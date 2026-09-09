Đột phá hạ tầng nghề cá từ cụm công trình 420 tỷ đồng tại Đà Nẵng

Từng được kỳ vọng của hàng nghìn chủ tàu về công trình khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá An Hòa kết hợp cảng cá Tam Quang, xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng sẽ được đưa vào sử dụng trước mùa mưa bão năm 2025, song vì vướng mặt bằng, khiến tiến độ thi công chậm lại.

Hiện nay, dự án trọng điểm này đang được hoàn thiện hạng mục cuối cùng là nạo vét luồng chạy tàu để đưa công trình vào sử dụng vào trước mùa mưa bão năm nay.

Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá An Hòa có tổng diện tích 140ha, không chỉ đảm bảo chỗ neo đậu an toàn cho 1.200 tàu cá có công suất từ 300CV đến 1.200CV của ngư dân thành phố Đà Nẵng và các tỉnh lân cận mà còn tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan chức năng quản lý tốt hơn sản lượng hải sản của ngư dân khai thác, góp phần tích cực để gỡ bỏ thẻ vàng IUU.

Sau khi chuyển toàn bộ 14 tấn hải sản từ khoang tàu cá lên các phương tiện chuyên dụng chờ sẵn trên bờ để đưa đi tiêu thụ, chủ tàu kiêm thuyền trưởng Võ Văn Sinh ở xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi, cho tàu tiếp thêm nhiên liệu, bổ sung lương thực, thực phẩm tại cảng cá Tam Quang, rồi cho phương tiện di chuyển đến khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão An Hòa, xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng để phương tiện và lao động trên tàu nghỉ ngơi trước khi thực hiện chuyến biển tiếp theo.

“Khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão An Hòa vẫn còn đang thi công bơm hút cát tại khu vực luồng chạy tàu và phần diện tích còn lại của khu mặt nước đậu tàu, song tại những khu vực đã hoàn thiện phần nạo vét, đảm bảo có chỗ neo đậu an toàn cho trên 500 tàu thuyền các loại. Với khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão An Hòa được đưa vào sử dụng, vào mùa mưa bão tới đây, hàng nghìn tàu đánh cá của ngư dân thành phố Đà Nẵng và các địa phương lân cận sẽ có nơi neo đậu an toàn”, thuyền trưởng Võ Văn Sinh chia sẻ.

Tại khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão An Hòa, anh Huỳnh Văn Hùng, ngư dân ở phường Hội An Đông, thành phố Đà Nẵng cho biết, mỗi chuyến biển dài ngày của anh và lao động trên tàu QNa 91706 TS kéo dài 2,5 tháng. Với việc xây dựng hoàn thành và đưa khu tránh trú bão vào hoạt động trước mùa mưa bão sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong việc bảo vệ tài sản và tiêu thụ sản phẩm nhanh gọn và thuận lợi trong việc tiếp thêm nhiên liệu, lương thực, thực phẩm cho chuyến biển tiếp theo.

Khu neo đậu tàu cá An Hòa đang được nâng cấp, mở rộng với diện tích rộng 140ha, đảm bảo chỗ neo đậu cho 1.200 tàu cá. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Ông Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng cho biết, với nguồn vốn đầu tư hơn 420 tỷ đồng, khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão An Hòa kết hợp cảng cá Tam Quang là cảng liền bờ, đáp ứng nhu cầu cập cảng của hơn 1.200 tàu cá vào tiêu thụ hải sản và được cung cấp các dịch vụ hậu cần nghề cá. Công trình góp phần để ngư dân giảm tàu có công suất nhỏ, tập trung đóng mới tàu có công suất lớn, trang thiết bị hiện đại, đủ khả năng bám biển dài ngày, có trách nhiệm với nguồn lợi thủy sản, bảo quản tốt sản phẩm sau thu hoạch. Công trình còn tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan chức năng kiểm soát toàn bộ sản lượng hải sản khai thác được là yếu tố quan trọng trong nỗ lực gỡ bỏ thẻ vàng IUU.

Chỉ huy thi công nạo vét bùn đất trên công trình, Kỹ sư Ngô Thành Nam cho biết, đơn vị tổ chức lao động theo 3 ca 4 kíp với đầy đủ phương tiện, thiết bị để thi công đúng theo các yêu cầu về kỹ thuật và an toàn lao động. Phấn đấu đưa công trình neo đậu tránh trú bão vào sử dụng trước mùa mưa bão năm nay.

Khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão An Hòa kết hợp cảng cá Tam Quang được đưa vào sử dụng không chỉ góp phần hoàn thiện cơ sở hậu cần nghề cá, tạo điều kiện để ngư dân thành phố Đà Nẵng chuyển đổi từ khai thác hải sản truyền thống sang khai thác có trách nhiệm, hợp pháp và tiến tới xây dựng ngành thủy sản hiện đại, nâng cao hiệu quả kinh tế mà còn tạo điều kiện để các cơ quan chức năng kiểm soát ngày càng tốt hơn sản lượng hải sản khai thác qua từng chuyến biển.

Trung tá Lê Anh Túy, Đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà, thành phố Đà Nẵng cho biết, để góp phần gỡ bỏ thẻ vàng IUU, thực hiện chỉ đạo của cấp trên, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà phối hợp với các địa phương ven biển tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền cho bà con ngư dân về Luật thủy sản và khai thác hải sản bền vững trên biển. Qua tuyên truyền hàng trăm ngư dân ở các Nghiệp đoàn nghề cá và tổ, đội đoàn kết bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia trên biển ký cam kết không vi phạm các quy định để sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU.

“Cùng với sự đồng hành của các cơ quan chức năng với bà con ngư dân, sau khi có mặt bằng sạch, các đơn vị thi công đã và đang đẩy nhanh tiến độ thi công nâng cấp mở rộng khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão An Hòa kết hợp cảng cá Tam Quang để đưa vào sử dụng trước mùa mưa bão năm nay. Đây là điều kiện thuận lợi để Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà và các cơ quan chức năng kiểm soát ngày càng tốt hơn quá trình làm ăn trên biển của ngư dân, quản lý chặt chẽ sản lượng hải sản của từng phương tiện sau mỗi chuyến làm ăn trên biển, là yếu tố quan trọng trong nỗ lực gỡ bỏ thẻ vàng IUU”, Trung tá Lê Anh Túy, Đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà, thành phố Đà Nẵng chia sẻ.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Núi Thành Hoàng Châu Sơn cho biết, khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão An Hòa kết hợp cảng cá là công trình trọng điểm của thành phố Đà Nẵng. Công trình hoàn thành không chỉ là nơi tránh trú bão an toàn cho tàu cá của ngư dân thành phố Đà Nẵng và các tỉnh trong khu vực mà còn giúp địa phương quản lý tốt hơn sản lượng hải sản của ngư dân khai thác, góp phần tích cực để gỡ bỏ thẻ vàng IUU.

Khu neo đậu tàu cá An Hòa đang được nâng cấp, mở rộng với diện tích rộng 140ha, đảm bảo chỗ neo đậu cho 1.200 tàu cá. (Ảnh: Đoàn Hữu Trung/TTXVN)

Với việc đưa công trình vào sử dụng trước mùa mưa bão năm nay, không những góp phần xây dựng hoàn thiện cơ sở hậu cần nghề cá, tạo điều kiện để ngư dân thành phố Đà Nẵng chuyển đổi từ khai thác hải sản truyền thống sang khai thác có trách nhiệm, hợp pháp và tiến tới xây dựng ngành thủy sản hiện đại, nâng cao hiệu quả kinh tế mà còn tạo điều kiện để các cơ quan chức năng kiểm soát ngày càng tốt hơn sản lượng hải sản khai thác qua từng chuyến biển, yếu tố đặc biệt quan trọng trong nỗ lực gỡ bỏ thẻ vàng IUU.

Thành phố Đà Nẵng hiện có 4.065 tàu thuyền các loại. Đến nay, 100% lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá đối với tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên, 100% tàu cá được đánh dấu tàu và kẻ số đăng ký tàu cá theo đúng quy định. Đây là những yếu tố quan trọng nhất để thực hiện nghề khai thác hải sản xa bờ, có trách nhiệm và bền vững của thành phố Đà Nẵng.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng Phan Văn Mỹ cho biết, sau nhiều nỗ lực của các cơ quan chức năng, của chính quyền địa phương và hưởng ứng của ngư dân, đến nay, thành phố Đà Nẵng không có tàu cá vi phạm bị nước ngoài bắt giữ và xử lý.

Sau khi khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão An Hòa được đưa vào sử dụng trước mùa mưa bão năm nay sẽ góp phần đáng kể trong công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản trên biển và quản lý tốt sản lượng hải sản do ngư dân khai thác được, góp phần cùng cả nước gỡ bỏ thẻ vàng IUU, xây dựng ngành thủy sản hiện đại, bền vững./.

Đà Nẵng tái cơ cấu đội tàu, hướng tới nghề cá hiện đại và gỡ “thẻ vàng” IUU Trong 6 tháng đầu năm nay, sản lượng khai thác thuỷ sản xa bờ các chuyến biển đầu mùa của ngư dân Tam Hải đạt trên 1.700 tấn trên tổng số 3.300 tấn theo kế hoạch năm 2026.