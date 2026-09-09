Tiếp tục sạt lở bờ sông Hậu, 4 hộ dân phải di dời khẩn cấp

Chiều 9/9, tại khu vực đầu cồn thuộc tổ 1 ấp Mỹ Khánh 1, xã đảo Mỹ Hòa Hưng, tỉnh An Giang tiếp tục xảy ra sạt lở bờ sông Hậu, khiến 4 hộ dân phải di dời khẩn cấp.

Vụ sạt lở xảy ra lúc 13 giờ 15 phút cùng ngày. Ngay khi nhận được tin báo lãnh đạo xã Mỹ Hoà Hưng đã huy động lực lượng quân sự, công an và Ban ấp Mỹ Khánh 1 đến hiện trường, tổ chức ứng cứu, hỗ trợ người dân di dời tài sản.

Qua khảo sát, đoạn sạt lở kéo dài khoảng 50 m, tiếp tục ăn sâu vào bờ khoảng 5 m. Vụ sạt lở chưa ghi nhận thiệt hại về người nhưng ảnh hưởng trực tiếp đến 4 hộ dân với 16 nhân khẩu. Trong chiều 9/9, 4 hộ dân đã tháo dỡ nhà ở, di dời tài sản đến nơi an toàn. Ước thiệt hại về tài sản khoảng 250 triệu đồng.

Theo lãnh đạo xã Mỹ Hoà Hưng, An Giang, khu vực sạt lở nằm trong khu vực được cảnh báo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang. Khu vực sạt lở nằm ngay đầu cồn, có dòng sông Hậu chảy áp sát bờ, nước chảy xiết, kết hợp tải trọng trên bờ lớn nhà, giao thông bộ,… gây sạt lở, sụt lún.

Trong ngày 9/9, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự xã Mỹ Hoà Hưng đã khảo sát thực địa, hỗ trợ người dân tháo dỡ, di dời tài sản.

Đoạn sạt lở dài khoảng 50 m, tiếp tục ăn sâu vào bờ khoảng 5 m, khiến 4 hộ dân phải di dời khẩn cấp. (Ảnh: TTXVN phát)

Địa phương tiếp tục vận động các hộ dân chặt mé cây xanh, phát quang bụi rậm, di dời vật kiến trúc nhằm giảm tải trọng; đồng thời khoanh vùng, lắp đặt rào chắn, biển báo và đèn cảnh báo để bảo đảm an toàn.

Hiện khu vực sạt lở có nguy cơ sẽ tiếp tục xảy ra sạt lở sâu vào đất liền và xung quanh khu vực nhà của các hộ dân, Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Hòa Hưng đã vận động người dân trong khu vực có nguy cơ tiếp tục sạt lở di dời đến nơi an toàn nhằm đảm bảo tính mạng và tài sản của người dân.

Đồng thời kiến nghị các ngành chuyên môn cấp tỉnh sớm khảo sát, đánh giá, xem xét đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh hỗ trợ xử lý khắc phục đoạn đường trên.

Cách khu vực sạt lở vài chục mét, trước đó ngày 25/8, tại khu vực đầu cồn thuộc tổ 1, ấp Mỹ Khánh 1 (xã Mỹ Hòa Hưng) cũng xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng. Vụ sạt lở với chiều dài khoảng 50 m, ăn sâu vào bờ khoảng 7 m, ảnh hưởng trực tiếp đường giao thông, địa phương.

Để bảo đảm an toàn, chính quyền địa phương đã di dời 6 hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. Khu vực sạt lở được khoanh vùng, đặt biển cảnh báo và cấm phương tiện lưu thông qua khu vực nguy hiểm./.

An Giang: Sạt lở nghiêm trọng bờ sông Hậu trên xã đảo Mỹ Hòa Hưng Tại đầu cồn thuộc ấp Mỹ Khánh 1, xã đảo Mỹ Hòa Hưng, hiện trường xuất hiện nhiều điểm sạt trượt có nguy cơ tiếp tục sạt lở, ảnh hưởng trực tiếp đến tuyến đường giao thông và đời sống người dân.