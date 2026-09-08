Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị quyết số 264/NQ-CP ngày 7/9/2026 về việc chuyển giao Khu Liên hợp thể thao quốc gia.

Theo Nghị quyết, Chính phủ đồng ý chuyển giao nguyên trạng Khu Liên hợp thể thao quốc gia về Bộ Quốc phòng quản lý; đồng thời chuyển giao một phần diện tích đất nằm trong quy hoạch Khu Liên hợp thể thao quốc gia về Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quản lý.

Việc bàn giao và tiếp nhận phải hoàn thành trước ngày 1/10/2026. Từ thời điểm này, Bộ Quốc phòng trực tiếp quản lý Khu Liên hợp thể thao quốc gia.

Chính phủ yêu cầu việc quản lý, tổ chức hoạt động thể dục, thể thao, đất đai, tài sản, tài chính và nhân sự tại Khu Liên hợp thể thao quốc gia phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về thể dục, thể thao, đất đai, đầu tư, tài chính, tài sản công và các quy định pháp luật có liên quan; bảo đảm hiệu quả, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các bộ, ngành liên quan xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định chuyển giao Khu Liên hợp thể thao quốc gia; hoàn thành trước ngày 15/9/2026.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm chủ trì thực hiện các thủ tục bàn giao theo quy định; tổ chức bàn giao đất đai về Bộ Quốc phòng và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội theo phương án được phê duyệt.

Cùng với đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện bàn giao nguyên trạng tổ chức bộ máy, nhân sự, tài sản, tài chính, tài liệu, các quyền và nghĩa vụ có liên quan, các hoạt động, nhiệm vụ, công việc và những dự án đầu tư công đã, đang triển khai tại Khu Liên hợp thể thao quốc gia về Bộ Quốc phòng sau khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Trong thời gian chuyển giao, Cục Thể dục thể thao Việt Nam thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với Khu Liên hợp thể thao quốc gia.

Khu Liên hợp thể thao quốc gia tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và sử dụng con dấu hiện nay cho đến khi Bộ Quốc phòng hoàn tất việc tiếp nhận, ban hành quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo mô hình quản lý mới.

Khu Liên hợp thể thao quốc gia cũng tiếp tục sử dụng kinh phí và triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch ngân sách đã được phê duyệt, trừ trường hợp có quyết định khác của cơ quan có thẩm quyền.

Đối với Bộ Quốc phòng, Chính phủ yêu cầu phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức tiếp nhận, quản lý Khu Liên hợp thể thao quốc gia theo phương án được phê duyệt và đúng quy định pháp luật.

Bộ Quốc phòng có trách nhiệm ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khu Liên hợp thể thao quốc gia theo mô hình quản lý mới; bố trí ngân sách bảo đảm kinh phí hoạt động, không để gián đoạn sau khi hoàn thành việc tiếp nhận bàn giao.

Đồng thời, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan thực hiện các nghĩa vụ, xử lý các vấn đề liên quan đến trách nhiệm pháp lý của Khu Liên hợp thể thao quốc gia trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với các vấn đề vượt thẩm quyền.

Chính phủ cũng giao Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức tiếp nhận phần diện tích đất theo phương án được phê duyệt, xây dựng phương án quản lý, sử dụng bảo đảm đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Quốc phòng trong quá trình bàn giao, tiếp nhận; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cung cấp, đối chiếu, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu có liên quan theo thẩm quyền.

Thành phố Hà Nội đồng thời chủ trì rà soát hiện trạng quản lý, sử dụng đất; xác định ranh giới, diện tích, mốc giới, hồ sơ địa chính của các cơ sở đất thuộc Khu Liên hợp thể thao quốc gia; thực hiện hoặc hướng dẫn các thủ tục về đất đai, đăng ký biến động đất đai và các thủ tục có liên quan.

Nghị quyết cũng yêu cầu rà soát, cung cấp thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, hạ tầng kỹ thuật và các nội dung quản lý nhà nước có liên quan; phối hợp xử lý những tồn tại, vướng mắc về đất đai, trật tự xây dựng và nghĩa vụ tài chính về đất đai nếu có, bảo đảm việc quản lý, khai thác Khu Liên hợp thể thao quốc gia được liên tục, đúng quy định pháp luật.

Các bộ, cơ quan liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Quốc phòng và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xử lý các vấn đề phát sinh, vướng mắc trong quá trình chuyển giao, tiếp nhận.

Khu Liên hợp thể thao quốc gia có diện tích hơn 247 ha tại phía Tây Hà Nội, gồm nhiều hạng mục như Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Cung thể thao dưới nước, Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ, các sân tập và khu công viên cây xanh.

Sau 25 năm hoạt động, Khu Liên hợp thể thao quốc gia đã phục vụ nhiều nhiệm vụ chính trị, văn hóa, thể thao lớn của đất nước. Tuy nhiên, quá trình vận hành cũng phát sinh nhiều khó khăn, vướng mắc và tồn đọng kéo dài. Việc chuyển giao quản lý được kỳ vọng góp phần nâng cao hiệu quả vận hành, khai thác, sử dụng tài sản, đất đai và các nguồn lực tại Khu Liên hợp thể thao quốc gia./.

Chuyển giao quản lý Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình để phát huy tốt hiệu quả Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh việc chuyển giao quản lý Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình cần nghiên cứu kỹ lưỡng, bảo đảm đầy đủ cơ sở chính trị, pháp lý khoa học và thực tiễn, đúng thẩm quyền.