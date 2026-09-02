Hơn 5.000 tay vợt tham dự Giải Heineken Pickleball World Cup 2026 tại Đà Nẵng

Tối 2/9, tại Cung Thể thao Tiên Sơn, thành phố Đà Nẵng, Giải Heineken Pickleball World Cup 2026 chính thức khai mạc với sự tham gia của hơn 5.000 vận động viên đến từ 65 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tại lễ khai mạc, Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận hai kỷ lục liên quan đến giải đấu.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh giá trị lớn nhất của Heineken Pickleball World Cup 2026 không chỉ nằm ở quy mô giải đấu mà còn ở sự hội tụ của nhiều quốc gia, ngôn ngữ, bản sắc và nền văn hóa trong một không gian chung.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, thể thao giúp thu hẹp khoảng cách địa lý, tạo sự kết nối giữa những con người khác nhau, qua đó góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa các quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đà Nẵng đang hướng đến mục tiêu trở thành đô thị đáng sống, điểm đến của các sự kiện quốc tế có uy tín và trung tâm kết nối con người, tri thức, văn hóa, thể thao, công nghệ và kinh doanh trong khu vực.

Thành phố xác định các sự kiện thể thao quốc tế không chỉ góp phần nâng cao đời sống tinh thần, thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất mà còn gắn với phát triển kinh tế sự kiện, du lịch và giao lưu nhân dân.

Thành phố mong muốn Heineken Pickleball World Cup có thể trở thành một sự kiện thể thao quốc tế được tổ chức lâu dài tại Đà Nẵng.

Giải Heineken Pickleball World Cup 2026 diễn ra từ ngày 30/8-6/9, với hơn 5.000 vận động viên đến từ 65 quốc gia và vùng lãnh thổ như, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia, Singapore... Các vận động viên tranh tài ở hai hạng mục quốc gia và cá nhân.

Trong chương trình khai mạc, các đoàn vận động viên đã tham gia diễu hành; nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc được trình diễn, tạo không khí sôi động chào mừng sự kiện.

Tại buổi lễ, Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận kỷ lục “Giải pickleball có nhiều quốc tịch tham dự nhất,” được xác lập tại Đà Nẵng ngày 2/9/2026.

Đồng thời, tổ chức này cũng trao chứng nhận “Chiếc cúp pickleball có giá trị lớn nhất” được xác lập tại Đà Nẵng, Việt Nam ngày 2/9/2026. Đây không chỉ là niềm tự hào của một giải đấu, mà là minh chứng rõ ràng nhất cho sự phát triển vượt bậc của Pickleball và thể thao Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Sau 3 ngày tranh tài, đoàn Việt Nam đang tạm dẫn đầu bảng xếp hạng với 90 huy chương Vàng, 62 huy chương Bạc, 54 huy chương Đồng; đoàn Hoa Kỳ tạm đứng thứ hai với 9 huy chương Vàng, 7 huy chương Bạc, 8 huy chương Đồng; đoàn Hàn Quốc tạm đứng ba với 8 huy chương Vàng, 8 huy chương Bạc, 3 huy chương Đồng.

Giải đấu do Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng và Cục Công tác chính trị, Bộ Công an chỉ đạo; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng điều hành; các đơn vị thể thao và doanh nghiệp phối hợp tổ chức./.

Bốc thăm, chia bảng giải Pickleball World Cup 2026 tại Đà Nẵng Tại lễ bốc thăm Pickleball World Cup 2026 tại Đà Nẵng, đội Việt Nam nằm ở bảng A tham gia tranh tài ở các hạng mục thi đấu Open, Master, Junior và Kids.