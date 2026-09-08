ASIAD 2026: Sẵn sàng phục vụ khoảng 8.000 nhân sự truyền thông

Ban Tổ chức Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) 2026 đang hoàn tất hệ thống cơ sở vật chất, công nghệ và hậu cần phục vụ khoảng 8.000 phóng viên, kỹ thuật viên và nhân sự phục vụ công tác phát sóng trong thời gian diễn ra Đại hội.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, ông Tagami Riki, đại diện bộ phận truyền thông báo chí của Ban Tổ chức, cho biết Trung tâm Truyền thông chính (Main Media Centre - MMC) là đầu mối phục vụ hoạt động của các cơ quan báo chí và đơn vị phát sóng. Trung tâm chính thức mở cửa từ ngày 7/9 và hoạt động đến ngày 5/10.

MMC được đặt tại Port Messe Nagoya, tổ hợp triển lãm lớn ở khu vực cảng Nagoya, cách sân vận động chính khoảng 30 phút di chuyển. Trung tâm tận dụng Exchange Center, một cơ sở hội nghị hiện hữu có hội trường rộng, nhiều phòng họp có diện tích lớn và sức chứa tối đa khoảng 500 người.

Việc sử dụng công trình sẵn có phù hợp với chủ trương của Đại hội về tận dụng cơ sở hạ tầng hiện hữu, hạn chế xây dựng mới và tiết kiệm chi phí tổ chức.

Theo ông Tagami Riki, MMC gồm Trung tâm Báo chí chính (Main Press Centre - MPC), dành cho các hãng thông tấn, báo viết, báo điện tử và phóng viên ảnh, cùng Trung tâm Phát sóng quốc tế (International Broadcast Centre - IBC), phục vụ các đài truyền hình và đơn vị nắm bản quyền phát sóng.

Trung tâm báo chí chính đã sẵn sàng để phục vụ hàng nghìn phóng viên báo chí đến tác nghiệp tại ASIAD 2026. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

Việc bố trí MPC và IBC trong cùng một tổ hợp giúp các hoạt động thu thập thông tin, tổ chức họp báo, xử lý hình ảnh, sản xuất nội dung và truyền tín hiệu quốc tế được điều phối tập trung.

Theo kế hoạch, khu vực dành cho báo chí tại MMC có phòng làm việc chung, phòng chuyên dụng cho phóng viên ảnh, phòng họp báo, văn phòng cho thuê dành cho các cơ quan truyền thông, khu nghỉ ngơi, giao lưu và quầy cung cấp thông tin.

Các khu vực tác nghiệp được trang bị nguồn điện và hệ thống thông tin liên lạc để phóng viên có thể viết bài, biên tập hình ảnh, truyền dữ liệu và gửi tin trực tiếp về tòa soạn.

Bên cạnh MMC, các trung tâm báo chí phụ (Sub Press Centre - SPC) cũng được bố trí tại những địa điểm thi đấu. Các trung tâm này có khu làm việc, nguồn điện, đường truyền thông tin và khu vực phỏng vấn hỗn hợp (mixed zone), tạo điều kiện để phóng viên tiếp cận vận động viên ngay sau khi kết thúc thi đấu.

Mô hình này cho phép phóng viên xử lý và chuyển tin nhanh ngay tại sân đấu, trong khi MMC đảm nhiệm vai trò đầu mối tổng hợp thông tin, tổ chức họp báo và hỗ trợ sản xuất những nội dung chuyên sâu.

Lối vào có kiểm tra an ninh của trung tâm truyền thông ASIAD 2026. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/TTXVN)

Ngoài chức năng phục vụ tác nghiệp, MMC còn được sử dụng để quảng bá hình ảnh địa phương. Thành phố Nagoya (tỉnh Aichi) dự kiến tổ chức các hoạt động giới thiệu đặc sản, nông sản, nghệ thuật truyền thống và văn hóa ẩm thực của khu vực.

Một số chương trình trải nghiệm cũng sẽ được triển khai, giúp phóng viên quốc tế tìm hiểu về tỉnh Aichi và thành phố Nagoya, đồng thời khai thác những đề tài bên lề Đại hội.

Trước thềm Đại hội Thể thao châu Á 2026, Ban Tổ chức đã giới thiệu và lấy ý kiến của các cơ quan truyền thông về dịch vụ công nghệ, giao thông, hậu cần và điều kiện tác nghiệp tại các hội nghị báo chí quốc tế.

Việc kết nối MMC với hệ thống trung tâm báo chí tại các địa điểm thi đấu được kỳ vọng sẽ bảo đảm dòng thông tin về Đại hội được truyền tải nhanh chóng, liên tục và thuận tiện đến công chúng trong khu vực cũng như trên thế giới.

Ban Tổ chức dự kiến khoảng 3.000 nhân sự thuộc các cơ quan báo chí và 5.000 nhân sự của các đài truyền hình, đơn vị phát sóng sẽ tham gia đưa tin về Đại hội.

Với tổng cộng khoảng 8.000 người, lực lượng truyền thông được xem là một trong những nhóm cần hệ thống phục vụ có quy mô lớn nhất tại kỳ Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20, với thành phố Nagoya và các địa phương thuộc tỉnh Aichi là những địa điểm tổ chức chính./.

Ban tổ chức ASIAD 2026 khẳng định đủ chỗ ở cho hơn 17.000 người Ban tổ chức ASIAD 2026 khẳng định bảo đảm chỗ ở phù hợp cho toàn bộ hơn 17.000 vận động viên, quan chức đã đăng ký hợp lệ, dù số người tham dự tăng khoảng 2.000 so với dự kiến ban đầu.

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