Bản tin 60s ngày 10/9/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:

Nữ sinh lớp 11 tử vong sau khi rơi từ tầng cao chung cư ở Hà Nội.

Biển Đông nguy cơ xuất hiện bão số 6 trong vài ngày tới.

Vì sao Thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện sấm chớp dữ dội chiều ngày 9/9?

Hà Nội yêu cầu kiểm tra vụ suất ăn bán trú 40.000 đồng 'lèo tèo' giá đỗ và thịt.

Nhà 5 tầng bốc cháy dữ dội sau tiếng nổ lớn ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Iran liệt kê các điều kiện chấm dứt xung đột với Mỹ.

Thủ tướng Đức hủy điện đàm sau bình luận về bầu cử của tổng thống Donald Trump.

Ấn Độ quan ngại cách Liên hợp quốc thể hiện lãnh thổ trên bản đồ thế giới mới./.