OpenAI tuyên bố AI giải thành công Bài toán Thiên niên kỷ

OpenAI tuyên bố một mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) chưa được công bố của hãng đã giải được bài toán Navier-Stokes - một trong những vấn đề hóc búa nhất của toán học, vốn khiến các nhà nghiên cứu loay hoay qua nhiều thế hệ.

Nếu được giới toán học xác nhận, đây sẽ là một cột mốc đáng chú ý trong quá trình AI tiến vào những lĩnh vực từng được xem là đỉnh cao của năng lực tư duy con người.



Trong thông báo ngày 8/9, các nhà nghiên cứu OpenAI cho biết chỉ mất vài ngày và hàng triệu USD chi phí điện toán để giải bài toán Navier-Stokes, một trong 7 Bài toán Thiên niên kỷ - những vấn đề toán học được đánh giá là khó nhất do Viện Toán học Clay xây dựng danh sách.



Bài toán Navier-Stokes liên quan đến các phương trình mô tả chuyển động của các chất như không khí và nước, được ứng dụng trong thiết kế máy bay, dự báo thời tiết và nghiên cứu dòng máu. OpenAI cho biết kết quả nghiên cứu cho thấy các phương trình này có thể bị phá vỡ theo thời gian, qua đó giải đáp câu hỏi đặt ra trong Bài toán Thiên niên kỷ.



Giám đốc nghiên cứu của OpenAI Mark Chen đánh giá đây là “một cột mốc quan trọng đối với nghiên cứu AI”, đồng thời cho rằng AI có thể mở ra khả năng giải đáp ngày càng nhiều câu hỏi hóc búa nhất của nhân loại.



Mỗi Bài toán Thiên niên kỷ đi kèm giải thưởng 1 triệu USD. Kể từ khi danh sách được công bố năm 2000, mới chỉ có một bài toán được giải. OpenAI cho biết sẽ không nhận giải thưởng nếu phát hiện của hãng được xác nhận.



Theo quy định của giải thưởng, lời giải phải được công bố trên một tạp chí khoa học có phản biện và được cộng đồng toán học chấp nhận trong ít nhất 2 năm, trước khi Viện Toán học Clay thành lập hội đồng xem xét. Chủ tịch Viện Toán học Clay, Giáo sư Martin Bridson, nhấn mạnh quá trình đánh giá sẽ được tiến hành thận trọng và “hoàn toàn nghiêm ngặt”.



OpenAI cho biết bắt đầu huấn luyện mô hình mới vào cuối tháng 8, với năng lực vượt xa các mô hình từng được công bố. Vài ngày sau, khi xuất hiện tin đồn trên mạng rằng một đối thủ đã giải được các Bài toán Thiên niên kỷ, OpenAI đã cho mô hình thử sức với cả 6 bài toán còn chưa có lời giải. Trong quá trình này, bài toán Navier-Stokes cho thấy những dấu hiệu khả quan, khiến công ty quyết định tập trung nguồn lực tính toán.



Nhà nghiên cứu Sebastien Bubeck cho biết ở giai đoạn cuối, khoảng 10.000 tác nhân AI - các chương trình có khả năng hoạt động độc lập - cùng làm việc trên bài toán và trao đổi thông tin với nhau. Chi phí tính toán lên tới “hàng triệu USD”, trong khi ông Bubeck cho rằng con số này cao khoảng 1.000 lần so với chi phí OpenAI từng sử dụng cho những kết quả toán học trước đây. Theo OpenAI, các tác nhân AI đã đưa ra lời giải vào ngày 5/9, khoảng 88 giờ sau khi dự án bắt đầu.

Tuyên bố trên của OpenAI được đưa ra chỉ vài giờ sau khi nhà toán học Tristan Buckmaster thuộc Đại học New York và Levent Alpoge, nhà nghiên cứu tại Anthropic - đối thủ của OpenAI - công bố công trình có sự hỗ trợ của AI liên quan đến 3 phương trình tương tự. Ông cho rằng OpenAI chỉ bắt đầu nghiên cứu vấn đề này sau khi thông tin về công trình của ông và Alpoge được lan truyền, đồng thời sử dụng một hướng tiếp cận tương tự mà hai nhà nghiên cứu đã dành nhiều tháng phát triển.



OpenAI bác bỏ việc tiếp cận công trình của nhóm đối thủ và khẳng định không sử dụng các câu lệnh hay chứng minh của họ để định hướng hệ thống AI. Tuy nhiên, công ty sau đó thừa nhận không thể hoàn toàn loại trừ khả năng dữ liệu đã được ẩn danh từ quá trình sử dụng các sản phẩm của OpenAI có thể từng góp phần cải thiện mô hình./.

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