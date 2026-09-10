Đoàn thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành 4 huy chương Vàng trở lên tại ASIAD 20

Ngày 9/9 tại Hà Nội, Đoàn Thể thao Việt Nam tổ chức lễ xuất quân tham dự Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) diễn ra từ ngày 19/9 đến 4/10/2026 tại Nhật Bản. Mục tiêu của Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 là giành từ 4 đến 6 Huy chương Vàng và phấn đấu lọt Top 20 trên bảng tổng sắp huy chương./.
Lễ xuất quân Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 20
Đoàn Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 4 huy chương Vàng trở lên tại ASIAD 20. Đây là mục tiêu đòi hỏi nỗ lực rất lớn bởi ASIAD quy tụ nhiều nền thể thao hàng đầu thế giới.