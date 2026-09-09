Lâm Đồng có hơn 1.000 mã số vùng trồng được nước nhập khẩu phê duyệt

Đến nay, tỉnh Lâm Đồng đã cấp 1.296 mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu với tổng diện tích hơn 51.360ha; trong đó, 1.005 mã số, diện tích hơn 45.411ha, đã được nước nhập khẩu phê duyệt.

Đây là cơ sở quan trọng để nông sản chủ lực của tỉnh đáp ứng yêu cầu về truy xuất nguồn gốc, chất lượng và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Tại cuộc giao ban báo chí tỉnh Lâm Đồng ngày 9/9, ông Bùi Thanh Hà, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh cho biết các mã số vùng trồng được cấp cho nhiều loại cây trồng chủ lực của địa phương như sầu riêng, thanh long, bưởi, dừa, xoài, chanh dây, nhãn, dưa lưới, táo, mít.

Cùng với cấp mã số vùng trồng, tỉnh đã cấp 547 mã số cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu nông sản, với tổng diện tích nhà xưởng hơn 732.818m². Trong đó, 380 mã số cơ sở đóng gói, có tổng diện tích nhà xưởng hơn 585.759m², đã được nước nhập khẩu phê duyệt.

Hiện tỉnh Lâm Đồng có 291 hồ sơ đề nghị cấp mã số vùng trồng, tổng diện tích gần 12.942ha và 167 hồ sơ đề nghị cấp mã số cơ sở đóng gói, tổng diện tích nhà xưởng hơn 534.521m² đang được gửi Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tổng hợp, chuyển nước nhập khẩu xem xét, phê duyệt.

Ngoài ra, tỉnh có 8 mã số vùng trồng với sản lượng trên 4.600 kg hạt giống ớt, cà chua mỗi vụ và 5 mã số vùng trồng cây giống, ngọn giống đăng ký xuất khẩu với quy mô gần 240.000 ngọn giống, cây giống mỗi vụ.

Theo ông Bùi Thanh Hà, cơ sở pháp lý về quản lý mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói ngày càng được hoàn thiện theo hướng phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình đăng ký.

Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết số 36/2026/NQ-CP ngày 31/7/2026 của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính đối với mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ban hành văn bản triển khai ngày 3/8/2026. Theo quy định mới, thẩm quyền cấp mã số được giao cho cấp xã.

Tuy nhiên, quá trình triển khai tại cơ sở đang gặp một số khó khăn. Đến nay, chưa có xã nào thông báo việc cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói. Nguyên nhân chủ yếu là chưa có hướng dẫn cụ thể về quy trình kỹ thuật, biểu mẫu; trong khi đội ngũ cán bộ cấp xã còn thiếu về số lượng, hạn chế về chuyên môn nghiệp vụ và chưa được tập huấn, hướng dẫn đầy đủ.

Để tháo gỡ vướng mắc, tỉnh Lâm Đồng kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật sớm ban hành tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn cụ thể và biểu mẫu về quy trình, thủ tục cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói theo Nghị quyết số 36/2026/NQ-CP và Nghị định số 38/2026/NĐ-CP ngày 24/1/2026 của Chính phủ.

Việc tháo gỡ các vướng mắc trong khâu cấp mã số, nhất là sau khi thực hiện phân cấp cho cấp xã, được kỳ vọng giúp Lâm Đồng đẩy nhanh mở rộng vùng sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu, nâng cao khả năng truy xuất nguồn gốc; đồng thời, tạo điều kiện để nông sản chủ lực tiếp cận ổn định hơn với các thị trường quốc tế./.

Trung Quốc phê duyệt thêm nhiều mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói nông sản Việt Nam Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã hoàn thành đánh giá 736 hồ sơ sầu riêng của Việt Nam. Kết quả, 401 vùng trồng và 166 cơ sở đóng gói đáp ứng yêu cầu và được phê duyệt.

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