Indonesia đối mặt tác động kép từ thiên tai và khủng hoảng môi trường

Indonesia đang cùng lúc đối mặt với nhiều rủi ro thiên tai và môi trường, từ núi lửa phun trào, tro bụi gây gián đoạn hàng không đến cháy rừng trên diện rộng, cho thấy sức ép ngày càng lớn đối với hệ thống giao thông và công tác ứng phó thiên tai tại quốc gia quần đảo này.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, những ngày qua, núi lửa Anak Krakatau tại eo biển Sunda gia tăng hoạt động phun trào đã khiến hàng loạt sân bay trên đảo Java và Sumatra phải tạm đóng cửa, làm gián đoạn gần 3.000 chuyến bay và ảnh hưởng khoảng 341.000 hành khách.

Tro bụi núi lửa đã ảnh hưởng đến 5 tỉnh của Indonesia, buộc các cơ quan chức năng phải theo dõi chặt chẽ chất lượng không khí, điều chỉnh hoạt động hàng không. Jakarta và một số địa phương đã áp dụng hình thức học trực tuyến đối với học sinh và khuyến cáo người dân đeo khẩu trang khi ra ngoài để hạn chế tiếp xúc với tro bụi.

Đến ngày 9/9, hoạt động hàng không tại các sân bay bị ảnh hưởng đã từng bước được khôi phục, song các hãng vẫn được yêu cầu kiểm tra kỹ máy bay trước khi khai thác trở lại, để tránh các nguy cơ mất an toàn do các hạt tro núi lửa rất nhỏ có thể xâm nhập vào động cơ. Nhà chức trách Indonesia tiếp tục theo dõi diễn biến tro bụi và khả năng ảnh hưởng đến các đường bay.

Không chỉ gây sức ép về giao thông, hoạt động của núi lửa Anak Krakatau còn đặt ra nguy cơ đối với hoạt động trên biển. Theo hãng thông tấn ANTARA, lực lượng cứu hộ Indonesia đang nỗ lực tìm kiếm nhóm nhà báo mất tích khi đưa tin về núi lửa Anak Krakatau.

Sân bay quốc tế Soekarno Hatta phải tạm dừng hoạt động do tro bụi núi lửa, khiến 964 chuyến bay bị ảnh hưởng. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

Theo cơ quan cứu hộ Indonesia, nhóm người mất tích bao gồm 5 phóng viên ảnh, cùng 2 thành viên thủy thủ đoàn và một hướng dẫn viên, đã đi trên một xuồng cao tốc, khởi hành từ bến tàu Pagedongan ở Carita lúc 14h ngày 7/9 (giờ địa phương). Vị trí cuối cùng của nhóm được xác định cách bờ khoảng 18,5 km.

Trong khi đó, Indonesia vẫn đang tiếp tục phải đối phó với tình trạng cháy rừng và cháy đất kéo dài tại Sumatra và Borneo. Theo giới chức Bộ Quốc phòng Indonesia ngày 8/9, cháy rừng và cháy đất tại 6 tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nhất trên đảo Sumatra và Borneo đã thiêu rụi khoảng gần 77.000 ha.

Thời tiết khô từ tháng 6 khiến tình hình trở nên phức tạp hơn, gây khói mù và làm gia tăng ô nhiễm không khí, ảnh hưởng không chỉ Indonesia mà còn khiến các nước láng giềng như Singapore và Malaysia quan ngại.

Indonesia đã triển khai hơn 50 máy bay tham gia chữa cháy và tạo mưa nhân tạo tại các khu vực bị cháy rừng. Hàng nghìn quân nhân cũng được huy động tham gia các hoạt động ứng phó trên mặt đất và trên không. Nhật Bản cũng sẽ điều 3 trực thăng vận tải CH-47 Chinook cùng khoảng 180 nhân sự tới Indonesia hỗ trợ chữa cháy. Các trực thăng dự kiến hoạt động tại tỉnh Tây Kalimantan từ ngày 12-19/9.

Những diễn biến trên cho thấy thiên tai và các vấn đề môi trường tại Indonesia đang tạo ra tác động dây chuyền, không chỉ đe dọa an toàn của người dân mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hàng không, vận tải biển, hoạt động kinh tế và đời sống xã hội.

Trong bối cảnh Indonesia có hơn 120 núi lửa đang hoạt động và thường xuyên phải đối mặt với cháy rừng trong mùa khô, năng lực dự báo, giám sát và thiết lập các phương án giao thông thay thế ngày càng trở thành một phần quan trọng trong hệ thống ứng phó thiên tai của nước này./.

Nâng cao chất lượng đánh giá rủi ro, hướng tới quản lý thiên tai chủ động Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng bản đồ rủi ro thiên tai của địa phương, mô tả mức độ rủi ro thiên tai với từng loại hình thiên tai cụ thể.