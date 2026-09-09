Lễ xuất quân Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 20

Ngày 9/9, tại Hà Nội, Ủy ban Olympic Việt Nam và Cục Thể dục thể thao Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Lễ xuất quân Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) tại Nhật Bản.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Cùng dự có nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Nguyễn Văn Hùng; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki.

Phát biểu tại Lễ xuất quân, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các thành viên Đoàn thể thao Việt Nam, tin tưởng các huấn luyện viên, vận động viên sẽ gặt hái được nhiều thành công tại Đại hội.

ASIAD không chỉ là kỳ đại hội thể thao quy mô lớn nhất châu lục, mà còn là ngày hội lớn của tình đoàn kết, giao lưu văn hóa giữa các quốc gia.

Tham dự Đại hội là niềm vinh dự, tự hào và cũng là trách nhiệm, mỗi thành viên mang trên ngực lá cờ Tổ quốc, là đại sứ lan tỏa hình ảnh, đất nước và con người Việt Nam.

Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị Đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 20 cần thi đấu với nỗ lực bứt phá, vượt lên chính mình, tôn trọng đối thủ và tuyệt đối tuân thủ điều lệ của Đại hội, quy định của nước chủ nhà Nhật Bản.

Mỗi thành viên cần thể hiện quyết tâm cao nhất, cố gắng hoàn thành và vượt chỉ tiêu đề ra; cần nêu cao tinh thần thể thao cao thượng, mỗi cá nhân thực sự là đại sứ văn hóa, mang trong mình niềm tự hào, tự tôn dân tộc, lan tỏa hình ảnh con người Việt Nam thân thiện, thượng võ, văn minh, hội nhập.

Báo cáo công tác chuẩn bị của Đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 20, Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh, Trưởng đoàn cho biết, ngay sau SEA Games 33, Cục Thể dục thể thao Việt Nam đã chủ động rà soát lực lượng vận động viên, ưu tiên tập trung tập huấn vận động viên xuất sắc, cử nhiều vận động viên trọng điểm đi tập huấn tại nhiều nền thể thao hàng đầu.

“Nhiều tháng ngày qua, tập thể huấn luyện viên, vận động viên nhận thức sâu sắc trách nhiệm, vượt lên những khó khăn để quyết tâm thi đấu vì màu cờ sắc áo. Toàn bộ công tác chuẩn bị đã hoàn tất, toàn Đoàn hướng tới Đại hội với ý chí kiên cường, quyết thắng, kỷ luật, bình tĩnh, ngoan cường giành thành tích cao nhất,” ông Nguyễn Hồng Minh khẳng định.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trao cờ cho đoàn Thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 20. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

ASIAD 20 diễn ra từ ngày 19/9 đến ngày 4/10/2026 tại Aichi và Nagoya, Nhật Bản. Đây là sự kiện thể thao lớn nhất châu lục, đồng thời là dịp tăng cường quan hệ hữu nghị, đoàn kết, hợp tác và sự hiểu biết lẫn nhau giữa các quốc gia.

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 20 với 496 thành viên, gồm vận động viên, huấn luyện viên, chuyên gia, cán bộ, y, bác sỹ.

Theo kế hoạch, các đội tuyển sẽ lên đường thành nhiều đợt tùy theo lịch thi đấu, trong đó đợt đông nhất dự kiến vào ngày 16/9.

Đoàn Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 4 huy chương Vàng trở lên tại ASIAD 20. Đây là mục tiêu đòi hỏi nỗ lực rất lớn bởi ASIAD quy tụ nhiều nền thể thao hàng đầu thế giới./.

Đoàn Thể thao Việt Nam xuất quân tham dự ASIAD 20 tại Nhật Bản Chiều 9/9/2026, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Olympic Việt Nam tổ chức Lễ xuất quân Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20.