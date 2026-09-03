Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 3/9: Việt Nam đối đầu Palestine

Hôm nay (3/9), đội tuyển U20 Việt Nam sẽ tiếp tục hành trình tại vòng loại U20 châu Á 2027 bằng màn chạm trán U20 Palestine ở lượt trận thứ hai bảng C.

Trận đấu được mong đợi này diễn ra trên sân Việt Trì (Phú Thọ) vào lúc 19 giờ, mang tính chất quyết định "số phận" của hai đội.

Trước màn so tài này, U20 Việt Nam khởi đầu không thuận lợi khi để thua 0-3 trước U20 Triều Tiên, trong khi Palestine bại trận 1-2 trước U20 Iran.

Vì thế, muốn có cơ hội đi tiếp, đoàn quân của huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi buộc phải giành chiến thắng trước Palestine.

Ở trận đấu còn lại của bảng C, U20 Triều Tiên sẽ gặp U20 Iran vào lúc 16 giờ ngày 3/9 để tranh chấp ngôi đầu bảng cũng như rộng cửa giành tấm vé chính thức dự vòng chung kết.

Ngoài 2 trận đấu tại bảng C, vòng loại U20 châu Á 2027 sẽ tiếp tục guồng quay với nhiều trận cầu hấp dẫn tại các bảng đấu khác.

Tại bảng F, sau trận thắng UAE ngày ra quân, U20 Thái Lan sẽ đối đầu U20 Turkmenistan để cạnh tranh vị trí nhất bảng.

Tại bảng G, U20 Campuchia hướng tới mục tiêu tạo nên địa chấn trước U20 Nhật Bản sau khi gây bất ngờ bằng trận thắng trước U20 Yemen.

Tại bảng H, U20 Indonesia hướng tới chiến thắng đầu tiên khi đối đầu U20 Lào, trong khi U20 Malaysia đối mặt thách thức mang tên U20 Australia./.

U20 Việt Nam nhận thất bại trước Triều Tiên ở trận ra quân Vòng loại châu Á 2027 Ba bàn thua chóng vánh chỉ trong vòng 13 phút đầu hiệp hai đã khiến đội tuyển U20 Việt Nam phải nhận thất bại trước U20 Triều Tiên ở trận ra quân Vòng loại U20 châu Á 2027.