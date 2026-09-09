Tập đoàn của Tổng thống Mỹ ra mắt các quỹ đầu tư thương hiệu Truth Social

Tập đoàn Trump Media & Technology Group vừa chính thức bước chân vào thị trường quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) tại Mỹ khi cho ra mắt các quỹ đầu tư mang thương hiệu mạng xã hội Truth Social.

Cụ thể, các quỹ ETF này do Công ty đầu tư Yorkville America tại bang New Jersey trực tiếp quản lý và phát hành nhằm thu hút các nhà đầu tư có cùng góc nhìn phát triển với ông Donald Trump.

Giám đốc điều hành Steve Neamtz của Công ty đầu tư Yorkville America cho biết các quỹ tập trung vào các lĩnh vực quan trọng đối với nền kinh tế Mỹ như năng lượng và an ninh, đồng thời tránh đầu tư vào các công ty thúc đẩy các phong trào xã hội làm ảnh hưởng đến lợi nhuận.

Nhóm quỹ này bao gồm 5 quỹ mới như Truth Social American Icons hay Truth Social American Security & Defense, nắm giữ cổ phiếu của các tập đoàn lớn như Home Depot, Uber, Lockheed Martin, CrowdStrike, Exxon Mobil, Walmart và Chevron.

Bên cạnh đó, Yorkville America cũng nhận quản lý và đổi tên hai quỹ cũ mang thiên hướng bảo thủ thành Truth Social America First (mã MAGA) và Truth Social God Bless America (mã YALL).

Chuyên gia quản lý quỹ Adam Curran tại Charleston cho biết ông đã hợp nhất quỹ God Bless America thành lập vào năm 2022 của mình với Truth Social vì hai bên có chung tầm nhìn. Quỹ này đang nắm giữ cổ phiếu của các tập đoàn công nghệ lớn như Nvidia, Palantir, Tesla và SpaceX.

Theo dữ liệu từ Công ty dữ liệu thị trường ETFdb, trong 3 năm qua, quỹ America First đạt mức lợi nhuận bình quân khoảng 14,8% mỗi năm, còn quỹ God Bless America đạt 19,7% mỗi năm, so với mức tăng trưởng hơn 20% mỗi năm của chỉ số S&P 500.

Thị trường ETF tại Mỹ hiện có quy mô rất lớn với tổng tài sản lên tới 24.000 tỷ USD và được thống trị bởi các tập đoàn quản lý tài chính lớn như BlackRock hay Vanguard.

Trong khi đó, các quỹ mang thương hiệu Truth Social tham gia thị trường với tổng tài sản khoảng 150 triệu USD, trong đó các quỹ mới ra mắt có quy mô dưới 10 triệu USD.

Trưởng bộ phận nghiên cứu Todd Rosenbluth của Công ty dữ liệu tài chính TMX VettaFi nhận định việc thu hút nhà đầu tư dựa trên yếu tố chính trị là một thách thức lớn, bởi phần lớn người đầu tư thường quan tâm đến lịch sử tạo lợi nhuận hơn là định hướng chính trị.

Sự ra đời của các quỹ ETF diễn ra trong bối cảnh khó khăn đối với Trump Media & Technology Group khi công ty liên tục thua lỗ trong tất cả các quý kể từ khi lên sàn chứng khoán vào tháng 3/2024.

Giá cổ phiếu của tập đoàn Trump Media & Technology Group đã giảm khoảng 80% xuống còn khoảng 9 USD, khiến giá trị cổ phần của Tổng thống Trump giảm từ 6 tỷ USD xuống còn khoảng 1 tỷ USD./.

Trump Media sáp nhập với công ty hạt nhân TAE Technologies Công ty Trump Media-Technology của Tổng thống Trump đã đồng ý sáp nhập với công ty năng lượng hạt nhân TAE Technologies để thành lập một thực thể mới trị giá 6 tỷ USD.