Việt Nam khẳng định sức hút đầu tư tại Hong Kong

Sáng 9/9, Hội nghị Cấp cao “Vành đai và Con đường” (BRI) lần thứ 11 đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Hong Kong (HKCEC), quận Wan Chai, Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc).

Sự kiện do Chính quyền Khu hành chính đặc biệt Hong Kong phối hợp với Cục Phát triển Thương mại Hong Kong (HKTDC) tổ chức, diễn ra trong hai ngày 9-10/9.

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, với chủ đề "Thúc đẩy phát triển chất lượng cao, cùng mở ra hành trình mới," hội nghị năm nay thu hút hơn 6.000 đại biểu là lãnh đạo các nước, giới doanh nghiệp và nhà đầu tư đến từ hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trọng tâm của hội nghị hướng vào việc tìm kiếm các cơ hội hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư mới tại ba khu vực chiến lược gồm ASEAN, Trung Á và Trung Đông.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Trưởng Đặc khu Lý Gia Siêu nhấn mạnh vai trò trung tâm của Hong Kong trong việc thúc đẩy liên kết kinh tế khu vực. Ông cho biết kim ngạch thương mại hàng hóa giữa Hong Kong và các quốc gia thuộc sáng kiến BRI trong năm qua đạt 323 tỷ USD, tăng khoảng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhấn mạnh trong bối cảnh cục diện địa chính trị toàn cầu có nhiều biến động và xu hướng chia rẽ, ông Lý Gia Siêu khẳng định việc tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác và xây dựng đồng thuận đóng vai trò then chốt - đây chính là giá trị cốt lõi mà Hong Kong mang lại thông qua việc duy trì cơ chế diễn đàn thường niên này.

Tại hội nghị lần này, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam phối hợp cùng Thương vụ Việt Nam tại Hong Kong tiếp tục duy trì gian hàng quảng bá, giới thiệu cơ hội đầu tư đến các doanh nghiệp và nhà đầu tư quốc tế.

Đánh giá về sự kiện năm nay, bà Lê Đức Hạnh, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Hong Kong, cho biết lượng khách tham dự hội nghị và triển lãm tăng rất mạnh. Gian hàng của Việt Nam nằm trong khu vực triển lãm dành cho các nước ASEAN đã thu hút sự chú ý đặc biệt từ đông đảo đại biểu, nhất là giới doanh nghiệp đến từ Trung Quốc đại lục, Trung Đông và các nước dọc tuyến BRI.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Hong Kong và Macau Lê Đức Hạnh trả lời phỏng vấn của TTXVN tại sự kiện. (Ảnh: Xuân Vịnh/TTXVN)

Tổng Lãnh sự Lê Đức Hạnh nhấn mạnh Hội nghị Cấp cao BRI là cơ hội thiết thực để quảng bá môi trường đầu tư tại Việt Nam cũng như hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu đầu tư sang Hong Kong.

Đáng chú ý, tại hội nghị lần này đã diễn ra lễ ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác phát triển hạ tầng đô thị Việt Nam giữa Công ty Đường sắt đô thị Hong Kong (MTR) với Tập đoàn Sovico, cùng thỏa thuận hợp tác giữa MTR và Tập đoàn Gamuda Việt Nam với sự chứng kiến của đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam và Malaysia.

Bà nhận định đây là minh chứng rõ nét cho tiềm năng hợp tác dựa trên thế mạnh bổ trợ lẫn nhau giữa hai bên, hứa hẹn mang lại những kết quả cụ thể trong thời gian tới.

Thông tin rõ hơn về bức tranh hợp tác kinh tế, bà Vũ Thị Thúy, Phó Tổng Lãnh sự, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Hong Kong, khẳng định mục tiêu của Thương vụ khi tham gia hội nghị là mang đến những thông tin mới nhất về môi trường kinh doanh tại Việt Nam.

Bà cho biết Hong Kong luôn là một trong những đối tác thương mại và đầu tư quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Riêng trong 7 tháng đầu năm 2026, Hong Kong đã vươn lên trở thành nhà đầu tư lớn thứ tư tại Việt Nam với số vốn đăng ký đạt 4,9 tỷ USD, nâng tổng vốn đầu tư tích lũy lên gần 44 tỷ USD.

Đại diện Thương vụ bày tỏ kỳ vọng thông qua hội nghị lần này sẽ phát huy tối đa vai trò cầu nối của Hong Kong trong việc dẫn dắt dòng vốn từ Trung Quốc đại lục cũng như các nước trong khu vực vào Việt Nam.

Về phía doanh nghiệp, ông Hardy Diec, Giám đốc điều hành KCN Việt Nam - đơn vị chuyên phát triển nhà xưởng và kho bãi xây sẵn cho biết, đây là lần thứ hai doanh nghiệp tham gia triển lãm BRI tại Hong Kong. Doanh nghiệp mong muốn giới thiệu các sản phẩm hạ tầng sẵn có giúp các nhà đầu tư quốc tế nhanh chóng triển khai hoạt động sản xuất khi vào Việt Nam, qua đó góp phần thúc đẩy thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

Đánh giá về tiềm năng thị trường Việt Nam, bà Joan Koh, Giám đốc Marketing Công ty TNHH Công nghệ Trí tuệ nhân tạo Easyart Quảng Đông, nhận định Việt Nam là điểm đến đầu tư tuyệt vời với tiềm năng phát triển rất lớn ở nhiều dòng sản phẩm và lĩnh vực khác nhau, mở ra nhiều cơ hội hợp tác cho các nhà đầu tư quốc tế.

Bên cạnh các phiên thảo luận toàn thể về tài chính xanh và hạ tầng, hội nghị năm nay cũng mở rộng sang các nội dung mới như kinh tế tầm thấp (low-altitude economy), chuyển đổi số và các giải pháp kết nối chuỗi cung ứng toàn cầu.

Dự kiến trong thời gian diễn ra hội nghị, các bên sẽ chứng kiến lễ ký kết hơn 60 thỏa thuận và MOU hợp tác giữa các chính phủ cũng như giữa các doanh nghiệp./.

Quảng bá càphê và nông sản Việt Nam tại Hội chợ Thực phẩm quốc tế Hong Kong Tổng Lãnh sự quán và Thương vụ Việt Nam tại Hong Kong đã phối hợp với một số doanh nghiệp tổ chức gian hàng chung, trưng bày và giới thiệu nhiều sản phẩm đặc trưng của Việt Nam.