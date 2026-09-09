Mưa lớn ảnh hưởng công tác chuẩn bị ASIAD 2026 tại Nhật Bản

Mưa lớn kỷ lục tại thành phố Nagoya, tỉnh Aichi của Nhật Bản, đã ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị cho ASIAD 2026, khiến hàng trăm vận động viên phải tạm thời sơ tán khỏi nơi lưu trú và nước dột tại một số địa điểm dự kiến tổ chức thi đấu.

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, ngày 8/9, một số khu vực tại Nagoya ghi nhận lượng mưa lên tới khoảng 104mm trong một giờ, khiến nhiều tuyến đường bị ngập và chính quyền ban hành lệnh sơ tán tại một số khu vực. Dịch vụ tàu điện ngầm và xe buýt cũng có thời điểm phải tạm dừng.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) đồng thời ban hành cảnh báo lũ cao nhất đối với sông Shonai chảy qua hai tỉnh Aichi và Gifu. Tại khu Garden Pier, quận Minato, hàng trăm VĐV tham dự ASIAD được yêu cầu di chuyển đến nơi an toàn. Khoảng 2 giờ sau, khi lệnh sơ tán được dỡ bỏ, các vận động viên trở lại nơi lưu trú.

ASIAD 2026 không xây dựng làng vận động viên tập trung như nhiều kỳ đại hội trước. Ban tổ chức bố trí nơi ở cho các đoàn tại nhiều địa điểm, gồm tàu du lịch, các cơ sở lưu trú tạm thời bằng kết cấu gỗ và khách sạn. Garden Pier là một trong những địa điểm được sử dụng theo phương án này.

Mưa lớn cũng ảnh hưởng đến một số cơ sở thi đấu. Chính quyền thành phố Nagoya ngày 8/9 xác nhận tình trạng dột tại nhiều công trình được sử dụng làm địa điểm tổ chức các môn thi đấu của ASIAD. Theo truyền thông Nhật Bản, chưa có thông tin cụ thể về mức độ ảnh hưởng tại từng địa điểm.

Trong khi đó, Thị trưởng Nagoya Ichiro Hirosawa cho biết ảnh hưởng hiện còn hạn chế và chưa gây trở ngại cho kế hoạch tổ chức ASIAD. Lễ khai mạc vẫn dự kiến diễn ra ngày 19/9.

Lối vào có kiểm tra an ninh của trung tâm truyền thông ASIAD 2026. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/TTXVN)

Hơn 17.000 vận động viên và quan chức dự kiến tham dự ASIAD 2026. Các đoàn thể thao đang lần lượt đến Aichi và Nagoya trước ngày khai mạc. Ban tổ chức tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết trong bối cảnh JMA cảnh báo mưa lớn có thể còn kéo dài tại Aichi và nhiều khu vực khác.

Hiện công tác chuẩn bị ASIAD 2026 vẫn được triển khai theo kế hoạch, chưa ghi nhận thay đổi về lịch thi đấu do ảnh hưởng của mưa lớn./.

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