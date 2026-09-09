Rác ùn ứ, Phú Thọ tạm thời đưa về nhà máy xử lý rác thải phát điện

Trước tình trạng rác thải sinh hoạt ùn ứ tại phường Vĩnh Phúc và Vĩnh Yên do xe chở rác không thể vào bãi rác tạm Núi Bông, tỉnh Phú Thọ khẩn trương triển khai phương án thu gom, xử lý rác tồn đọng và tháo gỡ vướng mắc để sớm đưa nhà máy xử lý rác thải phát điện tại xã Trạm Thản vào hoạt động.

Theo đó, tỉnh Phú Thọ đồng ý chủ trương tạm thời vận chuyển toàn bộ rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn phường Vĩnh Phúc và phường Vĩnh Yên, khoảng 126 tấn/ngày, về tập kết tại bể chứa của Nhà máy xử lý rác thải phát điện tại xã Trạm Thản.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ yêu cầu Ủy ban Nhân dân các phường Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên chủ động tổ chức thu gom, tập kết, phối hợp vận chuyển toàn bộ lượng rác phát sinh, không để tồn đọng. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Năng lượng môi trường Tianyu Phú Thọ, chủ đầu tư Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện tại xã Trạm Thản, có trách nhiệm tạm thời tiếp nhận, lưu chứa lượng rác này tại bể chứa của nhà máy.

Tỉnh Phú Thọ đồng thời yêu cầu Ủy ban Nhân dân xã Trạm Thản và Ủy ban Nhân dân xã Phú Mỹ khẩn trương xây dựng phương án di dời các hộ dân nhằm bảo đảm khoảng cách an toàn về môi trường theo quy định.

Trường hợp chưa thể bố trí di dời, các địa phương phối hợp thỏa thuận với các hộ dân nằm trong vùng khoảng cách an toàn về môi trường để tạo điều kiện cho nhà máy đưa vào hoạt động. Các nội dung này phải hoàn thành trước ngày 15/10/2026.

Rác thải không được đơn vị môi trường thu gom, ùn ứ tại khu vực phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: Nguyễn Thảo/TTXVN)

Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm đủ điều kiện đưa Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện tại xã Trạm Thản vào hoạt động trước ngày 25/10/2026.

Công an tỉnh được yêu cầu tiếp tục chỉ đạo lực lượng chức năng và công an các địa phương liên quan nắm chắc tình hình, chủ động bảo đảm an ninh, trật tự; kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, không để hình thành điểm nóng, tập trung đông người gây mất an ninh, trật tự trong quá trình thu gom, vận chuyển, tập kết và xử lý rác thải.

Trước đó, từ ngày 6/9, người dân thôn Hoàng Hương, xã Bình Xuyên ngăn không cho xe chở rác vào bãi rác tạm cạnh bãi Núi Bông. Một số người dân tập trung, dựng lều bạt, dùng đá tảng chắn đường vào bãi, khiến hoạt động vận chuyển rác bị đình trệ.

Sau 4 ngày không được thu gom, lượng rác tồn đọng tại các tuyến phố, khu dân cư trên địa bàn phường Vĩnh Phúc và Vĩnh Yên ngày càng nhiều, bốc mùi, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, môi trường và sinh hoạt của người dân.

Bãi rác tạm Núi Bông được sử dụng để đổ, xử lý rác từ năm 2019. Tuy nhiên, đây chỉ là bãi rác tạm, không đủ điều kiện đầu tư hệ thống hạ tầng thu gom, xử lý nước rỉ rác.

Do hoạt động trong thời gian dài, bãi rác phát sinh nhiều bất cập, trong đó có tình trạng quá tải, mùi hôi, ruồi muỗi và những vấn đề liên quan đến nước rỉ rác gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh./.

Hải Phòng gấp rút xử lý dứt điểm rác thải ùn ứ sau nhiều tuần tồn đọng Trong hai ngày qua, Hải Phòng đã vào cuộc gỡ nút thắt và xử lý, giải phóng toàn bộ số rác ùn ứ. Động thái này đã nhận được sự ủng hộ của nhân dân.