Thua ngược U20 Iran 1-3, U20 Việt Nam phải xuống hạng ở Giải U20 châu Á

Tối 6/9, đội tuyển U20 Việt Nam bước vào lượt trận cuối Vòng loại U20 châu Á 2027, tiếp đón đối thủ U20 Iran trên sân nhà Việt Trì (Phú Thọ) với mục tiêu giành chiến thắng với cách biệt 2 bàn trở lên để nuôi hy vọng giành quyền đi tiếp.

Với quyết tâm giành chiến thắng, U20 Việt Nam nỗ lực tấn công “phủ đầu” ngay sau tiếng còi khai cuộc, tuy nhiên các cầu thủ U20 Iran với nền tảng thể chất vượt trội đã dễ dàng bẻ gãy những pha tấn công của đội chủ nhà.

Sau khoảng 15 phút đầu thi đấu thận trọng, U20 Iran bắt đầu tăng tốc và kiểm soát thế trận. Phút thứ 26, xuất phát từ pha ném biên của Amirmoh Karimi, bóng đến vị trí của Abolfalz Kazemi và chân sút mang áo số 23 lập tức tung cú sút cận thành, rất may cho U20 Việt Nam là thủ môn Hoa Xuân Tín vẫn kịp thời cản phá bóng ở cự ly gần.

U20 Việt Nam nỗ lực tấn công trong những phút tiếp theo. Phút thứ 35, đội trưởng Quốc Khánh có pha phất bóng dài để Hoàng Công Hậu băng xuống đón bóng. Nỗ lực của tiền đạo mang áo số 9 đưa bóng đến chân của Văn Bách, tuy nhiên pha dứt điểm chéo góc sau đó lại đưa bóng đi chệch khung thành.

Cuối hiệp một, U20 Việt Nam tìm được bàn khai thông thế bế tắc và cầu thủ tỏa sáng là cái tên quen thuộc - đội trưởng Quốc Khánh.

Nhận bóng từ đường chuyền của Đậu Hồng Phong, trung vệ mang áo số 3 dẫn bóng vào vòng cấm trước khi tung ra pha dứt điểm chéo góc quyết đoán tung lưới U20 Iran, thắp lên hy vọng đi tiếp cho “Những Chiến binh Sao Vàng.”

Tưởng như bàn thắng của Quốc Khánh sẽ mở ra một thế trận tươi sáng cho U20 Việt Nam thì ngay ở những phút đầu hiệp hai, những lỗ hổng nơi hàng phòng ngự đã khiến những cầu thủ trẻ phải trả giá.

Phút thứ 50, vẫn là một tình huống bắt nguồn từ pha ném biên của Amirmoh Karimi, cầu thủ mang áo số 4 là Arian Maali đã tận dụng tình huống phòng ngự thiếu dứt khoát của U20 Việt Nam để dứt điểm cận thành tung lưới thủ môn Hoa Xuân Tín, gỡ hòa 1-1 cho U20 Iran.

Khả năng phòng ngự yếu kém khiến U20 Việt Nam tiếp tục phải nhận bàn thua đáng tiếc. Phút thứ 61, Hoa Xuân Tín có pha băng ra không hợp lý và phạm lỗi với Cheshmberah, khiến đội chủ nhà phải chịu quả phạt đền. Trên chấm 11m, tiền đạo Beheshti dứt điểm hiểm hóc, nâng tỷ số lên 2-1 cho U20 Iran.

Dù thi đấu rất nỗ lực trong thời gian còn lại nhưng U20 Việt Nam không thể có thêm bàn thắng, ngược lại còn phải nhận thêm một bàn thua nữa từ chấm phạt đền, qua đó khép lại lượt trận cuối với thêm một thất bại trước U20 Iran.

Để thua cả 3 trận ở Vòng loại, U20 Việt Nam chính thức bị loại khi xếp cuối bảng.

Đáng chú ý, với việc là một trong 6 đội có thành tích kém nhất ở giai đoạn vòng loại, U20 Việt Nam sẽ phải xuống chơi tại giai đoạn Phát triển (Development Phase) ở kỳ giải tiếp theo./.

Giải U20 châu Á 2027 là lần đầu tiên Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) áp dụng mô hình thi đấu hai cấp độ gồm giai đoạn vòng loại (Qualification Phase) và giai đoạn Phát triển (Development Phase). Trong đó, các đội có thứ hạng cao hơn sẽ tham dự giai đoạn vòng loại, còn 12 đội thuộc nhóm còn lại thi đấu ở giai đoạn phát triển nhằm tạo thêm cơ hội cọ xát và nâng cao trình độ. Đáng chú ý, 6 đội xếp thứ tư có thành tích kém nhất ở giai đoạn vòng loại sẽ phải xuống chơi tại giai đoạn phát triển, trong khi 3 đội nhất bảng và 3 đội nhì bảng từ giai đoạn phát triển sẽ được thăng hạng lên chơi ở Giai đoạn Vòng loại ở kỳ giải tiếp theo.

Thủng lưới phút cuối, U20 Việt Nam thua trận thứ 2 liên tiếp ở Vòng loại châu Á Dù thi đấu rất nỗ lực nhưng những lỗ hổng nơi hàng phòng ngự đã khiến U20 Việt Nam phải nhận trận thua 1-2 trước U20 Palestine ở lượt trận thứ hai Vòng loại U20 châu Á 2027.