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Đoàn thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành 4 huy chương Vàng trở lên tại ASIAD 20

Mục tiêu của Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 là giành từ 4 đến 6 huy chương Vàng và phấn đấu lọt Top 20 trên bảng tổng sắp huy chương.

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Ngày 9/9 tại Hà Nội, Đoàn Thể thao Việt Nam tổ chức lễ xuất quân tham dự Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) diễn ra từ ngày 19/9 đến 4/10/2026 tại Nhật Bản. Mục tiêu của Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 là giành từ 4 đến 6 Huy chương Vàng và phấn đấu lọt Top 20 trên bảng tổng sắp huy chương./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Thể thao Việt Nam #ASIAD 20
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