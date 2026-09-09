Liên đoàn Võ thuật tổng hợp treo thưởng 500 triệu đồng cho huy chương Vàng ASIAD

Liên đoàn Võ thuật tổng hợp Việt Nam (VMMAF) vừa công bố mức thưởng huy chương cho các vận động viên đạt thành tích thi đấu tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20).

Cụ thể, mức thưởng cho vận động viên giành huy chương Vàng là 500 triệu đồng, huy chương Bạc là 200 triệu đồng và huy chương Đồng là 100 triệu đồng.

Các khoản thưởng trên chưa bao gồm thưởng theo Quy định của Nhà nước và thưởng nóng tại Đại hội.

ASIAD 20 diễn ra tại tỉnh Aichi và thành phố Nagoya, Nhật Bản từ ngày 19/9 đến 4/10/2026. Đây là kỳ Đại hội có ý nghĩa đặc biệt với MMA khi lần đầu tiên môn võ thuật tổng hợp được đưa vào chương trình thi đấu chính thức.

Ở lần đầu tiên tham dự, đội tuyển MMA Việt Nam có sự góp mặt của 2 vận động viên Quàng Văn Minh (77kg nam MMA truyền thống) và Lò Thị Phung (54kg nữ MMA hiện đại).

Dù không đặt nặng áp lực thành tích, đội tuyển hướng tới mục tiêu thi đấu hết khả năng, tích lũy kinh nghiệm và khẳng định vị thế của MMA Việt Nam trên đấu trường châu lục.

Tại ASIAD 20, môn MMA tranh tài ở 6 nội dung, thuộc hai nhóm MMA hiện đại và MMA truyền thống. Việt Nam được Hiệp hội Võ thuật tổng hợp châu Á (AMMA) trao hai suất đặc cách ở hạng cân 54kg nữ và 77kg nam.

Sau quá trình xem xét lực lượng và thành tích chuyên môn, Liên đoàn Võ thuật tổng hợp Việt Nam đã quyết định lựa chọn Lò Thị Phung và Quàng Văn Minh đại diện cho đội tuyển tranh tài tại Nhật Bản.

Sự góp mặt của hai võ sỹ không chỉ mang ý nghĩa về mặt chuyên môn mà còn đánh dấu bước phát triển mới của MMA Việt Nam tại đấu trường lớn nhất châu lục.

Theo lịch dự kiến, các vận động viên đội tuyển MMA Việt Nam sẽ bước vào ngày thi đấu đầu tiên 20/9 tại Nagoya City Inae Sports Center./.

Công bố mức thưởng cho vận động viên Thể dục dụng cụ giành Huy chương ASIAD 20 Theo Liên đoàn Thể dục Việt Nam, nếu giành Huy chương Vàng, các vận động viên đội tuyển Thể dục dụng cụ quốc gia được nhận thưởng 100 triệu đồng, Huy chương Bạc 50 triệu và Huy chương Đồng 20 triệu.

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