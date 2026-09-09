Nhà sáng lập VNG: "AI sẽ định hình thời đại, nhưng con người phải trả lời vì sao cần AI?”

Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch VNG Lê Hồng Minh cho rằng AI sẽ là công nghệ định hình thời đại với sức mạnh vượt xa Internet và công nghệ di động. Tuy nhiên, theo ông, điều quan trọng không chỉ là con người sử dụng AI như thế nào, mà còn phải trả lời câu hỏi vì sao cần sử dụng công nghệ này.

Theo ông Lê Hồng Minh, một xu hướng ngày càng trở nên rõ ràng: AI sẽ là công nghệ định hình thời đại hiện nay. Ông đánh giá sức mạnh của AI có thể vượt xa hai làn sóng công nghệ từng đóng vai trò quan trọng đối với quá trình phát triển của VNG trong 22 năm qua là Internet và công nghệ di động.

Tuy nhiên, thay vì chỉ nói về cách thức ứng dụng AI, thông điệp trọng mà nhà sáng lập VNG lại hướng tới một câu hỏi rộng hơn: Vì sao con người nên sử dụng AI?

Theo ông, AI có thể đưa năng lực tạo ra của cải của nhân loại tiến xa hơn nữa và tạo ra một nguồn của cải khổng lồ trong 20 năm tới.

(Ảnh: VNG)

Những cá nhân, doanh nghiệp và quốc gia đi đầu trong phát triển và ứng dụng AI vì thế có thể nắm bắt được những thành quả lớn hơn, từ việc tạo dựng một nền tảng tài chính tốt hơn đến mở ra những cơ hội rộng lớn hơn cho các thế hệ tiếp theo.

Đây là một động lực hoàn toàn chính đáng, bởi mong muốn xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn cũng là một trong những lý do con người không ngừng làm việc và sáng tạo.

Theo nhà sáng lập VNG, vấn đề nằm ở chỗ con người có thể quên mất mục đích thực sự của việc tạo ra của cải.

Với ông, câu trả lời cho câu hỏi "của cải được tạo ra để làm gì" là hành trình riêng của mỗi người. Nhưng bản thân ông cho rằng những điều quan trọng nhất trong cuộc sống đều xoay quanh con người: những người mình yêu thương, những người gắn bó, những người ở bên cạnh và khả năng giúp họ có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Nếu sự giàu có trở thành mục tiêu duy nhất, con người có thể đạt được nhiều hơn về vật chất nhưng đồng thời đánh mất những giá trị quan trọng nhất.

Đặc biệt, AI khiến cả "cái được" và "cái mất" đều có thể trở nên lớn hơn. AI có khả năng khuếch đại năng lực của một cá nhân lên nhiều lần, nhưng đồng thời cũng có thể khiến con người ngày càng ít tương tác trực tiếp với nhau. Công nghệ có thể giúp con người trở nên giàu có hơn, làm được nhiều việc hơn, nhưng cũng có nguy cơ khiến họ cô đơn hơn hoặc đặt ra những câu hỏi lớn hơn về ý nghĩa của những công việc mình đang làm.

Từ góc nhìn đó, ông Lê Hồng Minh lựa chọn HUMAN² [con người-pv] làm chủ đề cho VNG trong năm thứ 22. Công thức được ông đưa ra là Human × AI = Human².

Theo đó, mục tiêu của việc con người làm việc cùng AI không đơn thuần là nhân lên năng lực, mà phải nhân lên cả những giá trị thuộc về con người.

Ông Minh cho hay người VNG được khuyến khích học cùng AI, kiến tạo cùng AI và giao cho AI những công việc mà máy móc có thể thực hiện tốt.

Zalo AI Summit 2025. (Ảnh: VNG)

Trong quá trình xây dựng các sản phẩm, công cụ và giải pháp cùng AI, ông cũng đề nghị mỗi người thường xuyên đặt ra một câu hỏi: Thứ mình đang tạo ra có giúp con người kết nối với nhau nhiều hơn và sống một cuộc sống tốt đẹp hơn hay không? AI càng mạnh, giá trị con người càng phải được đặt ở vị trí trung tâm.

Câu chuyện AI tại VNG cũng đặt trong một bối cảnh rộng hơn của Việt Nam khi đất nước đang xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng cho mô hình phát triển mới.

Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là "đột phá quan trọng hàng đầu" là động lực chính để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Thông điệp mà nhà sáng lập VNG đưa ra có thể được nhìn nhận như một lát cắt từ phía doanh nghiệp đối với một bài toán lớn hơn của quốc gia: làm thế nào biến AI thành năng lực mới để nâng cao năng suất, tạo ra giá trị và thúc đẩy con người phát triển, thay vì chỉ coi AI là một công cụ tự động hóa./.

Ra mắt không gian nghiên cứu AI mở đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh Saigon AI Hub đặt tại VNG Campus, là không gian nghiên cứu AI mở đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh dành cho các giảng viên, sinh viên, các chuyên gia, nhóm nghiên cứu trẻ và cộng đồng công nghệ.