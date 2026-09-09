Cà Mau: Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án điện gió vốn đầu tư gần 5.000 tỷ đồng

Ngày 9/9, thông tin từ Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau cho biết lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt quyết định chấp nhận chủ trương đầu tư các dự án điện gió tại xã Vĩnh Hậu với tổng vốn đầu tư gần 5.000 tỷ đồng.

Các dự án sau khi hoàn thành sẽ đóng góp sản lượng điện vào lưới điện quốc gia, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, tăng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số ở tỉnh Cà Mau.

Sở Công Thương tỉnh Cà Mau cho biết các dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư gồm: dự án Nhà máy điện gió Hòa Bình 2-1, dự án điện nhà máy điện gió Hòa Bình 4, với tổng công suất khoảng 100MW, nguồn vốn đầu tư gần 5.000 tỷ đồng.

Cụ thể, Dự án Nhà máy điện gió Hòa Bình 2-1, quy mô 11 turbine với công suất định mức 4,5 MW-5,0 MW có tổng kinh phí xây dựng 2.400 tỷ đồng.

Dự án Nhà máy điện gió Hòa Bình 4, quy mô 11 turbine với công suất định mức 4,5 MW-5,0 MW, có tổng kinh phí xây dựng 2.450 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Huỳnh Chí Nguyện cho hay các dự án điện gió được phê duyệt có thời hạn 50 năm kể từ ngày có quyết định chấp nhận chủ trương đầu tư và được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ (nếu có) theo quy định của pháp luật hiện hành.

Về thời gian thực hiện, từ nay đến cuối năm 2026 sẽ hoàn thành các thủ tục và khởi công xây dựng. Dự kiến hoàn thành lắp đặt thiết bị vào quý 4/2028 và đưa dự án vào hoạt động vận hành thương mại khoảng năm 2028-2029.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau cũng chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị thực hiện chức năng hướng dẫn thực hiện các thủ tục về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, khu vực biển, bảo vệ môi trường theo quy định pháp luật.

Sở, ngành chức năng liên quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với dự án thuộc lĩnh vực phụ trách; kiểm tra giám sát việc triển khai thực hiện dự án và xử lý các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Theo ông Tô Minh Đương, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Cà Mau, tỉnh đang tận dụng những tiềm năng tự nhiên để làm động lực phát triển năng lượng xanh, năng lượng tái tạo.

Phối cảnh Nhà máy điện gió Hòa Bình 2-1 và Nhà máy điện gió Hòa Bình 4 tại xã Vĩnh Hậu, tỉnh Cà Mau. (Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN)

Hiện, Sở tích cực tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo về năng lượng để tổng hợp các ý kiến chuyên gia, nhà khoa học về phát triển năng lượng tái tạo địa phương, đồng thời tham mưu ban hành kế hoạch cho từng giai đoạn phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng xanh, mục tiêu hướng tới là trung tâm năng lượng xanh, tái tạo của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Ông Tô Minh Đương cũng cho biết toàn tỉnh đang triển khai 34 dự án tổng công suất 2.309 MW, hiện có 18 dự án tổng công suất 1.256 MW đã được cấp chủ trương đầu tư và 16 dự án tổng công suất 1.053 MW đã có nhà đầu tư đề xuất chủ trương đầu tư, hiện đang lựa chọn nhà đầu tư.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau xác định tạo điều kiện thuận lợi, công bằng về môi trường đầu tư, cải cách thủ tục hành chính cho doanh nghiệp là nhiệm vụ then chốt nhằm tạo sự hài lòng cho doanh nghiệp khi đến tìm hiểu và đầu tư phát triển năng lượng tái tạo tại tỉnh Cà Mau./.

Cà Mau khởi động 3 dự án điện gió với tổng vốn đầu tư 6.300 tỷ đồng Việc khởi động cụm dự án nhà máy điện gió khẳng định quyết tâm của tỉnh Cà Mau trong thu hút đầu tư phát triển năng lượng sạch, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.