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Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân

Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga tại thủ đô Moskva.

Dương Linh
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Chiều 9/9/2026, tại thủ đô Moskva, Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga./.

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