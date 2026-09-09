Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân

Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga tại thủ đô Moskva.