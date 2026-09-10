Thời tiết ngày 10/9: Mưa lớn diện rộng, Bắc bộ chuyển mát

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 10/9, không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ gây mưa và làm thời tiết chuyển mát, trong khi mưa lớn tiếp diễn tại nhiều khu vực từ Trung Bộ đến Nam Bộ.

Đáng chú ý, vùng áp thấp trên Biển Đông có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Dự báo sáng 10/9, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Đông Bắc của Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ.

Khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 21-24 độ C, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi dưới 19 độ C.

Ngày và đêm 10/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm.

Khu vực từ Nam Nghệ An đến Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Từ ngày 10/9 đến ngày 11/9, khu vực cao nguyên Trung Bộ, Khánh Hòa, phía Đông tỉnh Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 60-130mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (trên 100mm/3 giờ).

Ngoài ra, khu vực Bắc Bộ, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Do mưa to nên có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại nhiều xã của tỉnh Tuyên Quang, Cao Bằng, Quảng Ngãi.

Trên biển, dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 14-17 độ Vĩ Bắc, nối với một vùng áp thấp lúc 1 giờ ngày 10/9 có vị trí ở khoảng 14,5-15,5 độ Vĩ Bắc; 115,5-116,5 độ Kinh Đông. Dự báo khoảng 1-2 ngày tới, vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Ngày và đêm 10/9, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan, vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.Vùng biển từ Lâm Đồng đến Thành phố Hồ Chí Minh có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng biển cao 2-3m.

Phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng biển cao 2-3m.Đêm 10/9, vịnh Bắc Bộ và phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông: Gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng biển cao 2-3m, riêng vịnh Bắc Bộ 1,5-2,5m. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: cấp 2.

Thời tiết cụ thể các khu vực như sau: Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Đông Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C; cao nhất từ 27-30 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế cũng có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C; cao nhất từ 26-29 độ C.

Tại khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, phía Bắc có mưa rào rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; cao nhất từ 27-30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C; cao nhất từ 25-28 độ C.

Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; cao nhất từ 29-32 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ, từ trưa chiều gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ C; cao nhất từ 28-30 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C; cao nhất từ 29-31 độ C./.

Tiếp tục sạt lở bờ sông Hậu, 4 hộ dân phải di dời khẩn cấp Xã đảo Mỹ Hòa Hưng vận động các hộ dân chặt mé cây xanh, phát quang bụi rậm, di dời vật kiến trúc nhằm giảm tải trọng; khoanh vùng, lắp đặt rào chắn, biển báo và đèn cảnh báo để bảo đảm an toàn.