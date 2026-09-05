'Song sát' Alan-Leo Artur tỏa sáng, Công an Hà Nội giành chiến thắng ngày ra quân V-League

Tối 5/9, Câu lạc bộ Công an Hà Nội bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương tại Giải Vô địch Quốc gia V-League 2026/27, với màn tiếp đón đối thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân nhà Hàng Đẫy.

​Đội bóng ngành Công an có khởi đầu như mơ khi vượt lên dẫn trước 1-0 chỉ sau 5 phút bóng lăn. Pha dứt điểm của tiền đạo Leo Artur đã đập người hậu vệ Helerson đổi hướng, khiến thủ môn Thanh Tùng không kịp phản xạ và tỷ số được mở từ sớm cho nhà đương kim vô địch V-League.

Đội chủ nhà Công an Hà Nội tiếp tục đẩy cao sức ép trong những phút tiếp theo. Phút thứ 16, tiền đạo Alan dạt cánh và tạt bóng thuận lợi để Cao Pendant Quang Vinh xâm nhập vòng cấm, thực hiện cú đánh đầu kỹ thuật khiến thủ môn Thanh Tùng phải "chôn chân" đứng nhìn, đáng tiếc là bóng lại đi trúng xà ngang.

Dù phải lùi sâu phòng ngự trước sức ép của đội chủ nhà, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn thể hiện được sự nguy hiểm trong những pha phản công. Phút thứ 36, tiền vệ Nguyễn Hoàng Trung Nguyên có pha bấm bóng tinh tế để đội trưởng Trọng Hoàng thoát xuống, khống chế một nhịp trước khi chuyền bóng cho Atshimene Charles dứt điểm tung lưới thủ môn Nguyễn Filip.

Tuy nhiên sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài chính Nguyễn Mạnh Hải xác định tiền đạo Daniel Passira đã rơi vào thế việt vị và có tham gia vào tình huống bóng, vì vậy bàn thắng không được công nhận cho đội khách Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Hiệp một khép lại với lợi thế dẫn trước 1-0 nghiêng về đại diện Thủ đô.

Những phút đầu hiệp hai chứng kiến sự "vùng lên" mạnh mẽ của đội bóng Núi Hồng với liên tiếp những đợt tấn công, tuy nhiên sự thiếu sắc bén của bộ đôi tiền đạo ngoại binh là Atshimene Charles và Daniel Passira khiến đội khách chưa thể chọc thủng lưới của thủ môn Nguyễn Filip.

Sau những phút đầu hiệp hai chịu lép vế trước Hà Tĩnh, Công an Hà Nội dần lấy lại nhịp độ tấn công và có bàn nhân đôi cách biệt ở phút thứ 83. Đình Bắc tái hiện pha giật gót trong trận chung kết ASEAN Cup 2026 trước Thái Lan, mở ra khoảng trống cho Bùi Hoàng Việt Anh băng xuống và căng ngang thuận lợi, đặt Alan vào tư thế trống trải để dứt điểm tung lưới Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Thời gian ít ỏi còn lại là không đủ để đội khách thay đổi kết quả và trận đấu trên sân Hàng Đẫy khép lại với chiến thắng chung cuộc 2-0 nghiêng về Công an Hà Nội - một khởi đầu thuận lợi của nhà đương kim vô địch V-League trên hành trình bảo vệ ngôi vương ở mùa giải 2026/27./.

Vòng 1 V-League 2026/27: Công an Hà Nội khởi đầu hành trình bảo vệ ngôi vương Công an Hà Nội tiếp đón Hà Tĩnh trên sân nhà, Thể Công làm khách của Trường Tươi Đồng Nai... là những cặp đấu đáng chú ý ở vòng mở màn V-League 2026/27.