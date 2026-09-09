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Phong Nha-Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Việc được lựa chọn vào danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam năm 2026 một lần nữa khẳng định vị thế, thương hiệu của Phong Nha-Kẻ Bàng và du lịch tỉnh Quảng Trị.

Tá Chuyên
Du khách trải nghiệm hành trình men theo triền sông ngầm hoặc bơi để đi sâu vào bên trong, để chinh phục” Xuyên Sơn Hồ” tại Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Du khách trải nghiệm hành trình men theo triền sông ngầm hoặc bơi để đi sâu vào bên trong, để chinh phục” Xuyên Sơn Hồ” tại Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Ngày 9/9, Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng cho biết, Tạp chí The Times (Vương quốc Anh) vừa giới thiệu danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam năm 2026, trong đó Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị) là một trong những điểm đến tiêu biểu, tiếp tục khẳng định sức hút của Di sản thiên nhiên thế giới trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.

Cùng với Phong Nha-Kẻ Bàng, danh sách do The Times bình chọn còn có Huế, Hà Nội, Thánh địa Mỹ Sơn (Đà Nẵng), Sa Pa (Lào Cai), Hoàng Su Phì (Tuyên Quang), thác Bản Giốc và Núi Mắt Thần (Cao Bằng), bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng), Cát Tiên (Đồng Nai), dải biển từ Quy Nhơn đến Phan Rang và Côn Đảo (Thành phố Hồ Chí Minh).

Những điểm đến này cho thấy sức hấp dẫn của du lịch Việt Nam trải dài từ miền núi, hang động, rừng nhiệt đới đến các cung đường ven biển và hải đảo.

Theo Tạp chí The Times , Phong Nha-Kẻ Bàng nổi tiếng với hệ thống hang động quy mô lớn, kỳ vĩ, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Đến đây, du khách có thể trải nghiệm hành trình khám phá động Phong Nha bằng thuyền, tham quan động Thiên Đường hoặc lựa chọn các tour du lịch mạo hiểm như chinh phục hang Sơn Đoòng, hang Va, hang Én.

Việc được lựa chọn vào danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam năm 2026 một lần nữa khẳng định vị thế, thương hiệu của Phong Nha-Kẻ Bàng và du lịch tỉnh Quảng Trị, góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến của Việt Nam đến đông đảo bạn bè quốc tế.

Theo Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, trong 6 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã đón hơn 587.000 lượt khách đến tham quan, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2025.

Riêng dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 vừa qua, các điểm đến tại Vườn đã đón 30.404 lượt khách, tăng 411% so với cùng kỳ năm trước; tổng doanh thu đạt gần 6,94 tỷ đồng.

Việc Phong Nha-Kẻ Bàng được Tạp chí The Times (Vương quốc Anh) giới thiệu là một trong 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam năm 2026 tiếp tục khẳng định giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản thiên nhiên thế giới, sức hấp dẫn của các sản phẩm du lịch sinh thái, khám phá và mạo hiểm tại địa phương. Đây cũng là động lực để đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo tồn và phát huy hiệu quả các giá trị di sản, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch bền vững và kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Trị.

Từ đầu năm 2026 đến nay, hoạt động du lịch ở tỉnh Quảng Trị tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Số lượt khách du lịch đến Quảng Trị 6 tháng đầu năm 2026 ước đạt hơn 5,6 triệu lượt, tăng gần 16% so với cùng kỳ. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 6.486 tỉ đồng.

Năm 2026 Quảng Trị phấn đấu đón khoảng 10,5 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 500.000 lượt khách quốc tế, tổng thu từ du lịch đạt khoảng 11.000 tỷ đồng.

Đây là mục tiêu quan trọng nhằm hiện thực hóa định hướng đưa du lịch trở thành một trong 4 trụ cột, mũi nhọn phát triển kinh tế của tỉnh trong giai đoạn mới, trên cơ sở khai thác hiệu quả lợi thế về di sản thiên nhiên, du lịch lịch sử-văn hóa, du lịch biển đảo và du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Quảng Trị #Điểm đến đẹp nhất Việt Nam #Phong Nha-Kẻ Bàng #NQ 26 - bt Quảng Trị
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NGHỊ QUYẾT 26 VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH

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