VITW 2026: Mở rộng cơ hội cho doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam

Sáng 9/9, Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2026 (VITW 2026) chính thức khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội, với chủ đề “Công nghệ dẫn dắt – Công nghiệp chuyển mình – Bứt phá vươn xa.”

Sự kiện quy tụ hơn 2.000 gian hàng trên tổng diện tích hơn 70.000m2, dự kiến thu hút trên 70.000 lượt khách tham quan. Sự kiện kết hợp hoạt động trưng bày, trình diễn công nghệ với các hội nghị chuyên ngành và chương trình kết nối giao thương.

VITW năm nay gồm 7 phân khu triển lãm, hội chợ và hội nghị, tập trung vào nhiều lĩnh vực như sản xuất công nghiệp, tự động hóa, công nghệ, năng lượng sạch, cơ khí và công nghiệp hỗ trợ. Trong đó, Hội chợ Quốc tế Hàng Công nghiệp Việt Nam 2026 (VIIF 2026) là một trong những điểm nhấn, giới thiệu hệ sinh thái từ phương tiện xe cơ giới, xe điện, linh kiện, pin, hạ tầng sạc đến robot, máy móc cơ khí và phần mềm phục vụ sản xuất.

Tại khu vực phương tiện và phụ trợ, VinFast giới thiệu các dòng xe điện, trong khi Hải Âu mang đến dòng xe tải Chenglong. Các doanh nghiệp như Tinh Nhuệ Hưng Yên, Hatico, Bristar, Navicom và FECO Vietnam trưng bày nhiều sản phẩm cơ khí, linh kiện, ghế ngồi, màn hình, camera hành trình và thiết bị hỗ trợ giảm phát thải. Ở nhóm pin và hạ tầng sạc có sự tham gia của Mikano và Wanxianghui.

Các doanh nghiệp mang đến những sản phẩm công nghiệp máy móc mang hàm lượng công nghệ cao. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Trong lĩnh vực cơ khí và tự động hóa, CNCTech và Roboworld giới thiệu các giải pháp robot công nghiệp; AKC Engineering, T&T Vina, XYD Việt Nam và AIT Innovation mang đến các dòng máy móc, thiết bị cơ khí chính xác; trong khi VINIS giới thiệu giải pháp phần mềm công nghiệp và VPlus Việt Nam mang đến các thiết bị gia dụng thông minh.

Sự hiện diện của các doanh nghiệp ở nhiều mắt xích khác nhau cho thấy xu hướng chuyển dịch của công nghiệp Việt Nam theo hướng điện hóa, tự động hóa và nâng cao năng lực cung ứng trong nước, đồng thời mở ra cơ hội kết nối giữa các nhà sản xuất, nhà cung cấp và đối tác trong chuỗi giá trị.

Bên cạnh VIIF 2026, Hội chợ Triển lãm Sản phẩm Công nghiệp Hà Nội 2026 (Hanoi MIP Fair 2026) do Sở Công Thương Hà Nội tổ chức có diện tích hơn 9.000m2, tập trung vào 5 lĩnh vực gồm vi mạch và bán dẫn; công nghệ thông tin; điện – điện tử – điện lạnh; cơ khí chế tạo và tự động hóa; y tế, dệt may, da giày, thực phẩm và đồ uống.

Hanoi MIP Fair 2026 tạo điều kiện để các doanh nghiệp Thủ đô giới thiệu năng lực sản xuất, tiếp cận nhà mua hàng, đối tác công nghệ, nhà đầu tư và cộng đồng sản xuất trong nước, quốc tế.

Phát biểu tại sự kiện, ông Trần Đức Hải, Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết thành phố xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao là những động lực quan trọng để đổi mới mô hình tăng trưởng. Hà Nội ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao, trong đó có bán dẫn, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ thông tin, công nghệ số và các sản phẩm công nghiệp chủ lực.

Ông Trần Đức Hải, Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Hanoi MIP Fair 2026 không chỉ hướng tới hoạt động trưng bày mà còn trở thành không gian kết nối doanh nghiệp, cung cầu, đầu tư, thị trường và chuỗi sản xuất. Sự kiện dự kiến có hơn 500 nhà mua hàng quốc tế đến từ EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Trung Quốc và nhiều thị trường khác

Song song với hoạt động trưng bày, Hội nghị Sản xuất Công nghiệp Quốc tế 2026 (IMC 2026) quy tụ 60 diễn giả với 17 phiên thảo luận, tập trung vào các vấn đề đang tác động trực tiếp đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp như sản xuất tiên tiến, AI và tự động hóa, thu hút đầu tư giá trị cao, tái cấu trúc chuỗi cung ứng, sản xuất xanh và phát triển nguồn nhân lực. Chương trình Kết nối giao thương (Business Matching) cũng được tổ chức nhằm kết nối doanh nghiệp với nhà mua hàng, nhà phân phối, nhà đầu tư và đối tác công nghệ, qua đó tìm kiếm đầu ra, khảo sát giải pháp và mở rộng quan hệ hợp tác.

Theo Ban tổ chức, VITW 2026 diễn ra trong bối cảnh ngành sản xuất toàn cầu đang chuyển đổi mạnh mẽ dưới tác động của AI, tự động hóa, số hóa, chuyển dịch năng lượng và yêu cầu sản xuất xanh. Đây vừa là cơ hội, vừa đặt ra yêu cầu doanh nghiệp Việt Nam phải nâng cao năng lực công nghệ, chất lượng sản phẩm và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn của chuỗi cung ứng.

VITW 2026 tiếp nối kết quả của kỳ tổ chức năm 2025, khi sự kiện thu hút hơn 70.000 lượt khách và ghi nhận tổng giá trị hợp đồng ký kết khoảng 600 tỷ đồng.

Thông qua việc kết nối các triển lãm chuyên ngành, hội nghị và hoạt động giao thương trong cùng một không gian, VITW 2026 được kỳ vọng mở thêm cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường, tiếp cận công nghệ mới và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng trong nước và toàn cầu./.

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