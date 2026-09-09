Đồng Nai tạo sức bật du lịch từ những sản phẩm mang đậm dấu ấn bản địa

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Du lịch Đồng Nai đang từng bước tạo dấu ấn riêng bằng việc khai thác thế mạnh sinh thái, văn hóa, nông nghiệp và cộng đồng, đồng thời hình thành thêm nhiều sản phẩm mới, hướng tới thu hút dòng khách chất lượng cao trong nước và quốc tế.

Từ thế mạnh sẵn có đến sản phẩm mới

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, những năm gần đây, Đồng Nai tập trung phát triển các sản phẩm dựa trên lợi thế đặc trưng của địa phương. Nổi bật là du lịch sinh thái rừng tại Vườn quốc gia Cát Tiên, núi Chứa Chan; du lịch nông nghiệp, cộng đồng ở Tà Lài, Long Khánh; cùng các sản phẩm văn hóa - di sản gắn với hệ thống di tích, nghề gốm truyền thống Biên Hòa và các khu, điểm du lịch.

Kết quả đáng chú ý là trong giai đoạn thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 30/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch thành ngành kinh tế quan trọng, Đồng Nai đã thu hút hơn 4.000 tỷ đồng vốn doanh nghiệp đầu tư phát triển các sản phẩm du lịch mới.

Nguồn lực này góp phần đưa hai khu du lịch Sơn Tiên và thác Ba Giọt vào hoạt động, đồng thời có thêm 8 khách sạn được đầu tư và khai thác, từng bước nâng cao cơ sở vật chất phục vụ du khách. Địa phương cũng xây dựng được 3 sản phẩm du lịch được công nhận đạt chuẩn OCOP.

Không chỉ gia tăng về số lượng, chất lượng và sức nhận diện của các điểm đến Đồng Nai cũng được nâng lên. Năm 2024, Vườn Quốc gia Cát Tiên được Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) công nhận là khu bảo tồn thứ 72 trên thế giới đạt Danh lục xanh; năm 2025, Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai được công nhận là Công viên di sản ASEAN.

Du khách khám phá Vườn Quốc gia Cát Tiên. (Ảnh: Vương Công Nam/Vietnam+)

Làng du lịch cộng đồng Tà Lài đạt giải thưởng Du lịch có trách nhiệm Đông Nam Á năm 2025; Khu du lịch Sơn Tiên được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công nhận 11 hạng mục công trình đạt kỷ lục năm 2024; Khu du lịch Bò Cạp Vàng được bầu chọn vào nhóm 10 điểm đến du lịch sinh thái được yêu thích nhất năm 2024.

Đánh thức giá trị văn hóa, cộng đồng

Cùng với đầu tư sản phẩm, Đồng Nai đang tạo sức hút cho điểm đến thông qua chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch. Lễ hội chùa Ông, Giải đua thuyền sailing vô địch quốc gia, Tuần lễ Văn hóa-du lịch và ẩm thực, Lễ hội Trái cây Long Khánh, Giải việt dã chinh phục núi Chứa Chan hay Giải chạy Cát Tiên Jungle Path… góp phần đưa hình ảnh vùng đất, con người Đồng Nai đến gần hơn với du khách.

Địa phương hiện có 28 khu, điểm du lịch và 225 cơ sở lưu trú với khoảng 5.800 phòng. Trong đó có 6 khách sạn đạt tiêu chuẩn từ 3-5 sao và 29 khách sạn đạt tiêu chuẩn 1-2 sao.

Tuy nhiên, yêu cầu phát triển du lịch ngày càng cao cũng đặt ra bài toán về chất lượng dịch vụ. Đồng Nai cần tiếp tục đầu tư, phát triển hệ thống cơ sở lưu trú đẳng cấp, đạt chuẩn quốc tế, nhất là để đáp ứng nhu cầu của dòng khách quốc tế và nhóm khách có mức chi tiêu cao.

Cùng với đó, hoạt động quảng bá, xúc tiến được đẩy mạnh cả trực tiếp và trên nền tảng số. Đồng Nai tham gia nhiều sự kiện du lịch lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội, Cần Thơ và các địa phương; đồng thời đăng cai các sự kiện văn hóa, du lịch, thể thao quy mô khu vực, quốc gia. Đáng chú ý, Lễ hội Gốm và khinh khí cầu năm 2025 đã tạo thêm một điểm nhấn trong hoạt động quảng bá hình ảnh địa phương.

Các lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc thu hút đông đảo khách du lịch tham quan. (Ảnh: Nhật Bình/TTXVN)

Công nghệ số cũng đang trở thành công cụ quan trọng để mở rộng không gian quảng bá. Các sản phẩm du lịch thực tế ảo 3D được xây dựng tại Văn miếu Trấn Biên, Vườn Quốc gia Cát Tiên, Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai, rừng Sác Nhơn Trạch, đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh… giúp du khách có thêm trải nghiệm trước và trong hành trình.

Hướng tới dòng khách chi tiêu cao

Trong thời gian tới, Đồng Nai định hướng tiếp tục hoàn thiện hạ tầng và quy trình đón khách du lịch tàu biển quốc tế, đồng thời kết nối các tour tham quan trong ngày, qua đó từng bước khai thác dòng khách có mức chi tiêu cao từ đường biển.

Thác Đứng tại Đồng Nai là nơi thu hút khách du lịch muốn tận hưởng không khí trong lành, hòa mình với thiên nhiên. (Ảnh: Nhật Bình/TTXVN)

Song song với đó, địa phương tăng cường liên kết với các tỉnh, thành Đông Nam Bộ để khảo sát, xây dựng sản phẩm và quảng bá điểm đến. Việc kết nối không chỉ mở rộng thị trường mà còn tạo điều kiện đưa ẩm thực, cảnh quan, văn hóa và các sản phẩm đặc trưng của Đồng Nai đến với du khách trong nước và quốc tế.

Với hướng đi lấy tài nguyên bản địa làm nền tảng, doanh nghiệp làm động lực và công nghệ, liên kết làm công cụ mở rộng thị trường, Đồng Nai đang từng bước chuyển những lợi thế sẵn có thành các sản phẩm du lịch có giá trị gia tăng cao. Đây được xem là nền tảng quan trọng để địa phương tạo đột phá về sản phẩm, nâng sức cạnh tranh và đưa du lịch trở thành ngành kinh tế ngày càng đóng góp rõ nét vào phát triển địa phương./.

Đồng Nai phát huy tiềm năng để du lịch bứt phá thành ngành kinh tế mạnh Thành phố Đồng Nai ban hành Nghị quyết số 10 về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mạnh, trong đó, đặt mục tiêu đến năm 2030 đón 11,5 triệu lượt khách, doanh thu du lịch gần 12.000 tỷ đồng.

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