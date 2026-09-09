Ảnh hưởng không khí lạnh, Bắc Bộ và Trung Bộ cục bộ có mưa to đến rất to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, gần sáng và sáng 10/9, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Đông Bắc của Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3.

Khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 10/9 trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 21-24 độ C, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi dưới 19 độ C.

Từ chiều tối và đêm 9/9 đến đêm 10/9, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Từ ngày 10/9 đến ngày 11/9, Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 60-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3h.

Chiều tối và đêm 9/9, khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa và dông với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.

Khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.Khu vực Hà Nội có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; từ ngày 10/9 trời chuyển mát.

Cảnh báo, đêm 11/9 và ngày 12/9, khu vực từ Nam Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm. Mưa lớn ở Trung Bộ còn có khả năng kéo dài và diễn biến phức tạp.

"Các khu vực cần đề phòng trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1," Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Vũ Anh Tuấn lưu ý.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Hiện nay (09/9), bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi.

Trên biển, từ ngày 10/9, vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 4-5. Từ đêm 10/9, vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-3m, biển động. Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.



Đêm 9/9 và ngày 10/9, vùng biển từ Lâm Đồng đến Thành phố Hồ Chí Minh gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 1,5-2,5m.Ngày 10/9, phía Bắc của Bắc Biển Đông gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 1,5-2,5m.

Ngoài ra, đêm 9/9 và ngày 10/9, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan, vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng cao trên 2m.

Đêm 10/9 và ngày 11/9, vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-3m, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Thành phố Hồ Chí Minh có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 1,5-2,5, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển cấp 2.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Liên quan đến tình hình lũ, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, trong 24h giờ tới, mực nước trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài dao động ở trên mức báo động 1.

Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông, các khu vực trũng thấp tại địa bàn các xã Đăk Lua, Nam Cát Tiên, Tà Lài, Thanh Sơn, Phú Vinh thuộc thành phố Đồng Nai và các địa bàn lân cận. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 1.

Mực nước trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài đang biến đổi chậm và ở trên mức báo động 1. Lúc 13h ngày 9/9, mực nước tại trạm Tà Lài là 112,15m, trên báo động 1 là 0,15m.

Trên sông Cửu Long, cơ quan Khí tượng Thủy văn dự báo, trong những ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long sẽ tiếp tục lên, đến ngày 14/9, mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu có khả năng ở mức báo động1, tại trạm Châu Đốc có khả năng ở trên mức báo động 1.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp, vùng ven sông, vùng ngoài đê bao tại tỉnh An Giang; các vùng trũng thấp, ven sông tại các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ.

Đề phòng tình trạng sạt lở bờ bao, đê bao yếu tại các vùng xảy ra ngập lụt. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 1./.

Thời tiết ngày 8/9: Nhiều nơi mưa to, cao nguyên Trung Bộ có nơi trên 70mm Chiều và tối 8/9, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.

​

​