Đội tuyển U23 Việt Nam chốt danh sách 23 cầu thủ dự ASIAD 20

Đội tuyển U23 Việt Nam đã chính thức chốt danh sách 23 cầu thủ tham dự Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) tại Aichi và Nagoya (Nhật Bản).

Trong bản danh sách này, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh kết hợp giữa những cầu thủ đã tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế và nhiều gương mặt trẻ. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng hướng tới mục tiêu xây dựng lực lượng dài hạn cho bóng đá Việt Nam.

Nhiều cầu thủ từng góp mặt ở các giải đấu quốc tế gần đây đều góp mặt như thủ môn Cao Văn Bình, hậu vệ Võ Anh Quân, các tiền vệ Nguyễn Công Phương, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Phi Hoàng, Lê Viktor hay những tiền đạo giàu triển vọng như Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Quốc Việt. Ba tuyển thủ U20 Việt Nam vừa đá vòng loại châu Á là Xuân Tín, Quang Kiệt và Lê Phát cũng có tên trong danh sách.

Để chuẩn bị cho giải đấu, đội tuyển đã có đợt tập trung đầu tiên vào tháng 3 để tham dự giải giao hữu CFA Team China 2026, nơi các cầu thủ có cơ hội cọ xát với U23 CHDCND Triều Tiên, Thái Lan và Trung Quốc.

Đến cuối tháng 7, đội tiếp tục có đợt tập trung ngắn ngày nhằm rà soát, đánh giá lực lượng trước khi bước vào giai đoạn chuẩn bị cho ASIAD.

Việc lựa chọn lực lượng trẻ không chỉ phục vụ mục tiêu trước mắt tại ASIAD. Theo định hướng của VFF, U23 Việt Nam đồng thời chuẩn bị cho các nhiệm vụ quốc tế trong năm 2027, gồm Vòng loại U23 châu Á, SEA Games và giải vô địch U23 Đông Nam Á.

Sau ASIAD, đội tuyển dự kiến tiếp tục có đợt hoạt động trong FIFA Days tháng 11 tại Gia Lai nhằm duy trì và tiếp tục chuẩn bị lực lượng cho các giải đấu này.

Theo kế hoạch, đội tuyển sẽ hội quân trở lại vào ngày 12/9 và lên đường sang Nhật Bản ngày 13/9. Với quỹ thời gian chuẩn bị trực tiếp cho ASIAD không dài, việc chủ động xây dựng lực lượng từ sớm và trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ được xem là một phần quan trọng trong quá trình chuẩn bị của đội tuyển.

Tại ASIAD 20, đội tuyển U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng với các đội Uzbekistan, Philippines và Kuwait.

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ khởi đầu chiến dịch bằng cuộc chạm trán U23 Kuwait vào lúc 17g ngày 15/9 trên sân vận động Nagoya City Minato Soccer.

Ba ngày sau, vào lúc 13g30 ngày 18/9, đội tuyển sẽ thi đấu trận thứ hai gặp U23 Philippines tại cùng địa điểm.

Trận đấu cuối cùng của U23 Việt Nam diễn ra vào lúc 12 giờ ngày 22/9 gặp ứng viên vô địch U23 Uzbekistan trên sân Nagoya City Mizuho.

Môn bóng đá nam ASIAD 2026 có 15 đội tham dự, được chia thành 4 bảng đấu, gồm ba bảng 4 đội và một bảng 3 đội. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào tứ kết.

Việc chỉ có hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào tứ kết nên mỗi trận đấu tại vòng bảng đều có ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu tiến sâu của thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh.

Với sự chuẩn bị được triển khai theo lộ trình và lực lượng đã được định hình, U23 Việt Nam hướng tới ASIAD 2026 với quyết tâm thi đấu hết khả năng, đồng thời xem đây là cơ hội quan trọng để các cầu thủ trẻ trưởng thành qua những trận đấu ở cấp độ châu lục./.

ASIAD 2026: U23 Việt Nam 'dễ thở,' đội tuyển nữ vào bảng 'tử thần' Tại ASIAD 2026, U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu "dễ thở" với sự góp mặt của Uzbekistan, Philippines và Kuwait, trong khi đội tuyển nữ nằm ở bảng "tử thần" cùng Nhật Bản, Thái Lan và Đài Bắc Trung Hoa.