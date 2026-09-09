Tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc bị xét xử tại Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong (Trung Quốc), Tập đoàn công nghệ Trung Quốc Huawei Technologies đã bị xét xử vào ngày 8/9 tại Brooklyn, New York (Mỹ), với các cáo buộc hình sự sau 8 năm tranh chấp pháp lý với Chính phủ Mỹ.

Quá trình chọn bồi thẩm đoàn đã bắt đầu vào ngày 8/9 (giờ địa phương) tại Tòa án khu vực phía Đông New York.

Huawei, có trụ sở tại Thâm Quyến (Trung Quốc), đã bác bỏ tất cả 14 cáo buộc, trong đó có gian lận ngân hàng, gian lận qua phương tiện truyền thông điện tử, đánh cắp bí mật thương mại và âm mưu phạm tội có tổ chức; các hành vi phạm tội bị cáo buộc diễn ra từ năm 1999.

Trong tuyên bố của mình, Huawei khẳng định câu chuyện mà Chính phủ Mỹ đưa ra là "hoàn toàn sai lệch" và những thành công gần đây của công ty, bao gồm doanh thu toàn cầu đạt 126 tỷ USD vào năm 2025 (mức cao nhất trong gần 5 năm) là nhờ vào nỗ lực nghiên cứu và phát triển của chính họ.

Nếu bị kết án, Huawei sẽ đối mặt với các khoản tiền phạt và tịch thu số tiền thu được từ các hành vi phạm tội bị cáo buộc; đây có thể là một trong những khoản tiền phạt doanh nghiệp lớn nhất từ trước đến nay tại Mỹ.

Chính phủ Mỹ lần đầu tiên buộc tội Huawei vào năm 2019 dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump trong nhiệm kỳ đầu, khi Giám đốc Tài chính (CFO) của Huawei, bà Mạnh Vãn Châu, bị cáo buộc khai báo sai lệch về mối quan hệ giữa Huawei và Skycom Technologies.

Bản cáo trạng đã châm ngòi cho nỗ lực kéo dài nhiều năm của Chính phủ Mỹ nhằm dẫn độ bà Mạnh Vãn Châu từ Canada - nơi bà bị bắt giữ, đồng thời gây ra sự sụt giảm nghiêm trọng trong quan hệ giữa Trung Quốc với cả Mỹ và Canada.

Vụ án pháp lý của bà Mạnh Vãn Châu khép lại vào năm 2021 và phía Mỹ đã hủy bỏ yêu cầu dẫn độ và cho phép trở về Trung Quốc.

Vào tháng 6, Thẩm phán Tòa án Ann M. Donnelly đã ra phán quyết cho phép sử dụng lời thừa nhận của bà Mạnh Vãn Châu làm bằng chứng trong phiên tòa sắp tới, bất chấp nỗ lực của các luật sư bên phía Huawei nhằm loại bỏ bằng chứng này.

Được thành lập vào năm 1987, Huawei đã phát triển thành nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới và là nhà sản xuất điện thoại thông minh quan trọng. Công ty này đã bị đưa vào Danh sách Thực thể (Entity List) chịu lệnh trừng phạt thương mại của Mỹ vào năm 2019, bị hạn chế tiếp cận các công nghệ tiên tiến của Mỹ.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, công ty đã vươn lên trở thành nhân tố chủ chốt trong ngành công nghệ Trung Quốc, bao gồm cả lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Huawei đóng vai trò nhà cung cấp phần mềm và phần cứng quan trọng thông qua các dòng chip bán dẫn Ascend và hệ sinh thái mã nguồn mở CANN (Compute Architecture for Neural Networks - Kiến trúc tính toán cho mạng thần kinh)./.

Huawei và HP đạt thỏa thuận chia sẻ bằng sáng chế wifi Thỏa thuận cho phép hai bên khai thác chéo các bằng sáng chế công nghệ wifi của nhau, bao gồm cả tiêu chuẩn wifi 7 mới nhất. Chi tiết tài chính của bản hợp đồng không được tiết lộ.