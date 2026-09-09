Điểm sáng trong bức tranh thương mại Việt Nam-Ấn Độ

Trong 6 tháng đầu năm 2026, thương mại Việt Nam-Ấn Độ vượt 10 tỷ USD, bằng 60% tổng kim ngạch thương mại của cả năm ngoái và ghi nhận mức tăng trưởng tích cực với nhiều điểm sáng.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại New Delhi, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Ấn Độ Bùi Trung Thướng cho biết, trong tổng giá trị thương mại giữa hai nước nửa đầu năm, xuất khẩu của Việt Nam vẫn chiếm ưu thế khi đạt gần 6 tỷ USD trong khi nhập khẩu đạt khoảng 4 tỷ USD.

Đáng chú ý là những mặt hàng chủ lực vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng, thậm chí tăng trưởng mạnh như càphê. Các mặt hàng nông sản, thủy sản của Việt Nam cũng đang dần được người tiêu dùng Ấn Độ tín nhiệm và ưa chuộng.

Cũng theo ông Bùi Trung Thướng, một điểm sáng nữa trong bức tranh thương mại Việt Nam-Ấn Độ nửa đầu năm nay là sự tăng trưởng ở nhóm các mặt hàng mà hai nước cùng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu như điện thoại di động, linh kiện, máy móc thiết bị.

“Điều này cho thấy nền kinh tế của Việt Nam và Ấn Độ tiếp tục bổ trợ cho nhau. Các doanh nghiệp Việt Nam đã quan tâm nhiều hơn đến thị trường Ấn Độ,” ông đánh giá.

Tham tán Thương mại Việt Nam tại Ấn Độ cho rằng chính những biên bản hợp tác về kinh tế và thương mại được hai nước ký kết trong chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sang Ấn Độ vào đầu tháng 5 vừa qua đã tạo động lực, xung lực mới cho hợp tác kinh tế-thương mại song phương, và đang dần được hiện thực hoá thành kết quả cụ thể.

Ông dẫn chứng về việc VinFast - một công ty trẻ của Việt Nam - đang đầu tư sang thị trường khó tính như Ấn Độ và bước đầu đạt được một số thành công nhất định. “Thúc đẩy đầu tư thì mặc nhiên thúc đẩy thương mại, đặc biệt trong những ngành hàng như ôtô,” ông nhìn nhận.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, Tham tán Bùi Trung Thướng cũng lưu ý về một số rào cản trong quan hệ thương mại song phương. Rào cản lớn nhất hiện nay, theo ông, là việc hai nước chưa thực sự nhìn nhận được lợi thế và sự bổ trợ lẫn nhau. Hai bên vẫn chưa ký kết Hiệp định thương mại song phương.

Bên cạnh đó, Ấn Độ đang áp dụng các tiêu chuẩn và quy định rất nghiêm ngặt, khiến một số doanh nghiệp Việt Nam gặp khó trong việc xin chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng BIS đối với hàng công nghiệp hay chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm đối với hàng thực phẩm.

Dù vậy, theo đánh giá của Tham tán Bùi Trung Thướng, mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 25 tỷ USD vào năm 2030 tuy lớn nhưng hoàn toàn có thể đạt được, nếu hai nước thực sự quyết tâm. Cơ sở cho niềm tin này chính là việc hai nền kinh tế có nhiều điểm tương đồng chưa được khai thác hết, cũng như sức lan toả từ những “cánh chim đầu đàn” để kéo theo những doanh nghiệp khác.

Ông cho biết hiện nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang nhận được sự hỗ trợ, đồng thời các doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng tích cực tìm hiểu cơ hội đầu tư tại thị trường Ấn Độ. Ông tin tưởng rằng nếu tạo được động lực mới trong hợp tác đầu tư, mục tiêu đề ra hoàn toàn có thể đạt được./.

Chuyên gia Ấn Độ nêu bật vai trò chiến lược quan trọng của Việt Nam trong BRICS Giáo sư Reena Marwah thuộc Đại học Delhi, Tổng thư ký Hiệp hội các học giả châu Á cho rằng vị trí địa lý chiến lược và động lực phát triển kinh tế giúp Việt Nam trở thành đối tác đáng chú ý của BRICS.