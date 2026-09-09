Lũ quét tại Nepal và Trung Quốc: Vẫn tiếp tục tìm kiếm người sống sót

Ngày 9/9, hai tuần sau thảm họa lũ quét do sập băng ở vùng núi biên giới giữa Nepal và Trung Quốc, các nhân viên cứu hộ Nepal vẫn nuôi hy vọng tìm thấy những người sống sót mắc kẹt trong các đường hầm thủy điện.

Người phát ngôn Quân đội Nepal Raja Ram Basnet cho biết hoạt động tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang được tiến hành tại các đường hầm thuộc các dự án thủy điện Trishuli 3A, Trishuli 3B và Chilime.

Theo cơ quan quản lý thiên tai Nepal, tính đến ngày 9/9, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 1.367 thi thể trong khi vẫn còn 5.132 người vẫn mất tích, bao gồm hàng trăm lao động tại các dự án thủy điện và người nước ngoài.

Mới đây, 3 người đã được giải cứu từ các đường hầm, gồm 2 công dân Nepal và một công dân Trung Quốc. Tuy nhiên, chưa có thêm trường hợp nào được xác nhận sống sót kể từ đó.

Tại Khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc, truyền thông nước này cho biết có 43 người thiệt mạng và 519 người vẫn mất tích do thiên tai.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, tình hình tại khu vực Cát Long, bị tàn phá nặng nề nhất do thảm họa, đang dần ổn định. Trong số 499 người từ 5 ngôi làng được chính quyền sơ tán đến nơi trú ẩn tạm thời, đến nay có tổng cộng 444 người đã được trở về nhà sau khi nguy cơ từ hồ chắn dòng cơ bản được loại bỏ.

Các chuyên gia đã liên tục kiểm tra an toàn và giám sát thủy văn. Hồ chắn dòng phía trên khu vực chính của cửa khẩu Cát Long đã được xả cạn, dòng sông trở lại bình thường và nguy cơ cơ bản được loại bỏ. Chính quyền địa phương cũng kiểm tra độ an toàn của nhà cửa, đường sá trước khi đưa người dân trở về theo từng đợt.

Các chuyên gia cho rằng biến đổi khí hậu đang đẩy nhanh quá trình tan băng trên toàn cầu, qua đó làm gia tăng nguy cơ xảy ra những thảm họa tương tự tại khu vực Himalaya.

Nepal, quốc gia đóng góp tương đối ít vào lượng khí thải gây nóng lên toàn cầu, ước tính công cuộc tái thiết sau thiên tai có thể cần nguồn kinh phí lên tới hàng tỷ USD./.

Lũ quét ở Nepal và Trung Quốc: Hơn 1.400 người chết, gần 5.900 người mất tích Nhà chức trách Nepal cho biết số người được báo mất tích tiếp tục tăng do các cơ quan chức năng đang tập hợp và đối chiếu danh sách từ nhiều địa phương nhằm loại bỏ các trường hợp trùng lặp.