Công bố mức thưởng cho vận động viên Thể dục dụng cụ giành Huy chương ASIAD 20

Nhằm tiếp thêm động lực cho đội tuyển Thể dục dụng cụ Việt Nam trước thềm Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) tại Nhật Bản, Liên đoàn Thể dục Việt Nam công bố mức thưởng dành cho các vận động viên đội tuyển Thể dục dụng cụ quốc gia giành Huy chương tại đấu trường thể thao lớn nhất châu lục. Theo đó, nếu giành Huy chương Vàng, các vận động viên sẽ được nhận thưởng 100 triệu đồng, Huy chương Bạc 50 triệu và Huy chương Đồng 20 triệu.

Đây là sự ghi nhận của Liên đoàn Thể dục Việt Nam đối với những nỗ lực tập luyện, chuẩn bị chuyên môn của các vận động viên và Ban huấn luyện trong suốt thời gian qua, đồng thời thể hiện sự đồng hành, tiếp thêm động lực để toàn đội hướng tới những thành tích cao tại ASIAD 20.

ASIAD là đấu trường đỉnh cao, quy tụ những vận động viên hàng đầu châu Á. Vì vậy, bên cạnh yêu cầu cao về chuyên môn, các tuyển thủ còn phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về thể lực, tâm lý và bản lĩnh thi đấu. Mức thưởng được công bố trước thềm Đại hội cũng là nguồn khích lệ để các vận động viên thêm quyết tâm trong giai đoạn nước rút.

Đội tuyển Thể dục dụng cụ Việt Nam tham dự ASIAD 20 gồm 3 huấn luyện viên và 8 vận động viên. Thời gian qua, đội tuyển Thể dục dụng cụ Việt Nam đang tích cực hoàn thiện công tác chuẩn bị cho giải đấu lớn nhất châu lục.

Ngay trong kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, khi nhiều người được nghỉ ngơi, các huấn luyện viên, vận động viên vẫn duy trì nhịp tập luyện tại Trung tâm Đào tạo vận động viên cấp cao quốc gia (Hà Nội); tập trung hoàn thành giáo án, rà soát kỹ từng động tác nhằm đạt điểm rơi phong độ tốt nhất khi bước vào tranh tài.

Theo Huấn luyện viên Trương Minh Sang, đây là giai đoạn chuẩn bị quan trọng trước khi lên đường tham dự Đại hội. Cả Ban huấn luyện và các vận động viên đều rất tích cực, tập trung cao độ.

Liên đoàn Thể dục Việt Nam kỳ vọng đội tuyển Thể dục dụng cụ sẽ thi đấu với tinh thần cao nhất, nỗ lực vượt qua những đối thủ mạnh để hướng tới các tấm huy chương tại ASIAD 20, qua đó đóng góp vào thành tích chung của Thể thao Việt Nam./.

Thành lập Đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 20 tại Nhật Bản Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 20 tại Nhật Bản gồm 498 thành viên do ông Nguyễn Hồng Minh - Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam làm Trưởng đoàn.