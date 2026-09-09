Google cảnh báo chất lượng tìm kiếm trên công cụ trực tuyến giảm

Ngày 8/9, tập đoàn công nghệ Alphabet, công ty mẹ của Google, đã bắt đầu áp dụng các thay đổi đối với công cụ tìm kiếm trực tuyến tại châu Âu nhằm tuân thủ quy định chống độc quyền của Liên minh châu Âu (EU).

Tuy nhiên, hãng công nghệ Mỹ cảnh báo động thái này sẽ làm giảm đáng kể trải nghiệm người dùng và đẩy chi phí của các doanh nghiệp khu vực lên cao.

Đại diện Google cho biết đây là đợt suy giảm chất lượng dịch vụ lớn nhất trong lịch sử 29 năm hoạt động của công cụ tìm kiếm này.

Theo thuật toán mới, Google sẽ ưu tiên hiển thị các trang web so sánh giá như Expedia hay Booking.com ở vị trí nổi bật hơn so với liên kết trực tiếp của các khách sạn, hãng hàng không và nhà hàng. Đồng thời, hãng cũng loại bỏ các tính năng như hiển thị giá theo thời gian thực.

Google cho biết các đợt điều chỉnh trước đây để tuân thủ Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA) của EU đã khiến lượng truy cập đặt dịch vụ trực tiếp miễn phí của các doanh nghiệp châu Âu sụt giảm tới 30%.

Các bài kiểm tra với hàng triệu người dùng châu Âu cũng cho thấy mức độ không hài lòng tăng cao. Người dùng ngoài khu vực EU sẽ không bị ảnh hưởng bởi thay đổi này.

Động thái điều chỉnh của Google diễn ra sau khi EU phạt hãng 460 triệu euro (534 triệu USD) vào tháng 7/2026 vì ưu ái các dịch vụ "cây nhà lá vườn" trên công cụ tìm kiếm.

Ủy ban châu Âu đã gia hạn cho Google 60 ngày để tuân thủ DMA, nếu không sẽ phải đối mặt với mức phạt lên tới 5% tổng doanh thu toàn cầu.

Cũng trong tháng 7/2026, EU đã áp một án phạt riêng biệt trị giá 430 triệu euro liên quan đến các hạn chế trên kho ứng dụng Google Play. Để giải quyết vấn đề này, Google cho biết đã cập nhật chương trình ưu đãi dành cho các nhà phát triển bên thứ ba.

Trong cuộc chiến pháp lý kéo dài gần 20 năm qua với các nhà quản lý EU, Google đã phải hứng chịu tổng cộng 10,38 tỷ euro tiền phạt chống độc quyền.

Các án phạt liên tiếp của EU đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, người vừa lên tiếng đe dọa sẽ mở cuộc điều tra hành vi mà ông gọi là "cướp đoạt" các công ty Mỹ từ phía khối này./.

Nhân viên Google thử nghiệm mô hình AI Gemini Flash thế hệ tiếp theo Theo Business Insider, mô hình AI mới có tên gọi Gemini 3.8 Flash Preview đã được cung cấp cho nhân viên trên Jetski, nền tảng lập trình nội bộ của Google.