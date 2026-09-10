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Phong Nha-Kẻ Bàng - một trong những điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Tạp chí The Times (Vương quốc Anh) vừa giới thiệu danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam năm 2026, trong đó Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị) là một trong những điểm đến tiêu biểu.

Lan Phương
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Tạp chí The Times (Vương quốc Anh) vừa giới thiệu danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam năm 2026, trong đó Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị) là một trong những điểm đến tiêu biểu, tiếp tục khẳng định sức hút của Di sản thiên nhiên thế giới trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế./.

(Vietnam+)
#Phong Nha-Kẻ Bàng #du lịch Việt Nam Quảng Trị
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