Kết quả vòng 1 V-League 2026/27: Những 'ông lớn' khẳng định sức mạnh

Tối 6/9, vòng đấu mở màn của Giải Vô địch Quốc gia V-League 2026/27 đã khép lại với 3 cuộc so tài, trong đó những đội bóng được đánh giá cao hơn như Thép Xanh Nam Định, Sông Lam Nghệ An hay Thanh Hóa đều đã giành được chiến thắng.

Kết quả ấn tượng nhất ở vòng đấu mở màn gọi tên Thép Xanh Nam Định, khi đội bóng thành Nam “đè bẹp” đối thủ Hoàng Anh Gia Lai với tỷ số đậm 4-0.

Đội khách sớm “vỡ vụn” trước sức ép trên sân Thiên Trường khi để thủng lưới 3 bàn chỉ sau 45 phút thi đấu đầu tiên. Đến những phút bù giờ cuối cùng, Xuân Son thực hiện pha chạy chỗ và đánh đầu hiểm hóc tung lưới thủ thành Trung Kiên, ấn định thắng lợi “4 sao” cho đoàn quân của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt.

Trận đấu có nhiều bàn thắng nhất ở vòng mở màn V-League là cuộc đọ sức trên sân Thanh Hóa, nơi đội chủ nhà giành chiến thắng 3-2 trước đội khách SHB Đà Nẵng.

Chỉ sau 12 phút bóng lăn, đội bóng xứ Thanh đã có bàn mở tỷ số với pha bay người đánh đầu của Trương Thanh Nam. SHB Đà Nẵng sau đó nỗ lực gia tăng sức ép và có được bàn gỡ hòa 1-1 ở đầu hiệp hai, do công của Ivan Saponjic.

Bước ngoặt của trận đấu đến khi Thanh Hóa tung tiền đạo ngoại binh Saliou Guindo vào sân, quyết tâm giữ trọn 3 điểm trên sân nhà.

Sự thay đổi người này đã phát huy hiệu quả khi chính chân sút mang áo số 9 đã lập một cú đúp ở các phút 71 và 83, khiến pha ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 của SHB Đà Nẵng ở những phút bù giờ chỉ còn mang ý nghĩa danh dự.

Thanh Hóa giành thắng lợi kịch tính trước SHB Đà Nẵng. (Ảnh: ThanhHoaFootballClub)

Ở trận đấu trên sân Vinh, chủ nhà Sông Lam Nghệ An dù có lợi thế chơi hơn người từ phút thứ 34 sau tấm thẻ đỏ của Nguyễn Văn Đạt nhưng cũng chỉ có thể khuất phục “tân binh” Bắc Ninh với cách biệt tối thiểu 1-0.

Bàn thắng duy nhất của đội bóng xứ Nghệ đến ở phút thi đấu thứ 71, khi ngoại binh Bruno Pereira mang về quả phạt đền và tự mình thực hiện thành công nhiệm vụ trên chấm 11m.

Những ứng viên vô địch như Công an Hà Nội, Ninh Bình hay Thể Công-Viettel đều đồng loạt giành chiến thắng ở vòng đấu mở màn.

Công an Hà Nội có màn khởi đầu chiến dịch bảo vệ ngôi vương V-League tương đối suôn sẻ, với chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước đội khách Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. 2-0 cũng là tỷ số ở màn đối đầu trên sân Bình Phước, nơi Thể Công-Viettel giành 3 điểm đầu tiên ở mùa giải mới trước “tân binh” Đồng Nai.

Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đã được hưởng niềm vui trong ngày tái ngộ đội bóng cũ Hải Phòng, khi cùng Ninh Bình lội ngược dòng giành chiến thắng đậm 4-1 ngay tại “chảo lửa” Lạch Tray.

Dù đội bóng đất Cảng đã vượt lên dẫn trước trong hiệp một với pha lập công của Milan Makaric, tuy nhiên cục diện trận đấu đã thay đổi trong hiệp hai với màn trình diễn chói sáng của ngoại binh Lucao, chân sút đã lập một cú hattrick vào các phút 51, 73 và 90+1 để giúp Ninh Bình có khởi đầu tưng bừng ở mùa giải mới.

Sau màn thể hiện không tốt ở trận tranh Siêu Cúp Quốc gia, Câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tìm lại niềm vui ở ngày mở màn V-League với chiến thắng thuyết phục 3-1 trước đội khách Hà Nội FC.

Hà Nội FC (áo tím) gây thất vọng khi nhận thất bại trước Công an Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: VPF)

Đội bóng ngành Công an sớm vượt lên dẫn trước 2-0 với các bàn thắng của Tiến Linh và Nguyễn Thái Quốc Cường. Hà Nội FC dù thi đấu rất nỗ lực và có được bàn rút ngắn tỷ số do công của Andrew Jung, tuy nhiên cú sút xa của Jason Cummings ở phút thứ 83 đã dập tắt hy vọng có điểm của đại diện Thủ đô, ấn định thắng lợi cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh ở ngày ra quân.

Vòng 2 của Giải Vô địch Quốc gia V-League 2026/27 sẽ tiếp tục diễn ra từ ngày 10/9 đến 13/9 với 7 cặp đấu, trong đó tâm điểm là trận derby Thủ đô “nảy lửa” giữa hai ứng cử viên cho ngôi vô địch là chủ nhà Thể Công-Viettel và đương kim vô địch Công an Hà Nội./.

Kết quả vòng 1 V-League 2026/27. (Ảnh: VPF)

'Song sát' Alan-Leo Artur tỏa sáng, Công an Hà Nội giành chiến thắng ngày ra quân V-League Hai pha lập công của bộ đôi tiền đạo ngoại binh là Leo Artur và Alan đã giúp đội chủ nhà Công an Hà Nội giành trọn vẹn 3 điểm ở trận mở màn V-League 2026/27 trước đối thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.