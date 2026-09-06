V.League 1-2026/2027: Các ứng viên vô địch cùng thắng trận ra quân

Vòng 1 Giải bóng đá Vô địch quốc gia mùa giải 2026-2027 (V.League 1-2026/2027) khép lại với những kết quả tương đối thuận lợi cho nhóm được đánh giá là ứng viên vô địch.

Cả Công an Hà Nội, Thể Công Viettel, Ninh Bình và Thép Xanh Nam Định đều giành chiến thắng, trong đó Nam Định tạo dấu ấn mạnh nhất với thắng lợi 4-0 trước Hoàng Anh Gia Lai.

Đáng chú ý, cả 7 trận đấu của vòng mở màn đều phân định thắng thua, với tổng cộng 17 bàn thắng được ghi.

Trận đấu sớm nhất vòng 1 diễn ra ngày 4/9 trên sân Bình Phước, nơi tân binh Trường Tươi Đồng Nai tiếp đón Thể Công Viettel. Sau hiệp 1 không có bàn thắng, đội bóng của huấn luyện viên Velizar Popov tạo ra khác biệt trong hiệp 2. Ribamar mở tỷ số ở phút 63, trước khi K. Colonna ghi bàn ở phút 90+1, giúp Thể Công Viettel giành chiến thắng 2-0. Trận đấu khép lại với hai thẻ đỏ, khi F. Jovic của Trường Tươi Đồng Nai và Nhâm Mạnh Dũng của Thể Công Viettel lần lượt bị truất quyền thi đấu.

Ngày 5/9 diễn ra ba trận đấu đáng chú ý. Trên sân Bình Dương, Công an Thành phố Hồ Chí Minh tạo bất ngờ khi đánh bại Câu lạc bộ Hà Nội với tỷ số 3-1. Tiến Linh mở tỷ số ở phút 27, Quốc Cường nhân đôi cách biệt ở phút 50. Hà Nội rút ngắn tỷ số nhờ bàn thắng của Andrew Jung ở phút 64, nhưng Jason Cummings lập công ở phút 82, ấn định chiến thắng cho đội chủ nhà. Đây là màn khởi đầu tích cực của Công an Thành phố Hồ Chí Minh sau thất bại 0-5 trước Công an Hà Nội ở trận Siêu Cúp quốc gia 2025/2026 vừa qua.

Trên sân Lạch Tray, đội khách Ninh Bình có màn trình diễn ấn tượng khi đánh bại Hải Phòng 4-1. Đội chủ nhà vượt lên dẫn trước ở phút 40 nhờ công của Makaric, nhưng Ninh Bình nhanh chóng thay đổi cục diện sau giờ nghỉ. Lucas Vinicius gỡ hòa ở phút 51, Lê Phát đưa đội khách vượt lên chỉ ba phút sau đó. Lucas Vinicius tiếp tục ghi thêm hai bàn ở các phút 71 và 90+1 để hoàn tất cú hat-trick, mang về chiến thắng cách biệt cho Ninh Bình.

Trong trận đấu muộn trên sân Hàng Đẫy, đương kim vô địch Công an Hà Nội khởi đầu hành trình bảo vệ ngôi vương bằng chiến thắng 2-0 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Leo Artur mở tỷ số ở phút thứ 5 sau cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm, trước khi Alan ấn định chiến thắng ở phút 82. Đội khách từng đưa bóng vào lưới Công an Hà Nội trong hiệp 1 nhưng bàn thắng không được công nhận sau khi trọng tài tham khảo công nghệ VAR. Với 3 điểm có được, Công an Hà Nội tiếp tục cho thấy sức mạnh của nhà đương kim vô địch ngay từ vòng đấu đầu tiên.

Ba trận đấu còn lại diễn ra ngày 6/9 tiếp tục mang đến nhiều diễn biến đáng chú ý. Trên sân Thanh Hóa, đội chủ nhà vượt qua SHB Đà Nẵng với tỷ số 3-2. Thanh Nam mở tỷ số ở phút 12, Saponjic gỡ hòa cho đội khách ở phút 50. Guindo sau đó lập cú đúp ở các phút 71 và 83, trước khi Pissano thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 90, rút ngắn tỷ số xuống 2-3. Những phút còn lại không đủ để SHB Đà Nẵng tìm được bàn gỡ.

Tại sân Thiên Trường, Thép Xanh Nam Định tạo nên chiến thắng đậm nhất vòng đấu khi vượt qua Hoàng Anh Gia Lai với tỉ số 4-0. Đội chủ nhà khai thông thế bế tắc ở phút 37 với pha lập công của Ezequiel, trước khi chính cầu thủ này hoàn tất cú đúp ở phút 44. Romulo nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 45+2. Sang hiệp 2, Nam Định tiếp tục kiểm soát thế trận và Nguyễn Xuân Son, dù chỉ được tung vào sân trong hiệp 2, đã ghi bàn ở phút 90+2, ấn định chiến thắng 4-0. Kết quả này giúp Nam Định tạm dẫn đầu bảng xếp hạng sau vòng mở màn của mùa giải mới.

Trận đấu cuối cùng của vòng 1 cũng là trận khai mạc chính thức mùa giải trên sân Vinh giữa Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An và tân binh Bắc Ninh. Đội chủ nhà giành chiến thắng tối thiểu 1-0 nhờ bàn thắng của Bruno Pereira ở phút 71. Trước đó, Bắc Ninh phải chơi thiếu người từ hiệp 1 sau khi Nguyễn Văn Đạt nhận thẻ vàng thứ hai. Đây là trận đấu đầu tiên của Bắc Ninh tại sân chơi cao nhất bóng đá Việt Nam và đội bóng này đã phải nhận thất bại trước kinh nghiệm của đội bóng xứ Nghệ.

Điểm đáng chú ý của vòng khai màn là sự khởi đầu thuận lợi của phần lớn các đội bóng được đánh giá cao. Công an Hà Nội, Thể Công Viettel, Ninh Bình và Thép Xanh Nam Định đều giành trọn 3 điểm, trong khi Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng tạo dấu ấn bằng chiến thắng trước Hà Nội.

Với 17 bàn thắng được ghi trong 7 trận, V.League 1-2026/2027 đã có màn khởi đầu sôi động, đồng thời cho thấy cuộc đua ở cả nhóm đầu lẫn nhóm cuối có thể sớm trở nên quyết liệt ngay từ những vòng đấu đầu tiên./.

Kết quả vòng 1 V-League 2026/27: Những 'ông lớn' khẳng định sức mạnh Những ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch như Công an Hà Nội, Ninh Bình, Thể Công hay Nam Định đều đã có trọn vẹn 3 điểm trong ngày ra quân của V-League 2026/27.

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