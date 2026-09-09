Qualcomm chốt thỏa thuận chip AI trị giá tới 60 tỷ USD với Amazon

Hãng sản xuất chip Qualcomm ngày 8/9 thông báo "ông lớn" công nghệ Amazon có thể mua tới lượng sản phẩm chip và thiết bị trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) của hãng trị giá tới 60 tỷ USD theo một thỏa thuận hợp tác dài hạn.

Động thái này củng cố mạnh mẽ nỗ lực của Qualcomm trong cuộc đua vươn lên thành nhà cung cấp hạ tầng AI hàng đầu thế giới. Đồng thời, thỏa thuận này cũng làm nổi bật xu hướng đan xen tài chính trong làn sóng bùng nổ AI.

Theo hồ sơ pháp lý, Qualcomm đã cấp cho Amazon số chứng quyền trị giá khoảng 4 tỷ USD, cho phép "gã khổng lồ" điện toán đám mây mua cổ phiếu với mức giá 161,26 USD/cổ phiếu. Số chứng quyền này sẽ có hiệu lực gắn liền với khối lượng sản phẩm mua vào.

Cũng theo khuôn khổ thỏa thuận, Qualcomm và Amazon sẽ hợp tác phát triển chip phục vụ hoạt động suy luận AI (AI inference - quá trình mô hình đã qua huấn luyện sử dụng kiến thức đã học để xử lý dữ liệu mới và đưa ra dự đoán, quyết định hoặc câu trả lời). Đây là một thị trường đang tăng trưởng nhanh chóng và là "chiến trường" then chốt của các doanh nghiệp bán dẫn.

Bên cạnh chip, thỏa thuận còn bao hàm công nghệ giao tiếp quang học. Hai công ty sẽ phát triển các công nghệ kết nối quang tốc độ cao (lên tới 1,6 terabit/giây) để hỗ trợ nhu cầu băng thông ngày càng lớn. Giới quan sát đánh giá đây là "lá phiếu tín nhiệm" đối với mảng kinh doanh mới mẻ này của Qualcomm, được hình thành sau thương vụ mua lại AlphaWave trị giá 2,4 tỷ USD vào năm ngoái.

Ở chiều ngược lại, Qualcomm lên kế hoạch mở rộng việc sử dụng các dịch vụ và cơ sở hạ tầng của Amazon Web Services (AWS) cho các tác vụ thiết kế chip nhằm rút ngắn chu kỳ phát triển sản phẩm.

Trong năm qua, Qualcomm đã tích cực chào mời các nhà cung cấp dịch vụ đám mây sử dụng chip AI tùy chỉnh và công nghệ trung tâm dữ liệu của mình nhằm tạo ra giải pháp thay thế cho các bộ xử lý đang thống trị của Nvidia.

Việc Amazon tiếp bước Microsoft và Meta trở thành khách hàng lớn được Qualcomm kỳ vọng sẽ thúc đẩy doanh thu chip trung tâm dữ liệu của hãng đạt 15 tỷ USD vào năm 2029.

Cái bắt tay với Amazon là minh chứng mới nhất cho thấy chiến lược đa dạng hóa ngoài mảng điện thoại thông minh của Qualcomm đang phát huy hiệu quả, trong bối cảnh hãng đối mặt với nguy cơ mất mảng kinh doanh modem cho Apple, chi phí linh kiện tăng cao và nhu cầu thiết bị di động suy yếu.

Nhà phân tích trưởng Bob O'Donnell tại công ty tư vấn TECHnalysis Research đánh giá, thỏa thuận trên là bước tiến cần thiết để Qualcomm củng cố niềm tin của thị trường vào các tham vọng trung tâm dữ liệu mà hãng đã đặt ra.

Ông chỉ ra việc tích hợp cả điện toán và kết nối quang học cho thấy Qualcomm đang tận dụng triệt để dải công nghệ bán dẫn độc đáo của mình cho hạ tầng AI./.