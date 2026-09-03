Vòng 1 V-League 2026/27: Công an Hà Nội khởi đầu hành trình bảo vệ ngôi vương

Giải Vô địch Quốc gia V-League 2026/27 sẽ chính thức khởi tranh vào cuối tuần này, với 7 cặp đấu diễn ra từ ngày 4/9 đến 6/9/2026.

Ở trận đấu sớm nhất trên Sân vận động Bình Phước, “tân binh” mới thăng hạng là đội chủ nhà Trường Tươi Đồng Nai sẽ có màn tiếp đón một trong những ứng cử viên vô địch là Thể Công-Viettel.

Hiểu rõ sự chênh lệch giữa Giải hạng Nhất và đấu trường V-League, ngay sau khi thăng hạng, Trường Tươi Đồng Nai đã “nâng cấp” đội hình khi đưa về những cầu thủ có kinh nghiệm như Bùi Tiến Dụng, Phan Văn Hiếu, Nguyễn Văn Đức… và bổ sung thêm 4 ngoại binh.

Dù vậy, sự chuẩn bị bên phía Thể Công-Viettel còn có phần “công phu” hơn, trong mùa giải mà đội bóng áo lính thi đấu với tư cách đương kim Á quân và đặt mục tiêu cao ở 3 đấu trường mùa giải này.

Đoàn quân của huấn luyện viên Popov được bổ sung những cầu thủ chất lượng, đã xây dựng được “thương hiệu” ở V-League như Doãn Ngọc Tân, Triệu Việt Hưng, Rimario…

Thể Công-Viettel đặt mục tiêu cao ở mùa giải mới. (Ảnh: thecongviettelfc)

Ở cặp đấu mở màn này, chất lượng đội hình đang nghiêng về phía đại diện Thủ đô, nhưng Công Phượng và các đồng đội sẽ có lợi thế là sự cổ vũ của các khán giả nhà.

Đương kim vô địch Công an Hà Nội mở màn chiến dịch bảo vệ ngôi vương với màn tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân nhà Hàng Đẫy.

Sở hữu trong tay lực lượng được đánh giá là “dải ngân hà” của V-League với những ngôi sao trải đều ở cả 3 tuyến, vô địch tiếp tục là mục tiêu của đội bóng ngành Công an ở mùa giải năm nay.

Với lợi thế sân nhà, đoàn quân của huấn luyện viên Mano Polking nhiều khả năng sẽ có một màn khởi động tưng bừng trước đội khách Hà Tĩnh, qua đó khẳng định vị thế ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch.

Một cặp đấu khác cũng nhận được nhiều sự chú ý là màn so tài giữa chủ nhà Hải Phòng và đội khách Ninh Bình - trận đấu đánh dấu “ngày về” của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm, người đã có nhiều năm gắn bó với đội bóng đất Cảng.

Ninh Bình có những sự bổ sung chất lượng như Lucao hay Hồ Tấn Tài, tuy nhiên Hải Phòng luôn là đội bóng khó bị đánh bại khi được thi đấu tại “chảo lửa” Lạch Tray.

Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm (phải) sẽ có màn 'tái ngộ' đội bóng cũ Hải Phòng. (Ảnh: ninhbinhfc)

​Trận đấu trên sân Bình Dương giữa chủ nhà Công an Thành phố Hồ Chí Minh và đội khách Hà Nội FC sẽ là màn so tài giữa hai đội bóng đang đi tìm sự khẳng định.

Bước vào mùa giải mới với nhiều hy vọng sau danh hiệu Cúp Quốc gia 2025/26, Công an Thành phố Hồ Chí Minh "tỉnh mộng" sau thất bại nặng nề ở trận tranh Siêu Cúp Quốc gia. Trận thua chỉ ra đội bóng ngành Công an còn nhiều điều cần cải thiện để cạnh tranh ở mùa giải năm nay.

Trong khi đó, Hà Nội FC vẫn có những "trận đánh lớn" ấn tượng ở mùa giải trước, nhưng sự ổn định khi đua đường dài sẽ là bài toán chờ huấn luyện viên Harry Kewell tìm lời giải ở V-League năm nay.

​Cũng khao khát tìm lại vị thế còn có Thép Xanh Nam Định, "cựu vương" V-League sẽ tiếp đón đối thủ Hoàng Anh Gia Lai ở trận mở màn. Với việc chỉ kết thúc mùa giải 2025/26 ở vị trí thứ 6, mục tiêu của đội bóng thành Nam chắc chắn sẽ là quay trở lại nhóm cạnh tranh danh hiệu ở mùa bóng mới.

Màn so tài giữa chủ nhà Thanh Hóa và đội khách SHB Đà Nẵng sẽ là cơ hội để cả hai đội sớm tích lũy điểm số ở mùa giải năm nay. Đây đều là những "khách quen" của cuộc đua trụ hạng trong nhiều mùa giải, vì vậy một chiến thắng trước chính đối thủ trực tiếp sẽ tạo lợi thế sớm trong cuộc đua đường dài.

​Ở trận đấu muộn nhất, chủ nhà Sông Lam Nghệ An sẽ tiếp đón "tân binh" Bắc Ninh trên sân Vinh. Đây cũng là trận đấu được lựa chọn để tổ chức lễ khai mạc chính thức của V-League mùa giải 2026/27./.

Lịch thi đấu vòng 1 V-League 2026/27. (Ảnh: VPF)

Thắng đậm 5-0, Câu lạc bộ Công an Hà Nội bảo vệ thành công Siêu Cúp quốc gia Với chiến thắng áp đảo trước Câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Câu lạc bộ Công an Hà Nội đã bảo vệ thành công danh hiệu và có màn khởi đầu thuyết phục trước mùa giải V.League 1-2026/2027.