm thất nghiệp hiện nay không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ tài chính, mà đang chuyển mạnh sang hỗ trợ chủ động, lấy việc đưa người lao động quay trở lại thị trường lao động làm mục tiêu trọng tâm. Vì thế, chúng tôi mong rằng, mỗi người lao động khi tham gia phiên giao dịch sẽ mạnh dạn nắm bắt cơ hội việc làm phù hợp. Đồng thời, các doanh nghiệp cũng luôn chủ động, cởi mở trong công tác tuyển dụng, tạo điều kiện tốt nhất để người lao động có được nhiều cơ hội gắn bó bền vững và lâu dài,” bà Hoa nói.

Thực tế cho thấy, trong quá trình Nghệ An đẩy mạnh thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp, nhu cầu tuyển dụng tại các khu công nghiệp như VSIP, WHA, Hoàng Mai và các cụm công nghiệp ngày càng đa dạng.

Bên cạnh công nhân trực tiếp sản xuất, doanh nghiệp còn cần lao động kỹ thuật, nhân viên bảo trì, kiểm soát chất lượng, quản lý sản xuất và các vị trí chuyên môn khác.

Trong bối cảnh thị trường lao động tiếp tục thay đổi, việc tăng cường kết nối cung - cầu không chỉ giúp người lao động rút ngắn thời gian tìm việc mà còn hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn nhân lực phù hợp.

Với cơ quan quản lý, các phiên giao dịch việc làm là kênh nắm bắt nhu cầu tuyển dụng, từ đó điều chỉnh hoạt động tư vấn, đào tạo nghề và hỗ trợ người lao động trở lại thị trường sát với thực tế hơn./.

Đồng Nai: Thị trường lao động khởi sắc, nhu cầu tuyển dụng tăng cao Quý 1/2026, tỷ lệ thất nghiệp tại Đồng Nai ở mức thấp, khoảng 2,53%, giảm so với cùng kỳ năm 2025, trong khi đó, nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp tăng 9,7% so với cùng kỳ.

​