Đội tuyển Indonesia quy tụ dàn cầu thủ hơn 33 triệu USD từ châu Âu

Với quyết tâm giành chức vô địch đầu tiên tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Indonesia đang hướng tới việc triệu tập lực lượng mạnh nhất, trong đó có nhiều cầu thủ đang thi đấu tại các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu.



Nổi bật nhất là trung vệ Jay Idzes, được định giá khoảng 16,2 triệu USD và đang khoác áo câu lạc bộ Sassuolo tại Serie A.

Cầu thủ sinh năm 2000 vừa trở lại đội hình xuất phát của Sassuolo trong trận hòa Bologna 2-2 rạng sáng 7/9 (giờ Việt Nam), sau thời gian điều trị chấn thương.

Liên đoàn Bóng đá Indonesia muốn triệu tập Idzes cho FIFA ASEAN Cup 2026, song Sassuolo được cho là không muốn để trung vệ này trở về đội tuyển ở thời điểm hiện tại, khi ưu tiên của câu lạc bộ là giúp anh hồi phục hoàn toàn và đạt thể trạng tốt nhất cho mùa giải mới. Nếu góp mặt, thủ quân đội tuyển Indonesia sẽ là nhân tố quan trọng ở hàng phòng ngự.

Đứng sau Idzes về giá trị chuyển nhượng là Kevin Diks, được định giá khoảng 5,81 triệu USD và đang thi đấu cho câu lạc bộ Borussia Mönchengladbach tại Bundesliga. Nếu cùng được triệu tập, Idzes và Diks có thể tạo thành cặp trung vệ giàu kinh nghiệm, với Idzes mạnh ở khả năng phán đoán, bọc lót, còn Diks nổi bật về áp sát và tranh chấp.

Trong khung thành, Indonesia cũng có thêm lựa chọn đáng chú ý là Emil Audero, được định giá khoảng 3,77 triệu USD. Thủ môn sinh năm 1997 vừa gia nhập Rayo Vallecano theo dạng cho mượn từ Como 1907. Audero sinh tại Indonesia, có cha là người Indonesia và mẹ là người Italy.

Trước khi lựa chọn khoác áo đội tuyển Indonesia, anh từng thi đấu cho các đội trẻ Italy từ U15 đến U21 và có 163 lần ra sân tại Serie A trong màu áo Sampdoria.

Sự xuất hiện của Audero tạo thêm cuộc cạnh tranh với Maarten Paes, thủ môn từng giữ vị trí số một của Indonesia và hiện được định giá khoảng 2,3 triệu USD.

Paes được đánh giá cao nhờ khả năng phản xạ, sải tay dài và kỹ năng chơi bóng bằng chân, song cơ hội thi đấu thường xuyên tại câu lạc bộ có thể bị ảnh hưởng sau khi Ajax chiêu mộ Marc-André ter Stegen trong kỳ chuyển nhượng Hè 2026.

Ở hành lang trái, Calvin Verdonk cũng là phương án đáng chú ý. Hậu vệ 29 tuổi được định giá khoảng 2,9 triệu USD và đang khoác áo Lille tại Ligue 1. Có thể chơi hậu vệ trái, tiền vệ trái hoặc trung vệ lệch trái, Verdonk mang lại sự linh hoạt cho đội tuyển Indonesia, đồng thời có khả năng hỗ trợ tấn công tốt ở biên.

Với Idzes, Diks, Audero, Paes và Verdonk, Indonesia đang sở hữu nhóm cầu thủ có tổng giá trị chuyển nhượng hơn 33 triệu USD, phần lớn đang thi đấu hoặc cạnh tranh vị trí tại các giải đấu hàng đầu châu Âu.

Tuy nhiên, khả năng tập hợp đầy đủ lực lượng sẽ phụ thuộc vào quyết định của các câu lạc bộ chủ quản cũng như tình trạng thể lực của từng cầu thủ. Nếu có thể quy tụ đội hình mạnh nhất, Indonesia sẽ là một trong những ứng viên đáng chú ý cho chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026./.

Chốt danh sách các đội tuyển tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 Bangladesh, đội hiện đứng thứ 181 thế giới sẽ là cái tên cuối cùng trong danh sách các đội tham dự giải FIFA ASEAN Cup 2026, diễn ra từ ngày 24/9 đến 4/10.

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