Xung đột tại Trung Đông: Quốc tế cảnh báo nguy cơ xung đột lan rộng

Cộng đồng quốc tế ngày 8/9 kêu gọi chấm dứt các cuộc tấn công và khẩn trương hạ nhiệt căng thẳng trong bối cảnh giao tranh giữa lực lượng Houthi tại Yemen và Saudi Arabia tái diễn, làm gia tăng lo ngại xung đột lan rộng trong khu vực.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 8/9 đã lên tiếng bày tỏ quan ngại sâu sắc về các vụ tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen nhằm vào nhiều địa điểm ở miền Nam Saudi Arabia, trong đó có các cơ sở năng lượng, gây thương vong cho dân thường.

Cùng ngày, Liên minh châu Âu (EU) kêu gọi lực lượng Houthi "chấm dứt mọi cuộc tấn công" cả bên trong và bên ngoài Yemen, trong đó có các vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại trên Biển Đỏ.

Người phát ngôn phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của EU, ông Anouar El Anouni nhận định các cuộc tấn công là sự leo thang nguy hiểm, vi phạm luật pháp quốc tế, đe dọa an ninh và ổn định khu vực, đồng thời có nguy cơ làm suy yếu các nỗ lực hướng tới giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột tại Yemen.

Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế (ICRC) cũng cảnh báo các hoạt động quân sự của Houthi tại Yemen cũng như nhằm vào các cơ sở hạ tầng tại Saudi Arabia có nguy cơ khiến xung đột ở Trung Đông lan rộng, đồng thời kêu gọi các bên khẩn cấp thực hiện các biện pháp giảm căng thẳng.

Chủ tịch ICRC Mirjana Spoljaric cảnh báo nếu giao tranh tiếp diễn, thương vong và tình trạng di dời dân cư có thể gia tăng, trong khi các dịch vụ thiết yếu như y tế, nước, nhiên liệu và điện có nguy cơ bị gián đoạn nghiêm trọng.

Những lời kêu gọi trên được đưa ra trong bối cảnh xung đột tại Yemen giữa lực lượng chính phủ và Houthi tái diễn, đồng thời căng thẳng giữa Houthi và Saudi Arabia gia tăng sau loạt vụ tấn công và đáp trả lẫn nhau trong những ngày qua.

Trước đó, lực lượng Houthi cho biết Saudi Arabia đã tiến hành các cuộc không kích đáp trả sau khi Houthi tấn công nhiều mục tiêu tại miền Nam nước này.

Houthi tuyên bố đã phóng hàng chục tên lửa đạn đạo nhằm vào sân bay quốc tế Abha, căn cứ không quân King Khalid và các cơ sở của tập đoàn dầu khí Saudi Aramco tại Abha và Jizan.

Theo giới chức Saudi Arabia, các vụ tấn công của Houthi đã gây hỏa hoạn tại một số cơ sở dầu khí, khiến hoạt động tại một số địa điểm phải tạm thời đình trệ và làm 73 người bị thương.

Lực lượng Houthi cho biết Saudi Arabia đã tiến hành các cuộc không kích tại các tỉnh Taiz và Marib của Yemen. Phía Saudi Arabia chưa đưa ra bình luận về thông tin này.

Đợt giao tranh mới diễn ra sau khi thỏa thuận ngừng bắn mong manh đạt được năm 2022, thông qua vai trò trung gian của Liên hợp quốc, đã đổ vỡ hồi tháng 7 vừa qua.

Houthi từ tuần trước đã mở chiến dịch nhằm giành quyền kiểm soát khu vực gần eo biển Bab al-Mandab, nối Biển Đỏ, qua kênh đào Suez, với Địa Trung Hải và Ấn Độ Dương.

Lực lượng này cũng tuyên bố phong tỏa hàng hải đối với Saudi Arabia và tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào tàu Saudi Arabia.

Trong khi đó, giao tranh ác liệt giữa lực lượng Houthi và quân đội Yemen tại khu vực ven Biển Đỏ khiến hơn 500 người đã thiệt mạng; trong số này có ít nhất 216 binh sỹ thuộc lực lượng chính phủ Yemen và 278 tay súng Houthi, cùng ít nhất 29 dân thường./.

Giao tranh ác liệt giữa Houthi và quân đội Yemen, ít nhất 129 người thiệt mạng Lực lượng Houthi đang tìm cách giành quyền kiểm soát các khu vực cao điểm nhìn xuống eo biển Bab al-Mandab và thành phố cảng Mokha, qua đó có thể gây sức ép đối với các lực lượng chính phủ.