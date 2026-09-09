Tỷ lệ từ chối visa du học Australia tăng hơn 3 lần, cao nhất trong 10 năm qua

Tỷ lệ từ chối đơn xin thị thực du học tại Australia đã tăng lên mức cao nhất trong 10 năm qua, trong bối cảnh chính phủ nước này siết chặt quản lý sinh viên quốc tế và chương trình di trú.

Phóng viên TTXVN tại Australia dẫn số liệu của Bộ Nội vụ Australia (DOHA) cho biết tỷ lệ hồ sơ xin thị thực du học bị từ chối đã tăng từ 7,9% vào tháng 6/2016 lên 24,2% vào tháng 6/2026. Mức từ chối cũng chênh lệch đáng kể giữa các quốc gia. Trong tài khóa 2025-2026, hơn 51% hồ sơ của công dân Nepal bị từ chối, so với khoảng 40% đối với công dân Ấn Độ và 5,8% đối với công dân Trung Quốc.

Tỷ lệ từ chối gia tăng trong bối cảnh sinh viên quốc tế trở thành vấn đề tranh luận nổi bật về việc kiểm soát lượng người di cư tại Australia. Chính phủ Australia gần đây đã ngừng tuyển sinh mới đối với một khóa đào tạo nghề do lo ngại khóa học bị lợi dụng để duy trì thị thực thay vì phục vụ mục đích học tập.



Hiện các hồ sơ được đánh giá theo tiêu chí “Sinh viên thật” (Genuine Student - GS), nhằm xác định mục đích học tập thực sự của người xin thị thực. Bộ Nội vụ cho biết việc xem xét dựa trên hoàn cảnh của người nộp đơn, kế hoạch tại Australia, giá trị khóa học đối với tương lai của người học, lịch sử nhập cư và các yếu tố liên quan.



Theo cơ quan này, Australia đã triển khai nhiều biện pháp nhằm nâng cao tính toàn vẹn và chất lượng của lĩnh vực giáo dục quốc tế, khiến hồ sơ được xem xét kỹ hơn và tỷ lệ từ chối tăng.



Tuy nhiên, một số đại lý tư vấn và luật sư di trú đặt câu hỏi về cách áp dụng tiêu chí GS, cho rằng lý do từ chối trong nhiều trường hợp còn chung chung và mang tính chủ quan. Một luật sư cho biết số đơn kháng nghị của những người đang ở Australia bị từ chối thị thực đã tăng gấp 5 lần trong những tháng gần đây, trong khi người nộp đơn từ ngoài Australia không có quyền kháng nghị theo cách này.



Giáo sư Ly Tran thuộc Đại học Deakin cho rằng Australia cần xử lý các cơ sở giáo dục chất lượng thấp, tình trạng sinh viên liên tục chuyển khóa học và việc lạm dụng thị thực, nhưng cảnh báo không nên áp dụng biện pháp siết chặt trên diện rộng. Theo bà, cần phân biệt rõ những cơ sở, khóa học có vấn đề với từng sinh viên cụ thể, bởi các biện pháp hạn chế liên tục có thể tạo ấn tượng Australia ngày càng kém cởi mở với sinh viên quốc tế.



Trong khi đó, Giám đốc điều hành tổ chức Universities Australia Luke Sheehy cảnh báo chính sách thị thực hiện nay đang gây tác động bất lợi đối với các trường đại học, đặc biệt tại các khu vực ngoài những đô thị lớn và các đô thị đang phát triển./.

Australia tăng mạnh lệ phí xin thị thực du học và sau tốt nghiệp Bất chấp việc các tổ chức trong ngành liên tục vận động nhằm giảm mức phí xuống dưới 2.000 AUD với lý do số lượng học viên sụt giảm, Australia vẫn tăng lệ phí thị thực loại này lên 2.050 AUD.

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