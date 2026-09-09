Thiên tai hoành hành tại Trung Quốc và Mỹ, hàng chục nghìn người bị ảnh hưởng

Tại Trung Quốc, mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua đã gây lũ bùn và sạt lở đất tại huyện Toại Xuyên, tỉnh Giang Tây, miền Đông nước này.

Tính đến tối 8/9 (giờ địa phương), lực lượng cứu hộ xác nhận ít nhất 12 người thiệt mạng và 1 người mất tích trong các trận lũ bùn tại làng Minh Khanh vào rạng sáng 5/9. Trong khi đó, sạt lở đất tại thị trấn Tả An và thị trấn Thang Hồ khiến 1 người thiệt mạng và 2 người mất tích. Công tác tìm kiếm, cứu nạn và phòng ngừa các thảm họa thứ cấp đang được triển khai.

Chính quyền huyện Toại Xuyên đã khẩn cấp sơ tán hơn 15.000 cư dân tới các địa điểm an toàn. Người dân được cung cấp những nhu yếu phẩm cần thiết như nước uống, chăn, thuốc men và các vật dụng khử trùng.

Tại thị trấn Thang Hồ, một xưởng chế biến chè đã được trưng dụng làm nơi sơ tán tạm thời, hiện có hơn 800 người đang lưu trú. Khu vực này được bố trí riêng nơi nghỉ ngơi, ăn uống và lưu trữ nhu yếu phẩm. Nhân viên y tế cũng túc trực để hỗ trợ người dân khi cần.



Trong khi đó, tại Mỹ, bão Lowell tiếp tục gây gió mạnh và mưa lớn tại một số khu vực thuộc bang Hawaii. Theo Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ (NWS), bão vẫn tiếp diễn tại hạt Kauai, với gió mạnh nhất xuất hiện trên các đỉnh núi và dọc các sườn núi.

Bão Lowell tiếp tục gây gió mạnh và mưa lớn tại một số khu vực thuộc bang Hawaii, Mỹ. (Ảnh: TTXVN phát)

Trên đảo Oahu, các hình thái thời tiết do ảnh hưởng của bão nhiệt đới dự báo tiếp tục kéo dài. Gió giật mạnh có thể làm đổ cây cối và gây mất điện, đặc biệt tại các khu vực địa hình cao. Cơ quan chức năng cũng cảnh báo sóng lớn có thể gây ra tình trạng sóng biển nguy hiểm và dòng chảy xa bờ dọc các khu vực bờ biển của quần đảo Hawaii trong những ngày tới.

NWS cảnh báo mưa lớn do ảnh hưởng của bão Lowell sẽ tiếp tục trút xuống quần đảo Hawaii đến hết ngày 9/9, có nguy cơ gây lũ quét nghiêm trọng và lũ bùn, đặc biệt tại hạt Kauai và một số khu vực thuộc Đảo Lớn (Big Island).



Cơ quan Quản lý khẩn cấp Hawaii cho biết tình hình tại hạt Kauai và đảo Oahu vẫn rất nguy hiểm, với hàng nghìn khách hàng bị mất điện. Chính quyền thành phố và hạt Honolulu kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác khi bão Lowell tiếp tục di chuyển qua quần đảo Hawaii./.

Trung Quốc: Gần 600.000 người sơ tán, hơn 100 ngôi nhà sập do mưa bão Tại Trung Quốc, tính đến tối 4/9 theo giờ địa phương, tỉnh Phúc Kiến đã sơ tán 599.300 người khỏi các khu vực có nguy cơ cao trên đất liền và ngoài khơi do mưa lớn kéo dài.